"İşçilerin sağlığı patronların insafına BIRAKILAMAZ"

Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz…

Türkiye’nin ve dünyanın gündemi koronavirüs…

Çin… İran… İtalya derken, koronavirüs Türkiye ile birlikte 113 ülkede görüldü…

Türkiye’de koronavirüs birkaç önce görüldü…

Virüsün görülmesiyle birlikte önlemler artırıldı…

Kocaeli, sanayi kenti…

Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, fabrikalarda koronavirüse karşı önlem alınması için mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

"İşçilerin sağlığı patronların insafına bırakılamaz" diyen Erkan, talepleri sıraladı, işçiler mücadeleye çağırdı. Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan imzalı açıklamanın detaylarını birlikte okuyalım;

"Okullar, hastaneler, kamu iş yerleri, toplu taşıma araçları, yüzlerce işçinin bir arada çalıştığı fabrikalar...

Yani, toplu halde bulunulan yerlerde virüsten korunmak için önleyici tedbirler alınıyor mu?

Koronavirüsün (COVID-19) insandan insana bulaştığını artık hepimiz biliyoruz. Tokalaşmamak, öpüşmemek, sarılmamak, ellerin bol su ve sabunla sık sık yıkanması, yanımızda kolonya ya da dezenfektan bulundurmak, hapşırma ya da öksürme sırasında ağzımızı kapatmak artık hepimizin bildiği basit önlemler.

SAĞLIK HAKKI HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR OLMALI!

Sağlık hakkının adım adım paralı hale getirildiğini, devlet ve üniversite hastanelerine ayrılmayan ödeneklerin özel hastanelere aktarıldığını hepimiz biliyoruz.

Koronavirüs bir halk sağlığı sorunudur.

O zaman; Hükümet ve Sağlık Bakanlığı bir salgın ortaya çıkmadan gerekli, koruyucu tedbirleri bir an evvel almak zorundadır.

Tüm emekçiler sağlık hakkına ücretsiz ve en kolay şekilde ulaşabilmelidir.

Tüm devlet ve üniversite hastanelerinin yeterli personel ve ekipmanla virüse tanı koyan, tedavi eden merkezler haline getirilmesi sağlanmalıdır.

Maske, dezenfektan, düzenli ve sağlıklı beslenebilmek için gerekli gıda yardımı halka ücretsiz bir şekilde ulaştırılmalıdır.

Halkın sağlığı her şeyin önündedir.

Belediyeler hızla harekete geçerek; toplu taşıma araçları, parklar, banklar gibi halkın toplu kullanımına açık her yeri sık sık dezenfekte etmeli, sokak ve caddeler yıkanmalıdır.

İŞÇİ KENTİ; KOCAELİ

Kocaeli bir işçi kenti; on binlerce işçi, bu fabrikalarda eğer gerekli tedbirler alınmazsa büyük risk altında çalışıyor.

Öncelikle; tüm fabrikalarda işçiler hızla sağlık taramasından geçirilmeli ve işçilere korunma yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapılmalıdır.

Virüsün yüzeylerde 1 günden fazla canlı kalabildiği biliyor.

Bu nedenle;

* İşçilerin toplu bulunduğu yerler; servisler, soyunma odaları, yemekhaneler, tuvaletler sık sık dezenfekte edilmeli,

* Fabrika içlerine işçilerin kolayca erişebileceği noktalara dezenfektan cihazları yerleştirilmeli. Üretim sahası ve ofislerde bulunan her türlü masa, sandalye, trabzan vb. gün içerisinde sık sık temizlenmeli,

* Yemekler bağışıklık sistemini güçlendirecek, dengeli ve sağlıklı beslenmeyi sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmeli,

* İşçilerin iş yükü hafifletilmeli, bedenen ve ruhen dinlenebilmeleri sağlanmalı,

* Virüsün yayılma ihtimali karşısında her fabrikanın acil eylem planı olmalıdır. Olası bir durumda işçiler üretime ara verilerek ücretli izne çıkarılmalıdır. 'Ne olursa olsun üretim sürsün' mantığına izin verilmemelidir.

* Bakanlık fabrikaların gerekli önlemleri alıp almadığını denetlemeli, almayanlara yaptırımlarda bulunmalıdır. İşçilerin sağlığı patronların insafına bırakılamaz!

Emek Partisi olarak; tüm emekçileri bu önlemlerin alınmasını sağlamak üzere birleşmeye, 'Emekçilerin sağlığı kapitalizmin kar hırsına kurban edilemez' diyerek mücadeleye çağırıyoruz."

KORONAVİRÜS SORUNU ELBETTE BİTECEK

Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan imzalı açıklamayı yukarıda sizinle paylaştım…

Erkan, önemli uyarılarda bulunuyor…

Koronavirüs sorunu elbette bitecek…

Bitene kadar herkesin üzerine düşün görevi yerine getirmesi gerekiyor…

Döne önceki dönemlerde; Kolera, Veba, Aids, Domuz Gribi salgınlar milyonlarca can aldı…

Umarım koronavirüs sorunu bir an önce biter ve herkes normal hayatına devam eder.

“Hekimlik meslek, değil bir sanattır”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Tıp Fakültesinin ilk “Beyaz Önlük Giyme” töreninde ilginç bir konuşma yaptı. Tarhan, “Hekimlik öyle bir meslek ki sadece meslek olarak sınırlı kalmaz, bilim adamı olmanın yanında aynı zamanda bir sanattır. Hekim kelimesi hakim anlamına da geliyor. Her şeye hakim olarak eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılması gerekli olduğu için diğer mesleklerden de farklı olmalı” dedi. Tarhan’ın bu ilginç açıklamasını sizinle paylaşmak istedim.