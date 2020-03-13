Yarın seyirci yasağı gelmeseydi, ‘Delikanlı olan maça gelir’ diyecektim…

Yarına özel bir yazı hazırlamıştım, o da virüs engeline takıldı…

Tıpkı spor müsabakaları gibi…

Önceki gün maçlara seyircisiz oynama kararı geldi…

Böylece yarınki Kocaelispor-Alemdağ maçından önce yazacağım yazı da güme gitti…

Dilecektim ki:

Delikanlılar göreyim sizi…

Damarımı kesin yeşil siyah akar diyenler, maça gelmezseniz. Mezara değil pazara kadar Kocaelisporlusunuz diyecektim…

Hain korona, bunu engelledi…

Dün ise Ahmet Akay’dan ilginç bir haber geldi…

Saten bir iyi yüzümüze gözümüze bulaştırmasak olmazdı…

Nitekim, perşembe gecesi Cuma sabahı oynanacak finale hazırlanan kız futbolcular, maçlarının oynanacağı garantisi verilmişti…

Onlar da heyecanla hazırlandılar…

Stada da geldiler…

Yani bulaşacaksa, zaten bulaşmış olacaktı…

Ama nedense son anda iptal edilen maç sonrası, boynu bükük evlerine döndü…

Biri Körfez’den, ikisi Darıca’dan gelmişti…

Daha önce haber verilse, onca yolu ve hazırlığı boşa yapmayacaklardı…

Ana babaların korsusu da yaşanmayacaktı…

Yazık günah…

Madem tehlike var, bu okulları neden stada getirtiyorsunuz ?..

Bu nasıl anlayış ?..

Bu da bürokrasi virüsü işte…

Hâlâ yenemiyoruz…

Yenemeyeceğiz de…

Neyse…

Çocuklar…

Biraz evde dinlenin bakalım…

Okullar tatil diye, alış veriş merkezlerine hücum etmeyin…

Kalabalıklara karışmayın…

Önlemlerinizi alın…

Nerede çokluk…

Orada ‘.okluk’ çağını yaşıyor mavi-yeşil dünyamız…