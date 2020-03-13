Okullar tatil edildi de okula gitmeyen çocuklara kim bakacak

130 bin kişide görülen ve yaklaşık 5 bin kişinin ölümüne neden olan Korona Virüsünün ülkemizde de görünmesinin ardından bir dizi önlemler planı hazırlandı.

Birçok organizasyon iptal edildi, maçların seyircisiz oynanması kararlaştırıldı. Fuar ve benzeri organizasyonlar iptal edildi. Ancak insanları en çok etkileyen ise okulların, özellikle de kreşlerin tatil edilmesi oldu.

Çalışan anne babaları olumsuz yönde etkileyen bu durum kafalarda büyük bir soru işareti oldu.

Zorunlu olarak çocuklarını kreşe veren aileler şimdine yapacak? Bu ailelerin çocuklara kim bakacak.

İzin alamayan ebeveynlerin tek çaresi çocuklarını da işyerine götürmek olacak.

Bu kadar kapsamlı ve ciddi önlemler alınırken es geçilen bu ayrıntı, çalışan anne babaları büyük sıkıntıya soktu.

Okullarla birlikte çocuklu annelerinde izinli sayılması gerekirdi.

Madem olağan üstü bir durum yaşıyoruz, olağan üstü tedbirler alıyoruz, olağan dışı bir uygulamayla çocuklu ailelerinde izinli sayılması gerekirdi.

NEDEN BU KADAR KORKULUYO?

Şu ana kadar Türkiye’de iki kişide Korona Virüsünün bulunduğu ve ikisinin de aynı aile fertlerinde olduğu açıklandı.

Peki, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 5 milyara yakın insan gribe yakalanıyor ve bunların 650 bini ölüyor. Durum böyleykenkorona virüsü için neden bu kadar endişeleniliyor.

Uzmanlar bu durumu şöyle açıklıyor, “Grip bilinen bir hastalık. Sezonu, etkileri, tedavi yöntemi malum bir rahatsızlık. Bu hastalığa yakalanacak kişi sayısını da gribe bağlı hastalıklardan vefat edecek kişi sayısını da tahmin edebiliyoruz. Ama aynı tahminler Korona Virüsüyle ilgili yapılamıyor. O yüzden de bu konu daha ciddiye alınıyor” diyorlar.

OKULLAR NE KADAR TATİL KALACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı okulların tatil etti. Şimdilik 1 ila 3 hafta arasında bir tatil söz konusu. Bu tatilin bir bölümü uzaktan eğitimle telafi edilecek. Ancak, uzaktan eğitim ne kadar işe yarayacak tartışılır… Şu an cevabı beklenen en önemli sorulardan biri de okullarda uygulanan tatilin ne kadar uzayacağı… Ayrıca hatırlatmakta fayda var, “tatil süresince çocukların kalabalık alanlarda, oyun parklarında ve AMV’lerde vakit geçirmemesi tavsiye ediliyor”

Satranç Turnuvası da ertelendi

Körfez Belediyesi bir duyuru yayınlayarak, satranç turnuvasını ertelediğini duyurdu Belediye, “Sağlık Bakanlığı’mızın virüse karşı aldığı önlemler kapsamında biz de Körfez Belediyesi olarak halk sağlığını korumak amacıyla gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda hafta sonu gerçekleştireceğimiz ve yüzlerce çocuğumuzun yarışacağı Okullar arası Satranç Turnuvası ertelenmiştir” bildirisini yayınladı.

Karamürsel Devlet Hastanesi’ne yeni KBB doktoru

Karamürsel Devlet Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Doktoru Op. Dr. Emrah Tekdemir de hasta kabulüne başladı. Uzman hekim kadrosunun güçlendirmeye devam eden Karamürsel Devlet Hastanesi son bir ayda 2 uzman hekimi kadrosuna ekledi.

Op. Dr. Emrah Tekdemir kimdir?

1986 Kahramanmaraş doğumlu olan Op.Dr. Emrah Tekdemir, ilk orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan uzman hekim 2010-2011 yılları arasında Elbistan 112 acil servis istasyonunda pratisyen hekim olarak görev yaptı. 2011-2013 Ankara Üniversitesi tıp fakültesi ve 2014-2015 İstanbul Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede 2 yıl uzman hekim olarak çalışan Tekdemir, 2017-2020 yılları arasında Balıkesir Devlet Hastanesi’nde çalıştı. 2019 yılı Eylül ayında Barış Pınarı Harekâtı sırasında Akçakale Devlet Hastanesinde de hizmet veren hekim mart ayı itibariyle Karamürsel Devlet Hastanesinde göreve başladı.

İDEV Fuarı da iptal edildi

Kocaeli Ticaret Odası Tarafından her yıl düzenlenen Doğu Marmara İdael Ev ve Evlilik Fuarı bu sene yapılmayacak. Planlamalara göre 19-22 Mart tarihleri arasında yapılacak olan İDEV, Korona Virüsü önlemleri nedeniyle iptal edildi.

Tıp Bayramı resmi törenleri de iptal edildi

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenecek olan program, korona Virüsü tedbirlerinden dolayı iptal edildi. Kocaeli Tabipler Odası Başkanı Zeki Haşimoğlu, resmi programların iptal edildiğini, Tıp balosunun yapılmayacağını duyurdu. Tıp Bayramı için yapılacak olan tek etkinlik ise bugün saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na sunulacak çelenk olacak…

Belsa önüne, acil durum araç girişi

İzmit Belediyesinin de bulunduğu Belsa Plaza bölgesinin Abdurrahman Yüksel Caddesi tarafından, acil durumlarda itfaiye, ambulans, emniyet araçlarının bölgedeki işyerlerine ulaşımını kolaylaştırmak için acil giriş noktası oluşturuldu. Giriş için Belsa Plaza önünde cep açılarak, otoparka girişlerde zorluk oluşması da engellenecek

Kartepe Belediyesi, bir yılda 7803 ton moloz topladı

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 yılında 7803 ton 610 kg moloz toplandı. Belediye ekipleri 2019 yılının Nisan ayında 102 ton 280 kg, Mayıs ayında 157 ton 750 kg, Haziran ayında 400 ton 500 kg, Temmuz ayında 1558 ton 990 kg, Ağustos ayında 1700 ton 110 kg, Eylül ayında 1402 ton 40 kg, Ekim ayında 1320 ton 140 kg, Kasım ayında 537 ton 150 kg ve Aralık ayında 624 ton 660 kg toplamda 7803 ton 610 kg moloz topladı.