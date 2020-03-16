Yeni bir vergimiz doğdu! KONAKLAMA VERGİSİ

Gündemi en çok meşgul eden coronavirüs varken yeni vergilerden söz etmek belki çok doğru değil ama sanıyorum iki ay sonra bugünkü gibi gündemde oda kalmayacaktır. Bugün bizim geçmiş yüzyıllarda kitle ölümlerine neden olan veba, kolera ve sıtma salgınlarından söz ettiğimiz gibi, gelecek nesillerde coronadan söz edecek. Bütün dileğimiz en az hasarla yok olup gitmesidir.

Batık bakkal, borç defterini karıştırdığı gibi, mali kriz yaşayan hükümette nereden vergi alayım arayışı içine girmiştir.

HEDEF TATİLCİLER

Çalışanların en doğal hakkıdır tatil yapmak, iş ortamından biraz uzaklaşıp kendini yenilemek önemli bir ihtiyaçtır. Toplumun çok önemli kesimi ekonomik nedenlerle zaten bunu çok sınırlı şekilde gerçekleştirmektedir. Bir kesimi ise (oldukça önemli bir kesim) deniz sporları, dağ sporları gibi alanlara giderek, hem kendilerini hem de çocuklarını sevilen bir ortama götürme çabasındadırlar. Yeni çıkan bu yasa tatilcilerden yaptıkları gider tutarının belli bir oranında vergi yükü getirmiştir.

VERGİYİ KİMLER ALACAK

Vergiyi, oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel konaklama tesisleri, motel, pansiyon, apartlar, yayla evi ve dağ evi gibi tesisleri işletenler vergiyi konaklama ücreti ile birlikte tahsil edecek. Tahsil edilecek konaklama vergisi sadece geceleme ücretinden değil, konaklama yapılan tesis içinde verilen tüm hizmetlerden alınacak. Örneğin, geceleme ücreti 500 TL olup, sauna – içki vs. gibi diğer harcamalar 200 TL ise konaklama vergisinin matrahı 500 + 200 = 700 TL olacak. Bu vergi KDV hariç tutar üzerinden hesaplanacak.

Konaklama vergisinin oranı %2’dir. Ancak ilk yıl 2020 yılında %1 olarak uygulanacak. Konuya ilişkin bir örnek verilirse;

Bir kişi tatil veya bir başka amaçla 20.07.2020 tarihinde bir otelde 24.07.2020 tarihine kadar geceliği 300 TL’den konakladı. Bu sürede tesis içinde ayrıca 400 TL tutarından diğer harcamalar yaptı. Bu durumda 24.07.2020 tarihinde düzenlenecek fatura şu şekilde olacaktır.

300 x 4 Gün = 1.200 TL Geceleme

400 TL Diğerleri

1.600 TL Konaklama Vergisi Matrahı KDV Hariç

Konaklama Ücreti = 1.600

Konaklama Vergisi (2020)%1 = 16

KDV Matrahı = 1.600

KDV %8 = 128

1.744 TL olacaktır.

Tesis sahibi konaklama ve KDV ile ilgili tahsil ettiği vergileri internet ortamında bir sonraki ayın 26’sına kadar bağlı olduğu vergi dairesine beyan yapacaktır.