“Mücbir sebep” kararı alınmazsa, iflaslar peşi sıra gelir

Geçenlerde yazdım.

“Koronavirüssalgını” nedeniyle piyasaların durumunu dile getirdim.

Kocaeli iş dünyasının içinde bulunduğu sıkıntılı durumu yansıtmaya çalıştım.

Baktım, sorunla birinci derecede ilgilenmesi gereken odalarımız; Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve Gebze Ticaret Odası yöneticileri oralı değil, konuyu bir kez daha ele alayım dedim.

Yazımda, koronavirüs nedeniyle iş dünyasının yaşamaya başladığı sıkıntıları şöyle dile getirmiştim:

“Olağanüstü hal ilan edilmeli

Abartmıyorum…

Yangına kürekle gitmiyorum…

Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar, “olağanüstü hal”i gerektirir.

“Olağanüstü hal” derken, 15 Temmuz darbe girişimi sonunda ilan edilen “OHAL”i kastetmiyorum.

Yani “güvenlik ve idari OHAL” değil, “ekonomik OHAL” uygulanmalı.

“Olağanüstü günler” yaşıyor muyuz?

Yaşıyoruz…

Dünya Sağlık Örgütü bile “uluslararası acil durum” ilan etti.

Günlük yaşantımız allak bullak oldu.

Turizm, durdu…

Ulaşım, durdu…

Ticaret, durdu…

Yatırım, durdu…

Piyasalarda “kaos” var.

Ülkeyi yönetenler; bir taraftan virüsün “sağlık” boyutuyla ilgilenirken, diğer taraftan “virüsün ekonomi üzerindeki tahribatına” çare bulmalılar.

Dün ortalığı şöyle bir yokladım.

Oteller boşalmış, ileri tarihli konaklama rezervasyonları ve toplu yemek programları iptal edilmiş.

Bazı oteller, belirli sayıda çalışanını “ücretsiz izine” çıkarmış.

Bazıları da çalışan sayısını doğrudan azaltmış.

Diğer sektörler de perişan.

Lokantalar, kafeler…

Sanayi üretimi yapanlar…

Bütün iş dünyası “aynı havuzda”!

Herkesin işi iyi olacak ki, piyasada para dönsün.

Para; cepten cebe, kasadan kasaya dolaşsın…

Gördüğüm, piyasada zincir kopmuş.

Alacağı olanlar alacağını alamıyor, borcunu ödeyemiyor.

Çek ve senetler, patır patır yazılıyor.

Bir de işadamlarının “kredi geri ödemesi” var, vergisi var, sigorta pirimi var.

Normal şartlarda bile bu ödemeler zor yapılıyordu, virüsün getirdiği kaos ortamında bu ödemeler nasıl yapılacak?

Bana göre, ortada “mücbir sebep” var.

“Mücbir sebep” ne demek biliyorsunuz?

Önlenemeyen durum…

İstencin dışında oluşan durum…

Hukuk yönünden düşünürsek, bir görevin, bir taahhüdün ve bir sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil eden durum…

Buna “mücbir sebep” deniyor.

Yani “zorlayıcı sebep”!

Türkiye tam “mücbir sebep” ortamında!

Bu ortamı, iş dünyası yaratmadı.

Bir virüs geldi, bütün dünyanın başına bela oldu.

Türkiye’nin de dahil olduğu 110 ülkeyi kasıp kavuruyor…

Pek çok ülke, diğer ülkelerle uçuşlarını durdurdu.

En son, Avrupa’dan ABD’ye uçuşlar bir ay süreyle askıya alındı.

Söylemek istediğim şu:

Sağlıkla ilgili önlemler iyi gidiyor.

Ama bu önlemler alınırken, “iş dünyasının sıkıntısı” sanki ikinci plana atılmış görünüyor.

Ülkemizde acilen “mücbir sebep” uygulamasına geçilmeli.

Kredi, vergi ve sigorta primi ödemeleri, kaos ortamı ortadan kalkıncaya kadar ertelenmeli.

Aksi takdirde “bıçak sırtında” dolaşan pek çok işadamı da “iflas bayrağını” çeker.”

Bunları yazmıştım.

Devam ediyorum…

“Mücbir sebep” tüketiciye var, şirketlere yok

Cumartesi günü arkadaşlar, “TOBB toplantı yapmış” diye söze girince, “Tamam, mutlaka iş dünyasının durumunu görüşmüşlerdir” diye geçirdim içimden.

Hayal kırıklığı…

Toplanmışlar, fahiş (çok aşırı) fiyatla ürün satan firmaların cezalandırılması gerektiğini konuşmuşlar.

Başka?

Başka bir şey yok.

Aslında asıl konuşacakları konu, daha doğrusu “konuşmaları gereken” konu, iş dünyasının “koronavirüs” nedeniyle içine düştüğü sıkıntı.

Bağlı odalardan talep gelmeyince, sıkıntı TOBB’un gündemine alınmamış olabilir.

Her neyse…

Sebebi şu veya bu, iş dünyasının sıkıntısına, iş dünyasının üst kurulu TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), kayıtsız.

Bu nedenle ben gözlemlerimi bir kez daha dile getiriyorum.

Adına “pandemi” deniyor, yani “küresel salgın”…

Küresel salgın, “mücbir sebep” mi, değil mi?

Uygulamaya bakarsak, tüketiciler için “mücbir sebep”, “ticari faaliyet yapanlar” için “mücbir sebep” değil.

Örneğin, bir turizm şirketinden tur satın alan vatandaş, “mücbir sebep” nedeniyle gidip parasını çekiyor.

Tamam da turu satan şirket ne yapacak?

Sattığı tutun parasını geri ödeyen ya da virüs nedeniyle hammaddeye ulaşıp üretim yapamayan, kısaca ticari faaliyetini sürdüremeyen şirketler; kredi borçlarını, vergilerini, sigorta primlerini nasıl ödeyecekler?

Cevaplanması gereken kritik soru bu!

“Mücbir sebep”, tüketiciye uygulanıyorsa, şirketlere de uygulanmalı.

Acilen “kararname” çıkarılmalı

Hukuki yönden bakıldığında, “mücbir sebep” uygulaması için, cumhurbaşkanlığının “kararname” çıkarması gerekiyor.

Tabii kararnamenin kapsayacağı alanlar da önemli.

Bu kararname, acilen çıkarılmalı.

Çıkarılsın ki, ticari faaliyet yapanlar önlerini görebilsin.

Bankalar, kullandırdıkları kredilerin taksitlerini mi erteleyecek…

Vergi ödemelerine mi formül bulunacak…

Sigorta primi ödemeleri mi yapılandırılacak…

Ne olacaksa…

İş işten geçmeden…

Yoksa peşi sıra iflaslar başlar.

İşsizler ordusuna yenileri eklenir.

Ekonomik kriz daha da derinleşir.

Böylece sorunlarımız daha içinden çıkılmaz hale gelir.