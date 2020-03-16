Öne can, sonra canan ?..

Malum, koronavirüs (Covid-19) dünyayı kasıp kavuruyor… dev şirketler kepenk kapamaya başladı. İşsizlik korkusu her geçen saat büyüyor. Resmi rakamların açılanmamış olması, işin ekonomik boyutunu henüz göstermiyor…

Ama tehlike kapıda…

Tabii ki salgıdan en çok etkilenen sektörlerden biri de Dünya Sporu…

Türkiye, Rusya ve Ukrayna dışındaki tüm ülkelerde maçlar tamamen ertelendi. Bu üç ülkede de seyircisiz oynanıyor.

Ama futbolcular ve teknik adamlar tepkili, kulüpler de daha ilk haftadan büyük zararlara uğradı.

Dayanaksız birçok borçlu kulüp ise her an iflas kararı alabilir…

Bahis sektörü ise büyük zarara uğrayan en baştaki sektör oldu…

Maçlar tatil olunca, kimse bahis oynayamıyor…

HHH

Bugün, FIFA ve UEFA ortak açıklama yaparak, bütün ligleri askıya alabilir…

Artık dev bir sektör olan özellikle profesyonel futbol, bundan en büyük darbeyi yiyecek sektör olacak…

Ama ekonomistler diyor ki…

Küçük hesaplar yaparak büyük sorunları çözemeyiz…

HHH

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesini etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Dünyada en başta futbola darbe vurdu. Avrupa futbolunun en prestijli futbol organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde önümüzdeki hafta oynanacak maçlar ileri bir tarihe ertelenirken, başta İtalya olmak üzere İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya, Hollanda, Portekiz gibi futbolun endüstrileştiği ülkeler, ligleri erteleme kararı aldı. Türkiye, Avrupa'da Kovid-19 salgınının en az etkilediği ülkelerden olurken, önlem amacıyla ülkedeki spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağı duyuruldu. Ancak kıyamet de o anda koptu.

Çünkü bu hafta Süper Lig’de iki kritik final maçı vardı…

Trabzon-Başakşehir…

Galatasaray- Beşiktaş…

40’ar bin kişi bekleyen Trabzon ve Galatasaray hem hasılattan oldu, hem de seyirci avantajını kullanamadı… Devletin almış olduğu kararın açıklanmasının ardından sosyal medyada bir kesim maçların ertelenmesi gerekliliğini savunurken, bir kesim de seyircisiz oynama kararının doğru olduğu görüşünde. Maçların seyircisiz oynanmasının kulüplere ekonomik bir maliyeti var. Ekonomistler, Türkiye'de Kovid-19 salgınına önlem amacıyla maçların seyircisiz oynanmasının ekonomik yansımalarını değerlendirirken, maçların seyircisiz oynanması tartışmalarının ortaya çıkma sebebi yöneticilere bağlandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) maçları ertelememesini, yayıncı kuruluşun ekonomik çıkarlarına bağlı olduğunu uzmanlar, "Çünkü yayıncı kuruluş zarara uğrarsa gelirlerinden olur. Zarar ederse bundan sonra futbola para aktaramaz ve sıkıntıya düşer” diye yayıncı kuruluşun elindeler. Halbuki Türkiye'de futbol kulüplerinin gelirleri ile yayıncı kuruluş geliri oranına baktığımız zaman, aldıkları gelirlerin toplam oranı yüzde 42 civarında. Bunun daha yüksek olduğu UEFA ülkeleri var" diyor.

TFF'ye şu eleştirilerde bulunuluyor:

YÖK Başkanı, cumhurbaşkanından mesaj bekliyor. TFF Başkanı, cumhurbaşkanından mesaj bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanı zaten 49 ayrı birimi yönetiyor. Üstüne bir de kendisine bağlı olmayan ama kendisinin uygunluğuyla göreve atanmış olan kişilerin de kendisinden talimat beklediği bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla kararlar çok geç alınıyor ve doğru alınmıyor.

HHH

Haksızlar mı ?..

Kesinlikle hayır !..

Çünkü yetkililer, görevlerini doğru şekilde yapmıyorlar. Oturdukları koltuğun gereğini yapsınlar, yapmıyorlarsa gitsinler. Bu kadar basit…

HHH

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) ertelenmesinde seyirci sağlığının yanı sıra futbolcu sağlığına da dikkat çekildiğini ancak bizde durumun sadece seyirci yönüne bakıldığını belirterek, şu örneği veriyor:

Çok ilginç değil mi?.. Bu sporcular terleyip, birbirlerine temas etmeyecekler mi? Maç içerisinde aksırıp tıksırmayacaklar mı? Maçtan sonra gidip ailelerine onlar da başkalarına bulaştırmayacaklar mı? Sanki oyuncular robot, seyirciler insanmış gibi davranıyorlar. Bu da yanlış bir kanı.

HHH

Tartışma sürüyor, ama inanın bana, ben de iktisat okudum ve diyorum ki, kulüpler gelir kaybına uğramaz !.. "İlk etapta 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli" önerisinde bulunuldu. Ama ekonomistlere göre, kulüpler bunu bahane ediyor. Birçok kulüp kombine biletleri sezon başında satıyor, özellikle 4 büyükler. Stadın içinde yüzde 10-20 civarı bir kontenjan kalıyor misafir tribünü de dahil.

Ve ekonomistler, şunları da ekliyor:

“Bu kadar insanın bir araya gelerek tehlike oluşturabileceği bir yerde maddi kayıpları düşünmemeleri gerekiyor. Gelir kaybına falan uğramazlar. Stat büfelerinde yenilen yemekleri düşünüyorlarsa bunlar çok küçük hesaplar. Küçük hesaplar yaparak büyük sorunları çözemeyiz. Türkiye futbolu, koca koca şirketleri yöneten insanlarla yürüyor ama hep küçük hesap içindeler…”

HHH

Evet tartışma bu yönde sürüp gidecek gibi görünüyor…

Çünkü aşının bulunması en erken haziran, etkili hale gelmesi ise eylülü bulacak…

Yani…

Yandı gülüm keten helva…

Kocaelispor da bu hafta zarara uğradı ama önemli olan insanın canıdır…

Yani önce can, sonra canan…