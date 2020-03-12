Türkiye Kadınlar Satranç şampiyonu Im Ekaterina Atalık

Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası 2-8 Mart 2020 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi. 13’ü unvanlı olmak üzere toplam 73 sporcu mücadele etti.

Düşünme süresi olarak 90 dakika 30 saniye eklemeli temponun kullanıldığı şampiyona İsviçre Sistemi ile 9 tur üzerinden eşlendirildi.

Başhakemliğini ulusal hakemlerimizden Kadri Merih Kurtuluş’un yaptığı şampiyonada Tatvan Satranç Eğitimi Spor Kulübü sporcusu IM Ekaterina Atalık 8 puanla şampiyonluğa ulaştı. Burdurspor Kulübü Derneği sporcusu WIM Alexanian Nelli 7 puan ve averajla ikinci, Ankara Demirspor Kulübü Derneği sporcusu WCM Safiye Öykü İnce aynı puan ve averajla üçüncü sırada yer aldılar.

Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonasının son üç yılına baktığımızda 2017 yılında WGM Betül Cemre Yıldız, 2018 yılında IM Ekaterina Atalık, 2019 yılında ise WGM Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu’nun şampiyonluğunu görüyoruz.

Yine aynı hafta Ankara Yüksek Hızlı Tren Garında Ali İpek 8. Anma Satranç Turnuvası düzenlendi. 4-8 Mart 2020 tarihlerinde İsviçre Sistemi ile 7 tur üzerinden oynanan turnuvada 6,5 puan toplayan Alber Kadir Zor şampiyonluğa ulaştı.

Ali İpek, 1972'den 2003'e kadar, 31 yılda, 27 kez Türkiye Şampiyonasına katılmış. 16 kez ilk beşte yer almıştır. 1995'te Türkiye Birincisi olmuş. Üç kez Türkiye Şampiyonluğu için unvan maçına çıkmıştır. Yedi kez Olimpiyat Milli Takımında yer alırken iki Olimpiyatta da takım kaptanlığını üstlenmiştir. Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) logosunu da tasarlayan rahmetli Ali İpek kulüpler arası müsabakalarda son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor Kulübünde oynamıştır.

Satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> Özdilek Kocaeli AVM Satranç Turnuvası 21-22 Mart 2020 tarihlerinde Özdilek Kocaeli AVM'de düzenlenecek.

>>> Türkiye Üniversiteler Satranç Şampiyonası 27-31 Mart 2020 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek.

>>> Kocaeli Kulüpler İl Yarışmaları 28 -29 Mart 2020 ve 12 Nisan 2020 tarihlerinde İzmit Sivil Toplum Merkezinde düzenlenecek.

>>> Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası 02-12 Nisan 2020 tarihlerinde Yunanistan’ın Girit şehrinde düzenlenecek.

>>> Kandıra Okullar arası Satranç Turnuvası 14-15 Nisan 2020 tarihlerinde Kandıra Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Spor Salonunda düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

>> TSF Eğitim Kurulu tarafından hazırlanan eğitim videoları : tsf.org.tr/egitim-videolari

OYUN KÜTÜPHANESİ:

** Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası

(02-08 Mart 2020 /Ankara)

IM Atalık, Ekaterina (ELO 2453/TUR - 1982 Doğumlu)

WCM İnce, Safiye Öykü (ELO 1928/TUR - 2005 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.Af3 e6 3.g3 b6 4.Fg2 Fb7 5.0–0 Fe7 6.c4 0–0 7.Ac3 Ae4 8.Axe4 Fxe4 9.Ae5 Fxg2 10.Sxg2 d6 11.Ad3 d5 12.Vc2 Ff6 13.e3 Ad7 14.cxd5 exd5 15.Vc6 Kc8 16.Af4 Ab8 17.Vxd5 c5 18.Kd1 cxd4 19.exd4 g5 20.Vxd8 Kfxd8 21.Ah5 Fxd4 22.Fxg5 Fxb2 23.Fxd8 Fxa1 24.Fxb6 axb6 25.Kxa1 Kc5 26.g4 Ac6 27.Ke1 Sf8 28.Ke4 b5 29.Af6 Sg7 30.Ae8+ Sf8 31.Ad6 b4 32.Ke8+ Sg7 33.Af5+ Sf6 34.Ae3 Ka5 35.Kc8 Ae5 36.Kc2 Ad3 37.Sg3 Ka3 38.h4 Sg7 39.g5 Ae1 40.Kc1 Ad3 41.Kc6 Ae5 42.Kc5 Ad3 43.Kd5 Ac1 44.Sg4 Ka8 45.Af5+ Sf8 46.Kd7 Axa2 47.Ad6 b3 48.Kxf7+ Sg8 49.Kb7 Ka4+ 50.Sh5 Kb4 51.Ke7 b2 52.Ke8+ Sg7 53.Af5+ Sf7 54.Ad6+ Sg7 55.Af5+ ½–½

** Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası

(02-08 Mart 2020 /Ankara)

IM Atalık, Ekaterina (ELO 2453/TUR - 1982 Doğumlu)

WIM Alexanian, Nelli (ELO 1953/TUR - 1974 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.Af3 c5 3.d5 g6 4.Ac3 d6 5.e4 Fg7 6.Fb5+ Abd7 7.a4 a6 8.Fe2 0–0 9.0–0 Kb8 10.Ke1 Ae8 11.Fg5 Ac7 12.Vd2 Ke8 13.Ad1 b5 14.axb5 axb5 15.c3 Af6 16.Ff1 e6 17.Ae3 exd5 18.Axd5 Acxd5 19.exd5 Ff5 20.Ah4 Kxe1 21.Kxe1 Vd7 22.f3 Ke8 23.Kxe8+ Vxe8 24.Axf5 gxf5 25.Vd3 h6 26.Ff4 c4 27.Vxf5 Va8 28.Fg3 Axd5 29.Ve4 Va7+ 30.Ff2 Va8 31.g3 Ac7 32.Vf5 Ve8 33.Fh3 Ve6 34.Sf1 b4 35.Vxe6 Axe6 36.cxb4 Sf8 37.b5 Se7 38.f4 Fxb2 39.f5 Ad4 40.b6 Ac6 41.Fg2 Sd7 42.b7 Ab8 43.Se2 Sc7 44.Fd5 c3 45.Fd4 Fa1 46.Fa7 Aa6 47.Sd1 f6 48.g4 c2+ 49.Sxc2 Fe5 50.h3 Ff4 51.Sc3 Ab8 52.Sc4 Ad7 53.Sb5 Fg5 54.Fc6 1–0

** Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası

(02-08 Mart 2020 /Ankara)

WIM Alexanian, Nelli (ELO 1953/TUR - 1974 Doğumlu)

WCM İnce, Safiye Öykü (ELO 1928/TUR - 2005 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.Ac3 Fb4 4.e3 0–0 5.Age2 d5 6.a3 Fe7 7.b4 c6 8.Ag3 Vc7 9.cxd5 exd5 10.Fd3 a5 11.Kb1 axb4 12.axb4 Aa6 13.Fa3 Kd8 14.0–0 b6 15.Ve2 c5 16.Ab5 Vc6 17.bxc5 bxc5 18.Kfc1 Fb7 19.dxc5 d4 20.e4 Axc5 21.Af5 Ff8 22.Abxd4 Vc8 23.Fxc5 Fxc5 24.Ab3 Kxd3 25.Axc5 Kd7 26.Axb7 Vxc1+ 27.Kxc1 Kxb7 28.e5 Ae8 29.e6 fxe6 30.Vxe6+ Sh8 31.h4 g6 32.Kc8 Kb1+ 33.Sh2 Kxc8 34.Vxc8 gxf5 35.Vxe8+ Sg7 36.Ve5+ Sg6 37.h5+ 1–0

** Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası

(02-08 Mart 2020 /Ankara)

WFM Gündoğan, Sinem Çağla (ELO 1833/TUR - 2000 Doğumlu)

IM Atalık, Ekaterina (ELO 2453/TUR - 1982 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fc4 Fc5 4.c3 Af6 5.d3 d6 6.Fb3 0–0 7.0–0 a6 8.Fg5 Fa7 9.Abd2 Ae7 10.Ah4 Sh8 11.h3 Afg8 12.Vf3 f6 13.Fe3 Fxe3 14.fxe3 c6 15.d4 b5 16.Kad1 Vc7 17.Vg3 c5 18.dxe5 dxe5 19.Fd5 Fb7 20.c4 bxc4 21.Axc4 Kad8 22.Fxb7 Vxb7 23.Af5 Axf5 24.exf5 Ah6 25.Vh4 Kxd1 26.Kxd1 Axf5 27.Vg4 g6 28.Ad6 Vxb2 29.Axf5 gxf5 30.Vxf5 Ve2 31.Kd3 c4 32.Ka3 c3 33.Sh2 Vc4 34.Kb3 Vc6 35.Vc2 Kc8 36.Vf5 Kg8 37.Vc2 a5 38.g3 Vf3 39.g4 Vxe3 40.Kxc3 Vf4+ 41.Sg2 Kd8 42.Kc8 Vd4 43.Vc7 Vd5+ 44.Sg3 Kxc8 45.Vxc8+ Sg7 46.Vc7+ Sg6 47.Vc2+ e4 48.Sf4 Ve5+ 49.Se3 Sg5 50.Vxe4 Sh4 51.Sf3 Vxe4+ 52.Sxe4 Sxh3 53.Sf3 a4 54.a3 h6 55.Sf4 Sg2 56.Se4 Sg3 57.Sf5 Sf3 58.Sxf6 Sxg4 0–1

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, bir hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Fxd6# 1–0