Virüs ekonomisi

Ülkemizde Coronavirüs vakasının görülmesi üzerine bu konuda temel öncelik olacak tüm ürünlerin fiyatları piyasa tabiriyle ralli yaptı. Daha önce rutin iş akışları dahilinde standart üç katlı maskeleri 1 liraya alırken bile, alıcıların suratını ekşittiğini söyleyen bu işin büyük çaplı ticaretini yapan görüştüğüm kişiler; bugün 3 liraya ürün duyurusu yaptıklarında kapış kapış gittiğini söylüyorlar.

Meşhur N95 denilen maskede ise durum daha da çılgına dönmüş durumda. Esasen burada bir kavram kargaşası var. N95 dünyanın en büyük endüstriyel tedarikçilerinden olan 3M markasına ait bir maske adı. Teknik özelliği FFP3 kriterinde bir maske olması. Permatik gibi, jilet gibi, sunta gibi ürüne adını vermiş bir markanın modeli esasen.

İş sadece maskelerle kısıtlı kalmadı. Daha önce litresi 15 TL olan dezenfektanlar ilk vakanın açıklandığı gün 85 TL’ye kadar toptan piyasada yükseldi. Dezenfektanların aparatlarından tutun da diğer bir sürü yan ürünün fiyatı inanılmaz derecede fahiş denebilecek seviyelere çıktı.

Ameliyat elbiseleri, eldivenler, kolonya… Virüsle mücadele için temel gereklilik ürünlerinin tümünün fiyatları yükseldi ve ülkemizde bu tip durumlarda her zaman olduğu üzere insanlar son satış noktası olan perakendecilere büyük tepki gösterdiler.

Ancak bu süreçte görüştüğüm birçok üretici ve toptancı işin aslında böyle olmadığını; bu fiyat artışının yüksek talepten olduğu kadar, hammadde fiyatlarındaki büyük artışlardan kaynaklandığını aktardılar. Daha önce ameliyat maskelerinde kullanılan lastiklerin fiyatı 14 TL’den 96 TL’ye çıkmış. Tela denilen kumaşın fiyatı dört kat artmış. Dezenfektan üretiminde kullanılan kimyevi hammaddelerde de durum farklı değil.

Bir anda gelen yoğun talep üzerine, üreticiden ve toptancıdan yeni ürün için fiyat isteyen perakendeciler; bir anda yüksek fiyatları gördükleri zaman mecburen ellerindeki stokları daha yüksek rakamlardan satmak zorunda kaldılar. 1 Liraya aldığı ürünü normalde 2 Liraya satınca yerine 2 ürün alabilen bir dükkan sahibi; 1 Liraya aldığı ürünü artık 2 Liraya alabileceğini görünce mecburen 2 Liraya satacağına 4 Liraya satıyor ki yeniden dükkanına ürün koyabilsin.

Üretici açısından da durum çok farklı değil. 100 Liraya sattığı ürünün hammaddesini 50 Liraya alabilen üretici, yeni üretim için hammadde tedarikçilerinden 100 Lira fiyat alınca mecburen elindeki stoğu 100 Liraya değil 200 Liraya satmak zorunda kalıyor.

Buna bir de panik havasının yarattığı kur artışını eklediğiniz zaman; birçok kimyevi maddeyi ithal eden ülkemiz üreticileri büyük bir açmazda kalıyorlar. Zan altında kalıyorlar ve dertlerini anlatamıyorlar.

Asıl mesele bana göre bu tip endüstriyel ürünler değil, temel gıdalarda yaşanan fiyat artışı. Bir sürü online alışveriş platformunda hammadde tedarikinde fiyatlarında büyük oynamalar olmayan gıdaların fiyatları iki kat, üç kat arttı. Eğer bir fırsatçılık aranıyorsa odaklanılması gereken ve tepki gösterilmesi gereken budur.

İnsanlar bir anda korku ve panikle evlerinde stok yapmaya başladı. Bunu da aşağılayıcı bir şekilde değerlendirenler oldu ancak ben de aynısını yapmak zorunda kaldım zira 70 yaşında ve bir kısım temel sağlık sorunları olan annemin iki hafta boyunca evden çıkmasını yasakladım. Kendisine belirli miktarda temel gıdayı da sağlamak gerekti. Ancak sosyal medyada yine insanları birbirine düşürmek, ayrıştırmak ve bu kavgadan nemalanmak isteyenler böyle insani arka planları zerrece umursamadan yine fitne ve nifak tohumlarını ortalığa yaydılar.

Kriz anlarında, kitlesel korku anlarında insanların panikleyerek yaptıkları eylemler sebebiyle yargılanmaları gerçekten insafsızca ve gaddarca bir tutum. Gaddarlık sadece fiziksel şiddetle değil, psikolojik şiddetle ve insanları aşağılamakla da hayata geçer. Bu yapılan tam anlamıyla bir gaddarlıktır.

Türkiye bu virüsle geç tanışan ülkelerden biri. Nüfusu 50 milyonun üzerinde olan ülkeler içerisinde salgının en son görüldüğü ülkeyiz. Sağlık Bakanlığı çok ciddi tedbirler alıyor ve süreci şeffaf bir şekilde yönetiyor. Muhalefet cenahından da bu yönde açıklamaların gelmiş olması, belki bu salgın karşısında milli birlik ve beraberliği oluşturmamızı sağlayabilir. Mevzu hafife alınacak bir konu değil. Çok ciddi. İran ve İtalya’nın yaşadıklarına bakınca ilk iki üç haftalık süreci ne kadar iyi yönetebilirsek; bu süreçten o kadar az hasar alarak kurtulabiliriz.

İtalyan bir gencin dünyanın diğer ülkelerindeki gençlere yazdığı bir mektup ilk sürecin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. “Biz salgını önemsemedik, yaşımız sebebiyle öldürücü olmadığını da öğrenince hassas davranmadık ve virüsü bizden kapan anne babalarımız, dedelerimiz, anneannelerimiz babaannelerimiz şu anda ölüyor”

Bu konuda idari makamların aldıkları önlemler ilk etapta doğru ancak ben yeterli olmadığını düşünüyorum. Cuma namazları iptal edilmeli, AVM’ler kapatılmalı, pazarlar kapatılmalı ve yedi gün boyunca belirli sayıda esnafa tezgah açtırılarak alışveriş imkanı daraltılmış şekilde aktif edilmeli. Hatta tüm berberler, kuaförler, lokantalar ve kafeler bile kapatılarak; ülkede üç hafta boyunca adeta bir sıkı yönetimle herkes evinde tutulmalı. Çünkü artık biliyoruz ki bu virüsü durdurmanın yegane yolu yayılmasını engellemek. Bunu başarabilirsek gerçekten dünya çapında salgını en hafif şekilde atlatabilecek ülke olacağız.

Daha salgın yeni görüldü ve hastalık henüz kitlesel bir yayılma noktasında değil. Aradan geçen beş günde alınan tedbirler önemli ve kitabına göre bakarsak yeterli ama unutmamalıyız ki Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı sürecinde “olağanüstü dönemler, olağanüstü tedbirleri gerektirir” diyerek topyekunbir mücadeleyi organize etmiştir. Bugün yaşadığımız süreç olağanüstüdür ve genel önerilen tedbirlerin dışında her türlü olağanüstü tedbiri almalıyız. Aksi halde hepimiz çok üzülürüz.