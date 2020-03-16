Sayın Engin Özkoç’un dokunulmazlığı kaldırılabilir mi ? 

Geçen hafta CHP grup başkan vekili Sayın Engin Özkoç’ un söylediklerine ilişkin olarak herhangi bir vatandaşın Cumhurbaşkanına hakaret iddiaları karşısında, uluslararası uygulamada neler olabileceğini yazmaya çalışmıştım.

Sayın Engin Özkoç aynı zamanda milletvekili ve CHP grup başkan vekili.

Yani vatandaştan farklı olarak Anayasamızın 83 maddesine göre bir YASAMA DOKUNULMAZLIĞI hakkı var.

Bu özelliği nedeniyle kendisinden ifade alınabilmesi, hatta yargılanabilmesi mümkün müdür?

Anayasanın 83. maddesinde; "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır.Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez.Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır” hükmü bulunmaktadır.

Takipsizliğe yazılı emirle itiraz nedeniyle benzer bir konuda Yargıtay 16 ceza dairesi 2016/3657.Esas ve 18.11.2016 tarihli kararı ile;”Anayasanın bu hükmüne göre oy, söz ve düşüncelerin yasama göreviyle doğrudan irtibatlı olması mutlak bir zorunluluk olmayıp, milletvekillerinin Mecliste ve Meclis çalışmaları kapsamında dile getirdikleri ve bu hususta Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclis tarafından alınan bir kararla yasaklanmamış olmak kaydıyla, Meclis dışında da tekrarladıkları her türlü söz ve düşünce açıklamalarının yasama görevi ile irtibatlı olduğunun kabulü gerekmektedir.

Milletvekilinin ifade faaliyetinin etkisini pekiştirmek amacıyla bu güvencenin sadece Meclis içinde değil Meclis dışında da geçerli olması kabul edilmiştir.

Bu sebeple Meclis içi konuşmaların Meclis dışında açığa vurulması "parlamenterlik" ve "sorumsuzluk" kurumlarının doğal bir uzantısıdır.Meclis çalışmaları kapsamına, genel kurul, komisyon ve siyasi parti grup toplantıları da dahildir.” demektedir.

Buradan da anlaşılmaktadır ki ;

Anayasamız 83 maddesi gereğince milletvekillerinin meclis çatısında söyledikleri sözlerden sorumlulukları yoktur.

Milletvekili hakkında böyle durumlarda yargıtay 4 hukuk dairesi kararlarına göre her zaman tazminat davaları açılabilir.Ancak hakkında cezai işlem yapılabilmesi için öncelikle onun dokunulmazlığının kaldırılması gerekir.Ancak AY 83 son hükmü “Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.” şeklinde olduğundan bu konuda dokunulmazlığın kaldırılması mümkün gözükmemektedir.