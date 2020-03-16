Koronavirüse karşı mücadele, bilim ve dinciler

Önce şunu belirteyim.

Sezar’ın hakkı Sezar’a…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “koronavirüs sürecini” çok iyi yönetiyor.

Önlemler, yerinde…

Halkı bilgilendirme, yerinde…

Koordinasyon, yerinde…

Gerisi de bize kalmış.

Duyarlı olacağız…

“Bana bir şey olmaz” kafasını bırakacağız…

“Kucaklaşmayı, öpüşmeyi, tokalaşmayı” hayatımızdan çıkaracağız…

Eskiden günde 3 defa elimizi sabunluyorsak, artık 10 defa sabunlayacağız…

Her fırsatta “kolonya” kullanacağız…

Kalabalık yerlerden uzak duracağız…

Beslenmemize daha fazla dikkat edeceğiz…

Daha düzenli yaşayacağız…

Özetle, her şey bize bağlı!

Sonuçta bu virüsten direkt zarar görecek olan bizleriz.

Koronavirüs çıktı, dinciler yine piyasada

Her felaketten sonra…

İster deprem olsun, ister sel baskını, ister yangın…

İsterse de salgın hastalık…

Bizim “dinciler”, zaman kaybetmeden hemen piyasaya çıkarlar.

“Dinci” kimlere denir, biliyorsunuz.

İnançlıymış gibi görünüp, dini kullanarak maddi çıkar sağlayan kişilere…

Salgın hastalıkta yaygın olarak ne kullanılır?

Maske…

Piyasaya hemen “okunmuş maske” çıkarırlar.

“Okunmuş maske kullanın, koronavirüsten korunun”…

“Okunmuş maskeler”, çoktandır piyasada!

Virüs, “okunmuş maske” takanlara yaklaşmaya cesaret edemiyormuş.

Başka?

Sosyal medyada “muska” tanıtımları başlar.

“Koronavirüse karşı” muska!

Sonra?

“Deprem duası” olur, “yangın duası” olur da “koronavirüs duası” olmaz mı?

Anında!

“Cübbeli Ahmet”in koronavirüs duası

Cübbeli Ahmet’i, tüm Türkiye’den önce İzmit halkı tanıdı.

90’lı yılların sonuna doğru, her cuma günü İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki camiye gelir, vaaz verir, cami çıkışında toplanan paraları çuvala doldurup İstanbul’a götürürdü.

Cübbeli’nin, dönemin Kocaeli Valisi Memduh Oğuz’un nezdinde (katında) de büyük itibarı vardı.

Vali Oğuz, ayda bir iki defa, vaazlarından sonra Cübbeli Ahmet’i vali konağında ağırlardı.

Bunun ne anlama geldiği sorulduğunda, “Devletin valisi her kesimle ilişki kurmak zorundadır” derdi.

Her neyse, biz konumuza dönelim.

SÖZCÜ’den Saygı Öztürk geçenlerde yazdı, koronavirüs patladıktan sonra Cübbeli Ahmet’i aramış.

Koronavirüse karşı duası olup olmadığını sormuş.

Cübbeli’nin cevabı:

“Benim adıma muska uydurup satanlar var. Onlara virüs bulaşsın diye dua ediyorum. Kendi okuduğum ve yeni kaynaklara ulaşıp tertip ettiğim bir dua mecmuasını sosyal hesaplarımda paylaştım. Bu duaları satanlara hakkım haram olsun, virüs bulaşsın.”

Pazarı görüyorsunuz değil mi?

Cübbeli Ahmet bir taraftan…

Cübbeli’nin dualarını aşırıp satanlar diğer taraftan…

Bunların hepsi de “dinci”!

Toplumun dini duygularını kötüye kullanarak rant sağlıyorlar.

Cübbeli Ahmet, Saygı Öztürk’e dualarını da göndermiş.

Duaların başında, günde 132 kez okunması gereken “bulaşıcı mikroplardan korunma” duası varmış.

132 kez bu duayı okuyana, “bulaşıcı mikrop” yanaşamıyormuş.

Bunun gibi daha neler!

Dediğim gibi, koronavirüse karşı bir tarafta övülesi “bilimsel mücadele” var…

Diğer tarafta da dinciler; “muska” yazarak, “okunmuş maske” piyasaya sürerek, “dua” uydurarak yollarını bulmaya devam ediyorlar.

Böyle bir ülkede yaşıyoruz biz.

Böylesine çelişkilerle dolu bir ülkede…

Allah’tan; “bilimsel bilgi” akımını sağlayan “internet” var.

Her ne kadar “dinciler” de internetten yararlanıyorlarsa da, satmak istedikleri “muska” ve “okunmuş maske” gibi ürünler çok sırıtıyor.

Bir tarafta “hayatın kendisi” var…

Diğer tarafta dincilerin “piyasa İslam’ı”!

Türkiye’de, dincilerin foyası eninde sonunda ortaya dökülecek.