Enflasyon gerçeği

Enflasyonun ne olduğunu bilmeyen çok az kişi vardır.

Herkes şunu bilir enflasyon fiyatların yükselmesidir.

Enflasyon oranlarını TÜİK her ay açıklar.

Bu kurum devlete bağlı olduğu için açıkladığı enflasyon oranı ile sendikaların, ticaret odalarının açıkladıkları enflasyon oranları ile hiçbir zaman uyuşmaz. Hele hele Pazar enflasyonu ile kıyaslama yapılmaz. Bugün TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon oranı ile, pazara çıkan vatandaşın enflasyon oranı farklıdır.

Devletin kurumları da TÜİK’i doğrulamıyor. Bakın Devlet Demir Yolları tren bilet ücretlerine %20 oranında zam yaptı. Köprülere % 20 oranında zam yapıldı. Elektriğe bir yıl içinde %50nin üzerinde, yine doğalgaza %50’nin üzerinde zam yapıldı. Bu nasıl oluyor? Devlet yaptığı hizmetlere bu oranlarda zam yaparken %9’ luk yıllık bir enflasyondan söz edebiliyor. Bu halkla dalga geçmektir.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan yaptığı bir konuşmada “2012 yılında İMF defterini bir daha açılmamak üzere kapattık” dedi. Ne var ki son zamanlarda bu kuruluşla gizliden gizliye konuştukları ortaya çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu “Allah’tan ki İMF heyeti bizim arkadaşlarla görüşünce, iktidarın bu kuruluşla gizlice görüştüğü ortaya çıktı.”

İMF siyasi iktidara ücretleri kısacaksın, her şeye iğneden ipliğe zam yapacaksın talimatı verdiği ortaya çıkıyor.

Siyasi iktidar memur ve işçilere verilecek yıllık zammı tahmini enflasyona göre ayarlayacak. Yani 2020 yılında enflasyon oranı %8 olarak tahmin edilmiş ki memurlara %4 artı %4 zam öngörülmüş.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden önce emeklilere seslenirken “Emekliler birleşip bir parti kursunlar iktidara gelirler.” Doğru. Bu ülkede emekliler bir araya gelseler her iktidara diz çöktürürler. Eğer bu kadar yapılan zamlara rağmen siz emekliler size yapılacak yıllık %8 lık zamma razı olursanız, size kimsenin diyeceği bir şey yoktur. Hem hayat pahalılığından şikayet edip, hem ücretlerinize yapılacak düşük zamma evet demek tutarsızlıktır.

Hiçbir şey emek verilmeden kazanılmaz.

Kimseye oturduğu yerden bir şey vermezler.

Hayatta başarmanın kaynağı mücadeledir ve birleşmektir.

İşçi ve memurlar yani ücretle geçinenler gelecek günler sizler için iyi olmayacaktır.

Korkarım bu cümleyi kurdum diye hakkımda soruşturma açmasınlar.

Gerekçe mi?

Elbet bir gerekçe bulurlar.