Acaba % kaç?

Hep aklıma takılan bir soru var: Acaba yüksek öğrenim sayesinde edinilen bilgiler iş hayatında ne derece yeterli olmaktadır?

Bunu bizim “Duvar Dibi Dergâhında” sordum. Bu dergah (!) bir arkadaş topluluğudur. İsmi bir şakadan türemiştir. Topluluğumuzun “dergâh” kelimesinin, eski ve yeni anlamıyla hiçbir bağlantısı yoktur. Bir bilgi topluluğudur. Lokali yoktur, kuruluşu yoktur, yazılı üyesi yoktur. Müdavimleri çeşitli mesleklerden kişilerdir. Öğretmen, gemi kaptanı, tıp doktoru, mühendis, ekonomist, eczacı, sanayi tesislerinde şef konumunda çalışmış kişi, ev kadını. Hemen hemen tamamı emeklidir. Hepsi bilgili insanlardır. Bilgi alışverişi yaparlar. Bu toplulukta Türkçemizin yanı sıra Latince. Almanca, Yunanca, İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Osmanlıca, Arapça dillerinde yer alan kelimelerin ve deyimlerin diğer dillerle bağlantısına ilişkin analizler bile yapılır. Tarihi buluntular ve olaylar irdelenir. Onlara ait çeşitli dillerde belgeler incelenir, tercüme edilir, bilgiler aktarılır. Okunan kitaplar elden ele dolaşır. Aralarında kitap yazanlar da vardır.

Sorum tartışıldı ve kabul edilen cevap şu oldu: Yüksek öğrenim insana iş alanında sadece isabetli kararlar verebilmenin anahtarını verir. Öğrenimle ilgili konunun ruhu edinilir ve bilginin nasıl kullanılacağı öğrenilir.

İnanın çok doğru… Yüksek öğrenimde esas olan konuya ilişkin temel bilgilerdir. Bilgi dünyasının genişliği, ancak temel bilgileri edinme imkanı sağlar. Bu durumda, kişi öğrenimi sırasında temel bilgileri yeterli düzeyde edinip özümseyememiş ise görevini gereğince yapamaz ve karşılaşılan problemleri çözemez.

Bu bağlamda, örneğin bir kentin ağaç dokusundan sorumlu konumda olanların da yüksek öğrenimleri sırasında bitkilerin yaşamını etkileyen faktörler ve bunların etkisini değiştiren şartları esas alan temel bilgileri yeterli düzeyde öğrenmiş, özümsemiş ve irdeleyecek kapasiteye erişmiş olması gerekmektedir. Örneğin temel bilgiye ancak %10-20 gibi yetersiz oranda sahip iseler değil yanlış yapmamak, yaptığı yanlışları görmeleri bile mümkün olmaz. Yapılan tenkitleri değerlendiremezler, cevaplayıp karşılayamazlar.

Fotoğraftaki ağaca, bulunduğu yere ve budama diye doğranmış dallarıyla geldiği duruma bakın. Kent bunun örnekleriyle dolu.

Onun bu hazin hali, temel bilginin acaba % kaçının sonucudur?