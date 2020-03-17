Bırakın TFF ile uğraşmayı Ronaldo’nun hainliğine bakın

Yıllardır aleyhinde yazar durum…

Çünkü TFF, depremden en çok zarar gören kulüplerden olan Kocaelispor’a acımamış, lige katılma cesareti göstermesine rağmen, sonraki yıllarda adeta kaybolup gitsin diye üzerine oynamıştır…

Gölcükspor da ona keza…

Hiçbir destek alamamıştır…

Bunun yanı sıra, Kocaelispor’u borç batağında bırakan, diğer kulüplere iltimas geçen TFF’nin savunulacak neresi vardır ?..

Ama şu koronavirüs dolayısıyla maçların ertelenmemesi kararını tek başına almış gibi onlar saldırmak, yanlıştır…

Kararı bilim Kurulu vermiştir…

TFF’nin bu yöndeki açıklaması aynen şöyle:

HHH

“Süper Lig'in 26. haftasında oynanan müsabakaların ardından yapılan açıklama, değerlendirme, yorum ve köşe yazılarında maçların oynatılması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu hedef alınmış ve Süper Lig'de 26. haftadan başlamak kaydıyla Nisan sonuna kadar tüm müsabakaların seyircisiz oynanması yönündeki kararın nasıl alındığı ve yürürlüğe girdiği ile ilgili süreç özellikle görmezden gelinmiştir.

Bilindiği üzere 12 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapılmış, toplantıya Bilim Kurulu'nun yanı sıra tüm Bakanlarımız da katılmıştır.

Toplantı sonunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart itibarıyla ilk, orta ve liselerin bir hafta, üniversitelerin de üç hafta süreyle tatil edileceğini ve spor müsabakalarının da Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıklamıştır.

Bu gelişmelerden de net bir şekilde anlaşılacağı üzere spor organizasyonlarının sürdürülmesi yönündeki karar, Bilim Kurulu ve Bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesi ile alınmıştır.

Yaşanan süreç herkes tarafından bilinirken, bu kararla ilgili olarak tamamen Futbol Federasyonu üzerine odaklanılmış olmasının nedeni tarafımızca anlaşılamamıştır.

Devletimizin; ülkemiz ve tüm insanlarımızın başta sağlık olmak üzere bütün menfaatlerini gözeten bu kararına saygı duyulması gerekirken, kısaca mesele Türkiye iken sporun ruhuna uymayan ve pozisyonlara göre hareket tarzı taşıyan kimi açıklamaların da kabul edilmesi mümkün değildir. -Kamuoyuna saygılarımızla Türkiye Futbol Federasyonu…”

HHH

Her şey bu kadar netken, TFF’ye yüklenmenin bir anlamı yoktur…

Seyircisiz oynadıkları için maçlarını kazanamayan kurnazlar, önce seyircisiz maç kazanmayı öğrenecek, ondan sonra kombineden gelen paraları sezon başında topladıklarını ve bu nedenle zararları olmadığını açık açık kabul edecek, sondan sonra TFF’ye saldıracak…

TFF çıkar da, “Ulan yabancıları neden getiriyorsunuz, hepsi bize virüs bulaştıracak ?..” derse ne diyeceksiniz?..

O zaman sağlıksızlık aklımıza gelmedi mi?..

İlla ki, koronavirüsü mü bekliyordunuz ?..

Bu kadar yabancıyı sahalarımıza sokarken, hiç mi düşünmediniz bu damlardan bulaşıcı hastalıklar da ülkemize gelebilir diye. Şimdi kalkıyorsunuz, felaket kapıya dayanınca, “Yandım anam” deyip, feryat ediyorsunuz…

Hala halkın sağlığından değil, cebinizdeki puanları ve dolayısıyla paraları düşünüyorsunuz…

Allah gözünüzü doyursun…

HHH

Bu arada bir de sokaktaki vatandaşın durumu var…

Bir taraftar “Yahu hakan bey, maça gidemezsek evde oturuyoruz, hanımla kavga ediyoruz” diyor…

Bu yönünü hiç düşündünüz mü ?..

Tabii ki önce sağlık ve insan hayatı…

Ama bir de moral değerler var…

Yaparsın maçları şifresiz…

Herkes evinde paşa paşa maç izler…

Maçı oynayacak 22 kişi, 6 hakem, gözlemci falan toplasanız 30’u geçmez…

30 kişiyi koruyamıyorsanız, zaten bu işi komple bırakın…

Bilmem anlatabildim mi ?..

HHH

Bu arada, hayranlarının paralarıyla köşeyi dönen, sonra da o yaralarla, kendini hayranlarından bile tecrit eden adayı satın alıp, yerleşen Ronaldo’nun nasıl bir bencil ve hain olduğunu sanırım herkes görmüştür… Kahraman dediğin halkı için ölümü seve seve göze alır…

Kahraman demişken, baksanıza, Marvel’in çizgi kahramanlarının film çekimleri bile virüs korkusundan ertelenmiş…

Artık gerisini siz düşünün…

Bırakın TFF ile uğraşmayı Ronaldo’nun hainliğine bakın

Yıllardır aleyhinde yazar durum…

Çünkü TFF, depremden en çok zarar gören kulüplerden olan Kocaelispor’a acımamış, lige katılma cesareti göstermesine rağmen, sonraki yıllarda adeta kaybolup gitsin diye üzerine oynamıştır…

Gölcükspor da ona keza…

Hiçbir destek alamamıştır…

Bunun yanı sıra, Kocaelispor’u borç batağında bırakan, diğer kulüplere iltimas geçen TFF’nin savunulacak neresi vardır ?..

Ama şu koronavirüs dolayısıyla maçların ertelenmemesi kararını tek başına almış gibi onlar saldırmak, yanlıştır…

Kararı bilim Kurulu vermiştir…

TFF’nin bu yöndeki açıklaması aynen şöyle:

HHH

“Süper Lig'in 26. haftasında oynanan müsabakaların ardından yapılan açıklama, değerlendirme, yorum ve köşe yazılarında maçların oynatılması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu hedef alınmış ve Süper Lig'de 26. haftadan başlamak kaydıyla Nisan sonuna kadar tüm müsabakaların seyircisiz oynanması yönündeki kararın nasıl alındığı ve yürürlüğe girdiği ile ilgili süreç özellikle görmezden gelinmiştir.

Bilindiği üzere 12 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapılmış, toplantıya Bilim Kurulu'nun yanı sıra tüm Bakanlarımız da katılmıştır.

Toplantı sonunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart itibarıyla ilk, orta ve liselerin bir hafta, üniversitelerin de üç hafta süreyle tatil edileceğini ve spor müsabakalarının da Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıklamıştır.

Bu gelişmelerden de net bir şekilde anlaşılacağı üzere spor organizasyonlarının sürdürülmesi yönündeki karar, Bilim Kurulu ve Bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesi ile alınmıştır.

Yaşanan süreç herkes tarafından bilinirken, bu kararla ilgili olarak tamamen Futbol Federasyonu üzerine odaklanılmış olmasının nedeni tarafımızca anlaşılamamıştır.

Devletimizin; ülkemiz ve tüm insanlarımızın başta sağlık olmak üzere bütün menfaatlerini gözeten bu kararına saygı duyulması gerekirken, kısaca mesele Türkiye iken sporun ruhuna uymayan ve pozisyonlara göre hareket tarzı taşıyan kimi açıklamaların da kabul edilmesi mümkün değildir. -Kamuoyuna saygılarımızla Türkiye Futbol Federasyonu…”

HHH

Her şey bu kadar netken, TFF’ye yüklenmenin bir anlamı yoktur…

Seyircisiz oynadıkları için maçlarını kazanamayan kurnazlar, önce seyircisiz maç kazanmayı öğrenecek, ondan sonra kombineden gelen paraları sezon başında topladıklarını ve bu nedenle zararları olmadığını açık açık kabul edecek, sondan sonra TFF’ye saldıracak…

TFF çıkar da, “Ulan yabancıları neden getiriyorsunuz, hepsi bize virüs bulaştıracak ?..” derse ne diyeceksiniz?..

O zaman sağlıksızlık aklımıza gelmedi mi?..

İlla ki, koronavirüsü mü bekliyordunuz ?..

Bu kadar yabancıyı sahalarımıza sokarken, hiç mi düşünmediniz bu damlardan bulaşıcı hastalıklar da ülkemize gelebilir diye. Şimdi kalkıyorsunuz, felaket kapıya dayanınca, “Yandım anam” deyip, feryat ediyorsunuz…

Hala halkın sağlığından değil, cebinizdeki puanları ve dolayısıyla paraları düşünüyorsunuz…

Allah gözünüzü doyursun…

HHH

Bu arada bir de sokaktaki vatandaşın durumu var…

Bir taraftar “Yahu hakan bey, maça gidemezsek evde oturuyoruz, hanımla kavga ediyoruz” diyor…

Bu yönünü hiç düşündünüz mü ?..

Tabii ki önce sağlık ve insan hayatı…

Ama bir de moral değerler var…

Yaparsın maçları şifresiz…

Herkes evinde paşa paşa maç izler…

Maçı oynayacak 22 kişi, 6 hakem, gözlemci falan toplasanız 30’u geçmez…

30 kişiyi koruyamıyorsanız, zaten bu işi komple bırakın…

Bilmem anlatabildim mi ?..

HHH

Bu arada, hayranlarının paralarıyla köşeyi dönen, sonra da o yaralarla, kendini hayranlarından bile tecrit eden adayı satın alıp, yerleşen Ronaldo’nun nasıl bir bencil ve hain olduğunu sanırım herkes görmüştür… Kahraman dediğin halkı için ölümü seve seve göze alır…

Kahraman demişken, baksanıza, Marvel’in çizgi kahramanlarının film çekimleri bile virüs korkusundan ertelenmiş…

Artık gerisini siz düşünün…