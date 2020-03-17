Çanakkale'den öteye...

Her ulusun tarihinde, gerçek anlamıyla “ONUR” duyacağı olaylar vardır.

Çanakkale Savaşları buna en somut örneklerden biridir.

Ne yazık ki, TARİH bilgisini tarihi belgelerden ve doğru kaynaklardan alma iradesi olmayan, okuma-araştırma kültüründen yoksun, bir “inanca veya kişiye” koşulsuz “KÖLE” olanlar için Çanakkale Savaşları üzerine farklı yorumlar yapılmaktadır!

Örneğin, son yıllarda siyaset sahnesinde çok önemli roller üstlenen birine göre; “Çanakkale’de bal gibi yenilmişiz!”

Bu savaşta yenilenler bellidir;

İngilizler, Fransızlar, Anzaklar…

Bu siyasetçimizin ataları bunlardan hangisine mensuptur?”

Kimilerine göre;

“Mustafa Kemal, bu savaşta hiçbir şey yapmamış, Alman subaylarla oturup kahve içmiş!..”

Kimileri ise, Mustafa Kemal’in adını hiç anmıyorlar!

Neyse, bu ilkel ve “kullanılabilir” varlıkları bir kenara bırakalım ve 104. Yıldönümünde Çanakkale Savaşlarını özetle anımsayalım.

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’na Almanya’nın ısrarı ile Almanya’nın yanında katıldı. Oysa, Balkan Savaşları ile ordumuz hayli yıpranmıştı.

10 Ağustos 1914’te iki Alman savaş gemisi, Goben ve Breslav, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek İstanbul’a gelmiş, yalnızca Osmanlı Bayrağı çekerek Karadeniz’e çıkmış ve Çarlık Rusya’nı Sivastopol ve Novorosisk Limanlarını topa tutmuştur.

Oysa, Rusya’nın silah, cephane ve malzeme ihtiyacı vardır ve müttefikleri olan İngiliz ve Fransızların yardımını beklemektedir.

27 Eylül 1914’’te İngiltere Osmanlı’ya savaş açtı.

İngiliz ve Fransız deniz kuvvetlerinin Çanakkale Boğazı’nı geçerek önce İstanbul’a oradan da Rusya’ya ulaşma hedefi ile 25 Nisan 1915’te Çanakkale Deniz Savaşları başladı.

Saldırganlar bu savaşta perişan oldular ve ardından Kara Savaşları başladı. Bu savaşta karşılıklı olarak çok asker yaşamını yitirdi.

Ancak, saldırganlar 25 Nisan 1916’da pes ettiler…

Çanakkale Savaşı, Osmanlı ordusunun zaferi ile sonuçlanmıştır.

Savaşa ait askeri ve tarihi belgeler, bu savaşta Mustafa Kemal’in askeri dehasını onaylamaktadırlar.

Ancak, “Cumhuriyet, Laik Devlet” değerlerine karşı olanlar için bu gerçek önyargı ile reddedilmektedir!

Çanakkale Savaşı’nın siyasal ve tarihi sonuçları…

Her tarihi olayın ve savaşların “siyasal ve tarihi sonuçları” vardır.

Çanakkale Savaşı’na gelince;

· Çanakkale Savaşı, üst üste ağır yenilgiler ve toprak kayıpları veren Osmanlı Hanedanı için pek anlam ifade etmese de, “Anadolu insanları” için bir onur ve “direnme bilinci” vermiş, SEVR Antlaşması sonrası Anadolu’da başlayan Kurtuluş Savaşı’nın itici gücü ve inanç kaynağı olmuştur.

· Çanakkale Savaşı ve sonrasında yaşanan emperyalist paylaşım süreci, “Mustafa Kemal ve Ulusal Bilinçle dolu silah arkadaşlarını” tarih sahnesine taşımıştır.

· Çanakkale Savaşı, İtilaf devletlerinden beklediği Çarlık Rusyası’nın sonu olurken, “Ekim Devrimi” nin yolunu açmıştır.

Çanakkale Savaşı, ayrıntılarıyla ele alındığında, gerçek bir “ULUSAL DESTAN” örneğidir.

Bu ülkeye, bu topluma bu onuru yaşatan, bu ülkenin insanlarını “bir sülalenin KULU” olmaktan kurtarıp, “bir ulusun onurlu bir üyesi” olma kimliğini kazandıran, ardından yaşanan “KURTULUŞ SAVAŞI” ile “Demokratik, Laik, Sosyal bir Hukuk Devleti” kimliği ile yaşama bilinci kazandıran, kısa yaşamında bu Cumhuriyet’e ve ulusa çok büyük değerler kazandıran Mustafa Kemal ATATÜRK’e ve Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda bu ülke için ölmeyi göze alan tüm şehitlerimize sonsuz minnet ve saygıyla…