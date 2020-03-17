Sokağa çıkma yasağı ne zaman uygulanacak?

Tüm dünya Coronavirüs tehlikesiyle mücadele etmeye çalışıyor. Alışık olmadığımız günler geçiriyoruz. Savaşlar, darbeler, darbe girişimleri, depremler, seller, teren kazaları, uçak kazaları gibi inanılmaz olaylar yaşadık.

Farklı deneyimlerle karşılaştık. Ancak bu seferki hepsinden daha tehlikeli ve sıra dışı yaşanıyor.

Okullar kapatıldı, fabrikalar üretimlerine ara verdi, kafeler, kahveler kapatılıyor. İnsanlar sokağa çıkmak istemiyor.

Hastane acilleri bile bom boş.

Korku her yerde hasıl olmuş durumda. Ve bunu sadece Türkiye değil, dünyanın yarısı yaşıyor.

Diğer yarısı da “Coronavirüs” bizim ülkemize gelir mi?” korkusu yaşıyor.

Düşünün ki, Cuma namazlarının bile kılınmama kararı alındı.

Evden dışarı çıkmak için var olan bütün sebepler neredeyse kalktı.

İşe gideceksiniz, çalıştığınız iş yeri üretime ara verdi.

Spora gideceksiniz, gittiğiniz salon kapatıldı.

Mac izleyeceksiniz, maçlarda iptal.

Okula gideceksiniz, okullar kapalı.

Arkadaşınızla buluşacaksınız? Oturmayı düşündüğünüz kafe kapalı.

Namaza gireceksiniz, toplu namaz kılmak yasaklandı.

Fatura yatıracaksınız, “Faturalarınızı internetten yatırın” uyarıları alıyorsunuz.

Aslında resmi olmasa da dolaylı yönden vatandaşın sokakla ilgisi kesilmiş durumda.

Üstelik bu bir sloganla da pekiştirilmiş durulda. Sosyal medyada “Salgın Hastalıklarda Güvende Olduğun Tek Yer Evindir” paylaşımları yapılıyor.

Alınan kararlı tedbirler, bu felaketi en az yarayla atlatmamız için.

Peki bu tedbirlerin bir adım ilerisi ne olabilir.

Tabi ki sokağa çıkma yasağı…

Türkiye’de de sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ancak uygulanmasın durumunda kimsenin tepki göstereceğini sanmıyorum.

Yaşadığımız kabusun biran önce bitmesi gerekiyor

Pazarlar açık kalacak

Coronavirüs önlemleri çerçevesinde pek çok mekan ve kabalık aktivitelerin gerçekleştirilmesi yasaklandı. Durum böyle olunca gözler Pazar alanlarına çevrildi. Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Pazarların kurulmaya devam edileceğini, temel gıda ürünlerinin satışında bir sınırlama olmayacağını söyleyerek, pazarcı esnafının eldiven ve maskeyle hizmet vereceğini duyurdu. Ayrıca pazara çıkan vatandaşlarında eldiven kullanması gerektiğini söyledi.

Semra Togay’ın ikinci evlat sevinci

İzmit Belediyesi eski Başkan Danışmanı Semra Togay, ikinci defa anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Semra Togay ve eşi Erkan Togay’ın ikinci çocukları Yağmur dünyaya geldi. Akademi Hastanesi’nde dünyaya gelen Yağmur Bebek, ailenin neşe kaynağı oldu. İlk çocukları Toprak’da kardeş sevinci yaşadı. Togay ailesini kutluyor, Yağmur Bebeğe uzun ömürler diliyorum.

Coronavirus’e karşı bağışıklık sistemini güçlendirmenin 8 yolu

Uzmanlar sürekli uyarılarda bulunuyor. Coronavirüs ile mücadele kapsamında tüm hastaneler halka yönelik bilgilendirmeler paylaşıyor. Bu yazıda da bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılması gerekenler anlatılıyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, özellikle Coronavirus salgınına maruz kaldığımız bu günlerde bağışıklık sistemimizi güçlü tutmanın önemine değinerek, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için önerilerde bulundu.

Çeşitli beslenmeye özen gösterilmeli

Bağışıklık güçlendirici beslenme önce dengeli beslenme ile başlar. 4 besin grubundan yeterli derecede beslenilmeli. Bunlar; süt ve ürünleri, et grubu, sebze-meyve grubu ve tahıllardır. Bu gruplar içerisinde enfeksiyon ile baş etme konusunda çok başarılı besinler var. Özellikle rengarenk çeşitli sebze ve meyveler çeşitli antioksidan ve lif içerikleri nedeniyle kıymetli. Özellikle soğan, sarımsak, lahanagiller, turpgiller, brokoli, nar, portakal, avokado başta olmak üzere tüm sebze meyvelere beslenme programınızda çeşitli olmak üzere yer vermelisiniz. Sebze ve meyvelerin bağırsaklarımızdaki yararlı bakteriler olan probiyotiklerin çoğalmasına yardımcı olması özelliği de savunma sistemimize güç katar. Probiyotik sayımızı arttırmak için yoğurt, kefir, turşu, sirke gibi fermente ürünlerden faydalanacağımız gibi probiyotik-prebiyotik takviyelerden de doktor ve diyetisyeniniz uygun görürse kullanabilirsiniz.

Şeker ve karbonhidrat tüketimine dikkat edilmeli

Karbonhidrat olarak basit yani sofra şekeri ve şekerle yapılan yiyeceklere ihtiyacımız olmadığı gibi bağışıklık sistemimizi de baskılar. Dolayısıyla kompleks karbonhidrat yani rafine edilmemiş, kepekli, kabuklu tahıllar tercih etmeliyiz. Örneğin tam buğday ekmeği, yulaf ve bulgur.

Protein alımı yeterli seviyede tutulmalı

Bağışıklık sisteminin salgıladığı antikorlar protein yapıdadır. Protein alımınızı yeterli düzeyde tutmalısınız. Et, tavuk, balık, hindi, yumurta, süt ürünleri, bakliyatlar protein içerir. Ayrıca bu grupta çinko minerali direncimizi arttırmamızda yardımcı olur.

Haftada 3 porsiyon balık tüketilmeli

Omega 3 yağ asitleri de bağışıklık sistemimizi güçlendirmede önemli rol oynar. Başta balık olmak üzere semizotu ve cevizde de bulunur. Balık tüketiminiz ızgara veya fırında olmalı. Haftada 3 porsiyon öneriyoruz. Tüketemiyorsanız balık yağı kapsüllerini doktor veya diyetisyeninize danışarak tüketebilirsiniz.

Zerdeçal tüketimi bağışıklık sistemini harekete geçirir

Zerdeçal son zamanlarda üzerinde en çok çalışma yapılan bitkilerden biri. Bağışıklık sistemini harekete geçirdiğini biliyoruz. Baharat olarak karabiberle birlikte çorbalarınızda kullanabilirsiniz. Zerdeçal, zencefil içeren şekersiz pastillerden de yararlanabilirsiniz.

Yağlı tohumlar beslenme düzenine eklenmeli

Yağlı tohumlardan ceviz, fındık ve badem E vitamini, bitkisel yağ asidi ve çeşitli mineral içeriği bakımından faydalı. Yağ çeşidi olarak özellikle zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, avokado yağları güçlü antioksidanlardır.

D vitaminine dikkat edilmeli

D vitamini düzeylerinizi arttırmak için güneşten yararlanın. Doktor önerisiyle gerekiyorsa takviyelerinizi kullanın.

Bol su tüketilmeli

Bol su tüketimi vücuttaki toksinlerden arınmak ve metabolizmayı canlandırmak için önemli.

Örnek tarif: Vücut direncini arttıracak bitki çayı

Vücut direncinizi arttıracak örnek bitki çayı olarak; yeşil çay+ adaçayı+ 1 çay kaşığı doğal bal karıştırarak günde 2 fincan tüketebilirsiniz. Ihlamur, rezene, zencefil, kuşburnu çayları da önerilebilir.

Örnek tarif: Bol Antioksidanlı salata tarifi

Semizotu

Haşlanmış nohut / maş fasulyesi

Kuru domates

Kırmızı kapya biber

Haşlanmış karabuğday

Ceviz

Havuç

Kırmızı pancar

Nar taneleri

Limon/ sirke

Zeytinyağı