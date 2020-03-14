Kamuda izin tamam da ya özel sektörde ne olacak

Coronavirüs önlemleri doğrultusunda okullar tatil edildi. Ancak çalışan ailelerin çocuklarına kim bakacak? Sorusuna yine devletten cevap geldi ve 12 yaş altı çocukları olan annelere izin verilmesi kararlaştırıldı. Devlet sektöründe çalışanların bir kısmı böylelikle bu önemli sorunu çözmüş oldu. Peki ya özel sektörde çalışan kadınlar ne olacak. Şimdi de bu sorunun cevabı bekleniyor.

PEKİ YA SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Kamu çalışanları arasında izin alamayacak olan bir grup var. İzinleri bile kaldırılan sağlık çalışanları. Ben sağlıkçıları, cephede savaşan askerlerimize benzetiyorum. Biz evimizde rahat rahat uyurken onlar sınırda nöbet bekliyor. Sağlıkçılarda benzer bir görev yapıyor. Allah onların yardımcısı olsun. Sağlık çalışanlarının bu özverilerini asla unutmamamız geriyor.

Bu sistemi Türkiye’de sadece Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü kullanıyor

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği görevinden İl Sağlık Müdürlüğü’ne atandıktan hemen sonra yeni bir sistem geliştiren Şenol Erguney, Türkiye’de ilk ve tek görüntülü toplantı sistemini kurdu. 12 ilçe de 15 hastanede kurulu olan sistem sayesinde, sağlık merkezlerinin yöneticileri, bir araya gelmeden 15 dakika içerisinde toplantı haline geçebiliyorlar. Yıllar önce yapılan bu sistem sayesinde sağlık merkezlerinin yöneticileri ve başhekimleri, son günlerde gündemi meşgul eden coronavirüs toplantılarını hemen her gür gerçekleştire biliyor ve bilgi paylaşımı yapabiliyorlar.

Darıca Farabi’de Tıp Bayramı pastayla kutlandı

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 14 Mart Tıp Bayramını düzenlediği güzel bir etkinlik ile kutladı.Başhekim Doç.Dr.Mustafa Güneş başkanlığında düzenlenen kutlamaya hastane yönetimi ve doktorlar katıldı. Başhekim Güneş, " İnsanların sağlıklarını korumak ve hastalara şifa olmak için gece gündüz demeden fedakârca görev yapan yeri geldiği zaman kendi ailesinden ve sosyal yaşantısından feragat ederek, dünyadaki en kutsal mesleklerden birisini yerine getiren hekimlerimizin Tıp Bayramını kutlar, sosyal yaşamlarında da sağlık ve esenlikler dilerim” ifadelerini kullandı. Bende bu vesileyle tüm sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarım.

Cezaevlerinde görüş ve izinler kaldırıldı

Coronavirüs ile ilgili tedbirler cezaevlerinde de alınmaya başlandı. Kandıra’da bulunan cezaevlerinde karantina odaları kuruldu. Önlem amacıyla açık cezaevlerindeki hükümlülerin 3 ayda bir kullandıkları izinler kaldırıldı ve görüşler ikinci bir tarihe kadar durduruldu.

Dilovası’nda tedbirler hat sayfada

Dilovası Belediyesi, ilçede bulunan toplu taşıma araçlarını ve vatandaşların yoğun kullandıkları alanları dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle tedbir amacıyla başlayan hijyen çalışmaları kapsamında Dilovası Belediyesi de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Dilovası Belediyesi ekipleri, özel toplu taşıma araçları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanları virüse karşı uluslararası kalite belgeli, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlarla dezenfekte ediyor. Vatandaşların salgına karşı tedirgin olmamaları konusunda açıklama yapan Başkan Şayir, " Vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını daha sağlıklı bir şekilde kullanmaları için bu işlemleri belli periyotlarla yapıyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla toplu taşıma araçlarımızı tercih edebilirler" dedi.