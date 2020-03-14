Şu “virüs” acaba bize bir şeyler öğretebilir mi?

“Virüs”lü günler yaşıyoruz.

Tüm insanlık için zor günler.

Dünya, diken üstünde…

124 ülkede binlerce ölü, on binlerce tanı…

Bizim kuşağın görmediği bir bu vardı, bunu da gördük.

İnsanların yaşam düzeyi ne kadar iyileşirse iyileşsin, bilim ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, demek “salgın hastalıkları” önlemek mümkün olmuyor.

Kim bilir, ülkeler arası ulaşım kolaylaştığından hastalık eskiye göre daha hızlı yayılıyor.

Baksanıza, Çin’de başladı, 2-3 ay içinde bütün dünyaya yayıldı.

İnsanlık tarihine baktığımızda, ilk “veba salgını”nı görüyoruz.

14.Yüzyıl’da başlamış, dönem dönem “ben buradayım” demiş, 400 yıl boyunca insanların canına okumuş.

Kitaplar, “kara ölüm” adı verilen vebadan 100 milyon insanın hayatını kaybettiğini yazıyor.

Sonra 18.Yüzyıl’da “kolera salgını”nı yaşamış dünya.

Milyonlarca insan ölmüş.

19.Yüzyıl’a gelin, 1918-1920 yılları arasında “İspanyol Gribi”…

1956-1958 yılları arasında “Asya Gribi”…

Ve “AIDS salgını”…

Bunu çoğumuz hatırlarız.

İlk 1976 yılında ortaya çıktı, 1980’li yıllarda dünyayı kasıp kavurdu, 31 milyon kişi hayatını kaybetti.

İnşallah dünya, “koronavirüs” salgınını daha “az ölümlü” atlatır.

Bu salgın bize mutlaka bir şeyler öğretmeli

Dilimizde güzel deyimler vardır.

“Bir musibet (beklenmedik zamanda gelen kötülük), bin nasihatten iyidir” deriz.

“Her şerde (kötülük), bir hayır vardır” deriz.

Bu deyimlerden hareketle…

Koronavirüs salgınını, “bir kötü alışkanlığımızı değiştirmede” fırsata çevirmeliyiz.

Nedir bu kötü alışkanlığımız?

İster kabul edin ister etmeyin, “selamlaşma” biçimimiz.

“Önce tokalaşıp sonra öpüşüp” selamlaşmamız…

Öpüşerek teşrif etmemiz, öpüşerek vedalaşmamız…

Yabancı bir ortamdasınız…

Bir kişiyle ilk defa karşılaşıyorsunuz…

Elinizi uzatıp “merhaba” demek istiyorsunuz…

Karşınızdaki sizi olanca kuvvetiyle kendine çekip, yalapşap öpüyor.

Talihsiz bir durum!

İnsan kendini “tecavüze uğramış” hissediyor.

Bu selamlaşma biçimi, son yıllarda “trip” haline geldi.

“Merhaba” demek veya “baş sallamak”, selamlaşmak için yetmiyor mu?

Diyelim “tokalaşma” da olsun…

Yahu arkadaş “öpüşmek” nereden çıktı?

Tabii adı “öpüşmek” de, fiilen yapılan “yanak yanağa” değdirmek…

Bazı kesimler, yanak yanağa değdirmiyor da, kafa kafaya tokuşuyor.

Küt, küt!

Peki, iki insanın selamlaşmasında “sarılma” ve “öpüşme” olmaz mı?

Olur…

Eğer iki insan arasında “samimiyet” ve “hasret” varsa, olur.

Ama ikisi de olmalı.

Uzun süre birbirini görmemiş iki kişi, ilk karşılaştıklarında birbirine sarılırlar tokalaşıp öpüşebilirler.

Hepsi bu kadar!

Ancak şu bizim yaptığımıza bakar mısınız?

Ortada bırakın “samimiyet”i ve “hasret”i, “tanışma” dahi yok, bir vesileyle selamlaşacaklar, önce tokalaşıp arkasından şapur şupur öpüşüyorlar.

İşte benim “kötü alışkanlığımız” dediğim bu!

Böyle “selamlaşma” olur mu?

Tokalaşmak ve öpüşmek, “fiziksel temas”tır.

Sende ne varsa, karşındakine geçiyor.

Veya karşındakinde ne varsa, sana…

Hastalıklar böyle yayılıyor.

Bir düğün törenini düşünün…

Düğün sahibi, gelin ile damat; yüzlerce kişi tarafından öpülüyor.

Veya seçim dönemlerinde adayları gözünüzün önüne getirin…

Adaylar, her gün binlerce kişiyi öpmek zorunda kalıyor.

Bana bir şey olmaz

Bir de böyle bir anlayışımız var.

Kendimizi korumayız, hiçbir şeyden sakınmayız, korkmayız, “Bana bir şey olmaz” diyerek böbürleniriz.

Tokalaşırım, öpüşürüm, sarmaş dolaş olurum, ellerimi uygun yıkamam, kuralları takmam, ama bana bir şey olmaz!

Bu anlayış, ülkemizde çok yaygındır.

Şu “virüs” salgınını fırsat bilip, bu anlayıştan kendimizi tamamen kurtarmalıyız.

Bakın son günlerde korkuyu görünce kendimize ne güzel çekidüzen vermeye başladık.

Bu konuda kentimizi ve ülkemizi yönetenler halka güzel örnek oluyor…

Yüzde yüz olmasa bile, “tokalaşmayın ve öpüşmeyin” önerisine çoğumuz uyuyoruz.

Bunu kalıcı hale getirmeliyiz.

Salgın geçtikten sonra da, bugünlerde kazandığımız alışkanlığımızı sürdürmeliyiz.

En iyisi, “merhaba” diyerek ve “baş sallayarak” selamlaşmak!

En fazla “tokalaşmak” olmalı!