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Makale Yazısı-Bugün 20:00 TSİ

İkinci sessiz sevinç çığlığı !..
Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

İki hafta önce, 33 şehidimiz vardı ve Karşıyaka maçında Kocaelispor olarak son saniye golüne sevinemedik…

Bir şeyler boğazımıza düğümlendi…

33 bin kişilik stadımız tıklım tıklımdı, rekor da kırıldı, ama kimse öyle açık seçik, rahat rahat sevinç yaşayamadı…

Akıllarda ve yüreklerde şehitlerin acısı, dillerde vatan vardı…

15 gün sonra bugün, yani iç sahadaki Karşıyaka maçından sonraki ilk maç olan Alemdağ maçı öncesinde de Covid-19 nedeniyle tribünler boş kalacak…

Statta sıkı denetim yapılacak…

Kocaelispor bir zafer daha kazanırsa…

Yine sessiz sedasız sevinecek…

Çünkü bu kez tribünler boş kalacak…

Millet bilgisayar ekranı başında sessiz çığlık atacak…

Ne yapalım…

Şehitlerimizin ruhu şad olsun…

Bizim de virüsten korkumuz yok, ama gençlerin canı sağ olsun…

Allah bizim ömrümüzden alsın, onlara versin…

Çünkü Kocaelisporumuzu da, vatanımızı da onlara emanet edeceğiz…

Şu yalan dünyada, biraz da onlar oyalansın…

 

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Yazar Hakan Yağcıoğlu - Mesaj Gönder

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