Dertleşme…

Sevgili okurlarım, bugün sizlerle biraz dertleşmek istiyorum.

Gazetecilikle ilgili…

Gazeteciliğin, özellikle yerel gazeteciliğin zorluklarıyla ilgili…

Gazeteciliğin ülkemizde getirildiği nokta ile ilgili…

Gelişmiş demokrasilerde ve ilerlemiş toplumlarda, basın hep “dördüncü güç”tür.

“Yasama”, “yürütme” ve “yargı”dan sonra gelir.

“Halkın sesi” olur.

Halk adına yönetenleri denetler.

Halkın gözüdür, kulağıdır, dilidir…

Halkı kör, sağır ve dilsiz bırakmak isteyenlere karşı mücadele eder.

Toplumun çıkarlarını korur.

Yanlış yapanları eleştirir.

Gazetelerin “kamuoyunu aydınlatma” sorumluluğu vardır.

Gazetecilik, “birilerini rahatsız edeni” yazmaktır.

Haber, “birilerinin yayınlanmasını istemediği” şeydir.

Gerisi, “reklam” veya “halkla ilişkiler”dir.

Hikâyedir…

Yalakalıktır…

Yandaşlıktır…

Biraz daha devam edelim.

Gazetecilik…

*“Gerçeği yazma” mesleğidir.

*“Gizleneni bulma” mesleğidir…

*“Saklananı açıklama” mesleğidir…

*”Acı çekenin acısını, acı çekmeyene duyurma” mesleğidir…

*”Egemenlerin, güçlülerin çevirdikleri dolapları bulup halka duyurma” mesleğidir…

*”Yalancının yalanını, ihanet edenin ihanetini ortaya dökme” mesleğidir…

*”Ezilen, haksızlığa uğrayan insanların yanında olma” mesleğidir…

*”Devleti ve milleti soyanların, bunlara göz yumanların, kendi çıkarından başka bir şey umursamayan namussuzların ipini pazara çıkarma” mesleğidir…

*”Korkmadan, eğilmeden, bükülmeden, satılmadan görev yapabilme” mesleğidir…

Bu nedenle “gerçek gazetecilik” zor iştir.

Önce “adam gibi adam” olmayı gerektirir.

Gerçekleri bulup çıkaracaksın, haberleştireceksin, yorum yapacaksın, yayınlayacaksın…

Cesaret ister…

Yürek ister…

Özgürlük gerektirir, bağımsızlık gerektirir

Gazetecilik, “özgür ve bağımsız bir ortam”da yapılır.

Bu nedenle gazeteyi yayınlayan kurumun bağımsız ve özgür olması gerekir.

Herhangi bir siyasi partiden, herhangi bir siyasetçiden, her hangi bir rant grubundan beslenen gazeteler; “gerçek gazete” değildir.

Bu gazetelerde çalışanlara da “gazeteci” denmez.

Onlara; “şakşakçı”, “tetikçi”, “yalaka”, “gerzek” denebilir, asla “gazeteci” denmez, denemez.

Onlara “gazeteci” demek, gerçek gazetecilere hakaret sayılır.

Onlar, “patronlarının çıkarı doğrultusunda” yazarlar çizerler…

“Patronlarının çıkarına zarar verenlere” de iftira atarlar.

Görevleri budur.

Bunun için maaş alırlar…

O tür gazete patronları; bunları kullanırlar, posalarını çıkarırlar, bakarlar ki daha fazla işlerine yaramıyor, kıçlarına tekme vurup kapının önüne koyarlar.

Yakın geçmişte gördünüz bunları.

Hem yerelde, hem ulusalda…

Ders almayıp tetikçilik yapmaya devam edenlerin sonu da kuşkusuz aynı olacak.

Basın dünyası böyle bir dönemden geçiyor.

Özgür gazete ve televizyon kaldı mı?

Çok azaldı.

“Yasama”, “yürütme” ve “yargı”dan sonra; dördüncü güç olan “basın” da sizlere ömür.

Yerel ve ulusal gazetelerin, hatta radyo ve televizyonların yüzde 95’i iktidarın denetimindeki şirketlerin elinde!

Böyle olunca “gerçek gazetecilik” falan yok artık.

İktidara hizmet veren gazetelerde çalışanlar, “gazeteci” değil, “emir eri”…

Şunu yaz, şunu yazma…

Şunu şöyle yaz…

Artık o gazeteler, gazete demeyelim de parti bültenleri, böyle çıkıyor.

KOCAELİ gibi özgür ve bağımsız gazete, araştırın bakalım, Türkiye’de kaç tane bulabileceksiniz.

İktidara biat eden gazetelere devletin kapıları ardına kadar açık!

Kamuoyunu haberle buluşturmak isteyen bizim gibi gazeteler ise “ekonomik baskı” altında.

Belediyeler onlara ilan yağdırıyor, bize yok.

Neden?

Siz bizi eleştiriyorsunuz… Siz de biat edin, ilan alın!

Kafa bu!

Belediyenin parasını, “babalarının parasıymış gibi” keyiflerine göre harcıyorlar.

Sadece bugün değil, yıllardır böyle.

CHP’nin yerelde iktidar olduğu dönemde de kafa aynı kafaydı.

Demek hangi partiden olursa olsun, bizim siyasetçilerimiz eleştiriyi sevmiyor.

Eleştiriyi kaldıramıyor…

Hatalarının ortaya dökülmesinden hoşlanmıyor…

Dün öyleydi, bugün de böyle!

Değişen bir şey yok.

Dün CHP’lileri eleştirirken, bugün iktidarda bulunanlar bizi alkışlıyordu…

Bugün iktidardakileri eleştiriyoruz, muhalefettekilerden alkış alıyoruz.

Biz gazetecilik yapmaya devam edeceğiz

Sevgili okurlarım, “haber alma hakkı” insanların temel hakkıdır.

Elinizde tuttuğunuz gazete, 45 yıldır insanların bu temel hakkına saygı duyarak çıkıyor.

Siz haberi gizleyemezsiniz.

Haberi, “yok” kabul edemezsiniz.

Haberi, çarpıtamazsınız.

Haberi, çıkarınız için kullanamazsınız.

Gazeteci, doğru olan her haberi yazar ve yayınlar.

Doğru bildiği her yorumu yapar.

Gazeteci, her zaman halktan ve haklıdan yanadır.

Biz 45 yıldır hep bu ilkeler doğrultusunda yayın yaptık.

Bizi ayakta tutan, bizi kentimizin “en eski ve en güvenilir” gazetesi yapan bu ilkelerdir.

KOCAELİ Gazetesi olarak kendimizi hiçbir zaman “yandaşlık” girdabına kaptırmadık.

Çizgimizden sapmadık.

Onurumuzu yitirmedik.

Egemenlere yalakalık yapmadık.

Gerçekleri yazdık, doğruları söyledik.

Gerçekleri yazmaya ve doğruları söylemeye devam edeceğiz.

Bazıları rahatsız olsa da, yazmaya devam!

Sevgili okurlarım, filmi geriye sarın, gazetemizin ilk sayısının yayınlandığı 16 Mayıs 1975 tarihinden buyana bu kentte ve bu ülkede kimler gelmiş kimler geçmiş, gözünüzün önüne bir getirin.

Kaç milletvekili…

Kaç vali…

Kaç belediye başkanı…

Kaç iktidar…

Kaç parti…

Ben saymadım, isterseniz oturup siz sayın, hepsi geldi geçti biz buradayız.

Size hizmete devam ediyoruz.

Geçmişte pek çok siyasetçi ve yönetici, yayınladığımız haberlerden ve yaptığımız yorumlardan rahatsız oldu.

“Duymak istemedikleri” şeyleri yazdık.

“Gizledikleri olayları” açığa çıkardık.

Eleştirdik.

Küsenler, selamı sabahı kesenler oldu.

Bazıları suç duyurusunda bulundu, bazıları dava açtı.

Bazıları da iftira atmaya kalktı.

Klasik, bayatlamış iftiralar…

Efendim, şunu istedi, vermedim, onun için yazıyor…

Alacağım vardı, istedim, bu nedenle yazıyor…

Yazılanları sindiremeyip böylesine çirkin söylentiler çıkaranlarla geçmişte hesaplaştık, bundan sonra da hesaplaşmaya devam edeceğiz.

Yaşadığımız o kadar çok olay var ki…

Bir ilçe belediye başkanı…

Yemediği halk yok, hepsini belgeleriyle yazdık, vay efendim şu nedenle yazıyorlar.

Sonuç?

Sonuçta siyaset mezarlığında!

Bir partinin il başkanı…

Belediyeye ait inşaat şirketinden alavere dalavere onlarca daire almış, belgeleriyle yazınca, vay efendim şu oldu da bu oldu da ondan yazıyorlar.

Sonuç?

Sonuçta o il başkanı da siyaset mezarlığında.

Aynı partinin diğer il başkanı…

Siyasi makamını kullanarak resmi dairelere milyonlarca liralık fatura kesiyor, çevirdiği dalavereleri yazınca, odur budur…

Bir belediye başkanına “Hesap ver öyle git” dedik, dediğimiz bu, hem suç duyurusunda bulundu, hem de sağda solda abuk sabuk konuşmalar…

Bir eski bakana, “İsveç’e gönderilen 47 milyon Euro’nun hesabını kim verecek?” diye sorduk, cevap yok, ama lagara lugara çok!

“İnsanların duymak istemediği” o kadar çok haber yaptık ki, hangi birini yazsam!

Son örnek…

Bir partinin eski bir milletvekili…

Partisine ihanet etmiş bir milletvekili, sürekli yalan söyleyen bir milletvekili…

İhanetini ve yalanını yazınca, iftiraya başvurdu.

Güya, ne bileyim ne zamandan kalma alacağı varmış…

Bir taraftan hakkında yazdığımız gerçekleri, iftira atarak kapatmaya çalışıyor…

Diğer taraftan milletvekili seçildiği 2007 seçimlerinden kalan 27 bin liralık borcunun üstünü örtmeye çabalıyor.

Dahası…

Yıllardır haber değeri olmadığı halde, rica üzerine “tanıtım ve siyasi hedef” amaçlı gazetemizde çıkan yazıların parasal değerini de hesaplattım.

35 bin lira…

Kimin kime borcu var acaba?

Yazık!

Bu tür insanların geçmişte bu kenti temsil etmesine yazık!

Tabii suç, o milletvekilinde değil.

Suç, partisine ihaneti “belgeli” olmasına rağmen onu zamanında partiden atmayan genel merkez yöneticilerinde.

Atmadılar, partisinin başına “bela” olmaya devam ediyor.

Zararından başka, partisine zerre kadar bir yararı yok.

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Sevgili okurlarım, ülkemizde gazetecilik zor, yerel gazetecilik daha zor.

Bunu anlatmaya çalıştım size.

Biz bütün zorluklara rağmen yolumuza devam ediyoruz.

Çünkü basın “yönetenlere” değil, “yönetilenlere” lazım.

Biz sizin için varız.