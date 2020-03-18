Korona kimin silahı?

“İLKEL” dediğiniz çağlarda da insanlar savaşırlardı.

Savaşlar “eşit koşullarda” yapılırdı.

Bedensel güç ya da “aynı silahlarla” savaşırdı insanlar.

Sonra, “SİLAH” icat oldu mertlik bozuldu!

Zamanla, “ekonomik, bilimsel ve teknik” açıdan ilerleyen toplumlar yeni ve gelişmiş silahlar ürettiler.

ABD, İkinci Dünya Savaşı sonunda patlattığı iki atom bombası ile “Dünya egemenliğini” ilan etti!

Bütün dünya ülkelerine Amerikan malları satıldı!

ABD zenginleşirken, pek çok ülke “borçlanarak büyüyebileceği rüyası” ile daha büyük bir tuzağa çekildi; İMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü ile “ekonomik savaş” ortaya çıktı!

Özellikle, “Yap-İşlet-Devret” modeli ile iliklerini sömürüyorlar ülkelerin!

Borçla beslenen ülkeler “OLTADAKİ BALIK” gibi yem oluyor emperyalizme.

Dünya nüfusu hızla artıyor, emperyalist düzenin “PAZAR PAYI” da katlanarak büyüyordu!

Ancak; artan nüfus, artan enerji ihtiyacı ve doğanın tahribatına neden oluyordu. Küresel ısınma, tarım alanları ve ormanların yok oluşu, denizlerin, göllerin ve akarsuların kirlenmesi, dünyayı yaşanmaz hale getiriyordu.

Küresel egemenlerin servetleri hızla artıyordu ama o varlığı değerlendirecek bir dünya da hızla yok oluyordu. Savaşlarla, terörle, ekonomik sömürü ile ağır bedeller ödeyen milyonlarca insan, “İNSANCA YAŞAMAK” için, gelişmiş ülkelere göçüyor ve o ülkelere külfet oluyorlardı!

İnsanları yok etmenin bir aracı olarak savaşların maliyeti de yüksekti!

Öte yandan, milyarlık nüfusu ile ÇİN, dünya ekonomik düzenini tehdit eder hale gelmişti!

İran, emperyalizm için bir başka baş belasıydı!

Yeni çözümler gerekiyordu!

·2007 yılı ortalarında, Kanadalı Profesör Paul Watson; “Çevre için 5 milyar insan ölmeli.” Diyordu!

·2008 yılı başında, küresel efendilerin Norveç’te, buzla kaplı bir dağın 130 metre altında inşa edilen “tohum deposu” ortaya çıktı. “Dünyadaki tüm tahıl türlerine ait milyonlarca tohumu, iklim değişikliği, savaş ve doğal felaketlerden korumak” olarak açıklandı gerekçesi!

·15 Ocak 2004 tarihli Milliyet gazetesi haberinde, Dünya Sağlık Örgütü’nün; “Kuş gribi SARS’ı aratacak” uyarısının yanı sıra, “Dünyayı gelecek 30 yılda 30 yeni salgın hastalığın tehdit edeceği” bilgisi yer alıyordu!

Sonra?

Belirli zaman aralıklarıyla, ard arda yeni salgın hastalıklarla boğuştuk!

İnsanlığın son baş belası KORONAVİRÜS oldu!..

Çin’den başlayan virüs salgını hızla dünyayı sardı!

Çin başta olmak üzere DÜNYA EKONOMİSİ tepetaklak oldu! Güçlenen ÇİN’in ekonomisi çok büyük bir darbe aldı!

İsrail, virüse karşı aşı geliştirdiğini iddia ediyor!

ABD’li ve İngiliz ilaç tekelleri, araştırma düzeyindeki aşı için TL karşılığı 28 bin TL’ye “gönüllü kobaylar” arıyor! Kuşkum yok ki, çok sayıda talip çıkacaktır!

İnsanlık, KÜRESEL DÜZENİN KOBAYLARI ve KÖLELERİ mi olacak?

Yoksa, aynı kaderi paylaşan insanlık “etnik, dinsel ve mezhepsel” kavgalara son verip, “İNSANCA YAŞAMAK” için EMPERYALİZM’e karşı “İNSANCA BİR MÜCADELE” mi verecek?

İşte, en büyük soru bu!..

UYAN ARTIK İNSANOĞLU!..