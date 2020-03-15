BİZİM KEMAL’LER…

“ENAM” sözcüğü, Arapçadır.

Anlamı; “Yaratılmış bütün canlılar” dır.

İslam inancında, “Kainattaki tüm yaratılışların tek yaratanı ALLAH’tır.”

Kur’an’ın ilk suresi “FATİHA suresi” bunu anlatır.

“Allah aşkı” ile yanan Yunus Emre diyor ki; “Yaratılmışı severiz, Yaradan’dan ötürü.”

“Ben, inançlı bir Müslüman’ım” diyen her insan, önce bu gerçeğin önünde eğilmelidir…

Bu nedenledir ki; gerçek bir İNSAN, gerçek bir Müslüman, insanlar arasında “IRK, CİNSİYET, İNANÇ, MEZHEP” farkı gözetmeden, insana “ İNSAN” gözüyle bakar…

Biz, çocukluğumuzdan itibaren böyle bir “insani ve ilahi kültür” ile büyüdük…

Esnaf bir ailenin çocuğuyum.

Rahmetli babam, amcam, büyükbabam, hiçbir insanı küçümsemez, aşağılamazdı. “Sünni” inancına sahip insanlardı ama en yakın arkadaşı Aleviler için kötü bir söz söyleyince kafasında sandalye parçalayan benim amcamdı…

Bu kentin yerleşik Romanları, bu kentin en sevilen insanlarıydı.

Çalışkandılar, dürüsttüler, insan ve dost canlısıydılar.

Limon satar, balık satar, pazarcılık yapar, temizliğe gider, amelelik, işçilik, hamallık, boyacılık yapar, müzisyen olarak düğünlerde derneklerde yer alıp, alın terleriyle kazanıp yaşamlarını sürdürürlerdi.

Özellikle yaz akşamları yazlık sinemalar onlarla şenlenirdi. Mahallelerinde müzik, eğlence eksik olmazdı.

Onlardan iki güzel insanı çok iyi anımsıyorum;

biri “POSTACI KEMAL” idi.

İşini yaparken hep güleç bir yüzle yaklaşırdı insanlara.

“Günaydın” der, “Hayırlı işler” diler, insanlara isimleriyle seslenir, eşi-dostu-akrabası gibi hal hatır sorardı. Kibardı, çok düzgün bir Türkçesi vardı.

Emekli olduktan sonra da bu kentte büyük bir sevgi ve saygı görerek yaşadı. Bir gün bedensel olarak yitirdik onu. Ama kuşku yok ki, Postacı Kemal, bu kentin “unutulmayacaklar” arasında yerini aldı.

İkinci Kemal; “LİMONCU KEMAL” idi.

Önlüğünün cebinde ve elinde limonlarla her gün cadde ve sokaklarda, pazarlarda “Çaya çorbaya limon”, diye seslenerek limon satardı. Bağırmazdı, zorla satmaya çalışmazdı.

Kemal’in kimseden borç istediğini duymadım.

Zamanla yaşlandı Kemal. Son zamanlarında kağıt mendil satardı. Dilenmedi, son nefesine kadar emekle yaşadı.

Geçen hafta 88 yaşında aramızdan ayrıldı.

O’nun adı ve anıları da bu kentte yaşayacak. Belki zamanla unutulacak. Ama ben unutmayacağım.

Emeği ile, namusu ve onuruyla yaşayan her insan, benim gözümde “SAYGIN BİR İNSAN” dır..

Bu kentte, emekleri, alın teri ile yaşayan,

Bu kentin unutulmazları arasında pek çok Roman kardeşimiz var. Onlar da Yaradan’ın emanetleri değil mi?

Bedenlerimiz, isimlerimiz, varlığımız, ailemiz, hepsi bize emanet. Bedensel olarak yitip gittiğimizde, toprağın altında hepimiz aynı değil miyiz?

Nur içinde yat Limoncu Kemal…