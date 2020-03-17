Yeni partiler

Siyaset sahnesine yeni aktörler katıldı.

Siyaset yaptığım dönemden kalma can dostum bir ablam uzaklardan bir yerden aradı, kendi deyimiyle “Nur topu gibi iki oğlumuz oldu ne dersin…” diyor.

Dedim ki; Aslında aktörleri biliyor tanıyoruz. Yeni olduğunu söyledikleri bir sahnede, oyunu değiştirip başka şekilde oynayacaklarını söylüyorlar, konuşmak için erken dedim!

Siyasette başarı eğer bir yerlere seçilmek ölçütüyle değerlendiriliyorsa ki, öyledir. Siyasetle uzun zaman uğraşmış, ama başarılı olamamış olmama rağmen, birçok kişinin, kurulan iki yeni siyasi parti hakkında düşüncelerimin ne olduğu hakkındaki sorularına muhatap oluyorum.

Peşin hükümlü olmayı sevmem. Hani eski bir deyiş vardır; “Yarışta bir kere tökezleyen atı vurmazlar” diye.

Gerçi öyle bir kere tökezlemek değil de sağlıklı adım atmadıkları, bırakın tökezleyerek yürümeyi adeta emekleyerek yürümeyi bile beceremedikleri yer aldıkları uzun iktidar dönemine bakıldığında tartışmasız bir şekilde anlaşılmış bulunmaktadır.

Lider olarak ortaya çıkanlar hakkında geride kalan döneme bakarsak, olumlu bir şey söylemek mümkün görünmüyor.Açıkça ve kısaca şunu söylemek lazım.

Bunca yıldır mevki, makam, yetki, salahiyet sahibi oldunuz. Aklınız neredeydi? Şimdi yeni birtakım düşünceler diyerek anlattıklarınızı o zaman neden yapmadınız ya da yapamadınız? O günlerde ülkenin ve milletin yararına olumlu kabul edebileceğimiz neler yaptınız ki bugüne referans olsun?

Açıkçası geçmişteki karne notları çok zayıf, doğrudan sınıfta kaldılar!

Kurucular kurulunda yer alan birtakım geçmişte yetkili makam ve görevlerde bulunmuş zevatın da durumu lider pozisyonunda olanlardan pek farklı değil. Onlara da aynı şeyleri sormak lazım.

Kurucular kurulunda yer alan, yeni gibi gözüken kişilere de şu soruyu sormak lazım: Evvelce fikir ve eylem birliği yaptığınız ya da evvelce eylem birliğiniz olmasa da fikri anlamda tasvip ettiğiniz bu şahıslarda hangi olumlu özellikleri gördünüz, bu gördükleriniz sizleri hangi beklentilere götürdü ki, şimdi birlikte oldunuz?

Tüzük çok güzelmiş, tüzükte çok güzel prensipler yer alıyormuş, çok güzel söylemlerde bulunuyorlarmış…

Bunları geçiniz!

Tüzükte olması gereken hususlar yasal olarak belirlenmiştir. Oradaki amaç bölümüne güzel şeyler yazmak, her şeyin güzel olacağı anlamına gelmez. En başta yer alan ve vazgeçilmez koşullar, uygulayıcıların kafa yapısı, siyaset anlayışı hukuk anlayışı, temel hak ve özgürlükler anlayışı ve devlet anlayışıdır.

Hele bir boy göstersinler, şekilleri şemalleribiraz netleşsin, ulaştıkları güç nereye varacak, ulaştıkları gücü nerede nasıl, hangi düşüncenin peşinetakacaklar, ne tür eylemlere yönelecekler, hangi eylemleri geliştirecekler ve en önemlisi bunları hangi kadrolarla yapacaklar…

Bekleyip göreceğiz.

Geçmişteki eylem ve söylemleriyle kendileri hakkında yaratmış bulundukları olumsuz intibaları ortadan kaldıracak, halkı ikna edecek davranışlar sergileyecekler ki; ondan sonra bakacağız.

Bu düşüncemiz de peşin hükümlü olmak yerine onlara, her şeye rağmen bir şans daha vermek olgunluğumuzu gösterir.