Elma ve armut ağaçlarında çiçeklerin döllenmesi (meyve bağlama)

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bütün meyve ağaçlarında olduğu gibi elma ve armut ağaçlarında da daha çok ve daha muntazam bir meyve bağlama için çapraz bir polenleme, daima faydalıdır. Aslen kendine kısır olan çeşitlerde ise vazgeçilmez bir durumdur. Bu bakımdan meyve bahçesi kurarken veya ev bahçelerine dikmek için alınacak elma ve armut fidanlarının esas çeşitlerinin arasına dölleyici çeşitlerden bir veya ikisinin yüzde on veya on beş nisbetinde dikilmesi lazımdır. Bu bakımdan bahçemize dikmek için alacağımız starking delicious çeşidi elma fidanının yanına dölleyici olarak da bir adet golden delicious veya Jonathan elma fidanından alıp dikilmesi gerekir. Eğer staymarer elma çeşidi fidanı dikeceksek yanına dölleyici olarak abondanza veya imperatore çeşidi elma fidanlarından dikilmelidir.

Bunlardan başka diğer elma çeşitlerinden alınıp dikileceği zaman da karşılığı olan dölleyici çeşitlerden alınıp dikilmesi gerekir. Armut çeşitlerine gelince en değerli armut çeşitlerinin başında yer alan William artmut fidanı alındığında dölleyici olarak passa crassane veya kaiser Alexander armut fidanları alınmalıdır. Diğer çok değerli abbe fetel armut fidanı alındığında karşılığında dölleyici olarak coscia veya beurre clairgeau çeşidi fidanlardan alınması uygun olacaktır. Kivi fidanı alınıp dikileceği zaman da bir adet dişi kivi fidanı alındığında yanında bir adet de erkek kivi fidanı alınıp dölleyici olarak dikilmelidir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe