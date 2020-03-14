İnsanlık imtihanları

2020 zorlu başladı.

Hem doğal hem de insan kaynaklı felaketler birbiri ardına geliyor.

Böylesi dönemler insanlığımızın ayrıca sınandığı dönemlerdir.

Zira böylesi dönemlerde hem sıkıntıyla başa çıkabilme, hem sıkıntının çözümüne yardımcı olabilme, hem de sıkıntıyı istismar etmeme açısından çok yönlü bir imtihanı vermek durumundayız.

Başa çıkabilmeyi hem sıkıntıların çözümü ve önlemi için gereken tedbirleri alma, hem de kendimizi “bırakmadan” mücadele etme açısından düşünüyorum.

İnsanı “öldürmeyen” şeyin “güçlendirmesi” de böyle oluyor kanaatindeyim.

Çünkü her ne kadar zaman zaman yorulsanız da, sıkıntıyı aşmak için gereken mücadeleyi verdiğinizde, aslında hem bireysel hem de toplumsal açıdan bir nevi “güçleniyorsunuz.”

Bunu da hem kendi gücümüzü kullanıp geliştirerek, hem de birbirimize destek olarak toplumsal gücümüzü maddi ve madeni manada kuvvetlendirerek elde etmiş oluyoruz.

Bu konuda milletimin çok güzel örnekler sergilediğini söyleyebilirim ki Elazığ depremi, insanımızın birbirine verdiği destek açısından, bunu bize bir kez daha gösterdi.

Sıkıntının çözümüne yardımcı olabilme hususu, özellikle meselenin uzmanlarının konuyla ilgili çalışmalarını kapsıyor. Yani bilim adamlarından siyasi otoritelere kadar herkesin üzerine düşeni yapıp yap(a)maması, insanlık olarak verdiğimiz imtihanın bir diğer boyutu.

İstismara gelince: Zorlu zamanların fırsatçılarının da eksik olmadığı bilinen bir gerçek.

Bilhassa ekonomik manada ciddi istismarların yaşandığı da bir insanlık tecrübesi olarak sabit.

İnsanların, hastalık gibi sıkıntılarda ihtiyaçları olan ilaç ve tedbir ürünlerini olması gerekenden kat kat fazla ücretle satmak gibi örnekleri gördük, görüyoruz.

Bunun yanında bir hastalığa çare olarak ürettiği ilacın insanlara “bedava” ulaşması için, hakkı olan patenti almayı reddedenleri de gördük, görüyoruz.

Ve yine insanlığın tecrübesiyle sabit bir hakikat olarak insanların sıkıntısı üzerinden kar etmeye çalışanların “kazananlar” olmadığını da biliyoruz.

Siz görüntüye aldanmayın…

Zira nihayetinde mutlaka insanın “eliyle yaptığı başına geliyor” (Şura, 30).

O nedenle zorlu zamanlar insanlığımız açısından önemlidir.

Bunu dünyanın geneli için düşünüyorum.

Ve bir hususu hatırlatmak istiyorum:

Özellikle dünya sathına yayılan biyolojik hastalıkların toplumsal hastalıklara dönüşme riski vardır.

Tarih bize bunun en önemli örneklerinden birinin veba salgınında verildiğini gösteriyor.

Salgının yarattığı korku, panik, endişe ve kayıplara dayanan hüsran, bir müddet sonra toplumsal farklılıklar arasında bir dışlama, çatışma ve hatta katliama kadar giden bir süreci de tetiklemiş.

Bugün belki o boyutta bir tehlike söz konusu değil.

En azından şimdilik öyle umuyoruz.

Ancak birçok insanımızın “kıyamet kopacak” mantığıyla alışveriş yapmasından, “herkes ölecek kendi kalacakmış” hissiyatıyla “tedbir almasından” yola çıkarak psikolojilerimizi sağlıklı tutmak adına daha dikkatli olmamız gerektiğini de göz önüne almak lazım.

Özellikle de çocuklarımız için.

Zira böylesi zamanlarda büyüklerin verdiği tepkiler çocukların psikolojilerini de etkiliyor.

Dolayısıyla panik, korku ve karamsarlığın yol açabileceği sıkıntılı anlarda insanlığımızı korumak adına “akl-ı selim” ile davranmayı ilke edinmemiz gerektiğini ayrıca belirtmek isterim…

Unutmayalım ki toplumsal sıkıntı ve hastalıkların tedavisi, fiziki ve biyolojik hastalık ve sıkıntıların tedavisinden, çoğu zaman, daha zordur.

Bedeli de nispeten daha ağırdır.

Zira birinde “insanı” diğerinde “insanlığı” kaybediyorsunuz ki ikincisi gitti mi ilkinin anlamı kalır mı?