Karamürsel’de vatandaşlar yeşil alana çay bahçesi yapılmasına tepki gösteriyor!  

Karamürsel’de şu sıralar koronovirüsün yanı sıra yeşil alanın yıkılıp, yerine çay bahçesi konuşuluyor…

Karamürsel sahilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan bisikletlerin önünde bulunan yeşil alanın kaldırılarak, yerine taşlarla kaplanarak bir cafeye verilmesine tepki gösteren bir grup duyarlı Karamürselli vatandaş, gazetemize mail göndererek, tepkilerini dile getirdiler…

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Karamürselli vatandaşlar, tepkilerini şu şekilde dile getirdi;

Karamürsel’de yaşayan ve yaşadığımız yeri çok seven kişiler olarak, ‘Kocaeli’nin huzur başkenti” olarak gurur duyan bir Karamürsel Belediye başkanı var…

İyi, güzel de huzuru betonlaşmaların arasında bulacağız, birileri para kazanacak yada rant sağlanacak diyerek yeşil alanlarımızın hiç uğruna yok edilmesi ne kadar doğru, burada yaşanlar olarak biraz olsun yeşili görmek aralarından geçerek sahilde oturmak yada çay içmek için sahile koşuyoruz ama ne oluyor betonlaşma ile karşılaşıyoruz.

Karamürsel belediyesi tarafından hangi şartlarla nasıl bu yeri bir çay bahçesine verdiğini hala anlamış değiliz.

Bizler herkese seslenerek;

‘Karamürsel için el ele’,

‘Sağlıklı bir çevre’,

‘Çay bahçesi istemiyoruz’,

‘Karamürsel’e sahip çıkalım’ diyoruz.

Burası yeşil alandı.

Şimdi de çay bahçesi yapılmak isteniyor.

Biz bunu istemiyoruz.

Yeşil alan olarak kalmasını istiyoruz’

Yeşilimize dokunmayın’ dedi.

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Bu sözler Karamürsellilerin sesi…

Şimdi bu sese Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın cevabını bekliyorum…

Baran’ın memur olmasına tepki var

İsmail Baran, 2014-2019 yılları arasında AKP’den Körfez Belediye Başkanlığı yaptı… Baran, 31 Mart 019’da yapılan yerel seçimde aday gösterilmedi… Baran, emekli olamamış… Emekliliğini doldurmak için de “istisnai kadrodan” Kartepe Belediyesi’nde memur yapıldı. 1 ay sonra da Büyükşehir Belediyesi’ne transfer olacakmış… Gazetemize mail gönderen bazı okurlar, Kocaeli’de 90 bin işsiz varken, AKP’li eski belediye başkanının memur yapılmasına tepki gösterdiler…

Derince’de zeytin ağaçlarına zarar veriliyor?

Derince Yenikent Mahallesi’nin kuzey tarafında kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaatlar yapılıyor… Yapılan çalışmada, oradaki zeytin ağaçlarına zarar verildi… Aldığımız bilgiye göre bölgedeki site sakinleri firmayı şikayet etmişler. Ama bir sonuç alınamamış… Zeytin ağaçlarına zarar verilmeye devam ediliyormuş. Bilindiği gibi zeytin ağaçları, çok değerli ağaçlar. Hem zeytin ağaçlarına zarar veriliyor, hem de etraflarına pislik atılıyor. Derince Belediyesi yetkilileri bu konuya duyarlı olmalı.

Koronavirüs eğitime ENGEL DEĞİL

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kamu ve özel sektörde çalışanlar için evden çalışma sistemi yaygınlaşırken okullara belli bir süre ara verildi. Zamansızlıktan dolayı kendine yatırım yapamayanlar için aslında bu aranın bir fırsat olduğunu dile getiren Dil Bilimci ve Yazar Emin Gulu ‘‘Günde 1 saatinizi İngilizce çalışmaya ayırsanız bile bu dönemi kendinize katkı yaparak geçirebilirsiniz.’’ ifadelerini kullandı.

Koronovirüs endişesi E-Ticarete yöneltti

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk koronovirüs vakasının tespit edildiğinin açıklamasının ardından alışverişlerini internetten yapanların sayısında ciddi artışlar yaşandığını söyledi. Alışveriş için çarşı, pazar, market, AVM gibi insanların toplu olarak bulundukları mekanlara gidenlerin sayının azaldığını kaydeden Kayral, “Okullar tatil, tüm sosyal etkinlikler de iptal edildi. İnsanlar ev ve ofislere hapsoldu. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyorlar. Özellikle de kalabalıklardan uzak durmaya çalışıyorlar. Bu yüzden temel ihtiyaçlar dâhil alışverişler internetten yapılmaya başlandı. Piyasada dezenfektan ürünler bulunmazken, sanal mağazalarda bu tür bir sıkıntı şu an için yok. Sanal mağazalar cirolarını ikiye katladı” dedi.

ÇALIŞAN KADIN

Kayral, sisteme yeni giren müşterilerin büyük çoğunluğunu çalışan kadınların oluşturduğunu belirterek, “Çalışan kadınlar koronavirüs tehdidi yüzünden öğle tatilinde çarşı pazar gezmek yerine ofiste kalmayı yeğliyor. Alışverişini öğle tatilinde, mesaide internetten yapıyor” dedi.

ONLİNE ÇÖZÜM

Son günlerde özellikle dezenfektan, temizlik ve gıda ürünleri fiyatlarında anormal farklılıklar olduğunu kaydeden Kayral, şunları söyledi: “Bu tür özel durumlarda online alışveriş, bilinçli tüketiciler tarafından özellikle tercih ediliyor. Tüketici market market gezmek yerine bilgisayar başında istediği ürünün hangi markette kaça satıldığını öğrenebiliyor, fiyat karşılaştırması yapabiliyor. Alışverişlerin Avantajix.com gibi yapılan her alışverişe nakit para veren siteler üzerinden yapılması aile bütçesine ekstra katkı sağlıyor. Sipariş miktarına göre nakliye ücreti alınmaması da online market alışverişini cazip kılıyor. Müşteri, 5-10 litrelik su bidonlarını, meyveyi, sebzeyi, ununu, şekerini, kilo kilo deterjanı marketten alarak kan ter içinde eve taşımak yerine online satın alarak kapısına kadar getirtiyor. Yol masrafının olmamasının yanı sıra online alışverişin rahatlığı ve konforu insanlara çekici geliyor.”

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Koronavirüs, Türkiye’de birçok alışkanlığı değiştirdi… Alışverişte de artık alışkanlığımız değişti… Bakalım bu ilet, daha başka hangi alışkanlıklarımızı değiştirecek…

Konut satışları yüzde 50’nin üzerinde arttı

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Şubat ayı konut satış istatistikleri belli oldu. Böylelikle sadece Şubat ayında 118 bin 753 konut satılırken, 2020 Ocak-Şubat ayı konut satışlarına bakıldığında 232 bin 368 konut satıldığı gözlendi. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise konut satışlarının yüzde 53,5 arttığı saptandı.Şubat ayında yabancı vatandaşlar arasında konut satışlarındaki liderliği de yine İranlılar göğüsledi. Irak vatandaşları ikinci sırada yer alırken, Rusya, Afganistan, Ürdün, Yemen, Suudi Arabistan, Almanya ve Filistin takip eden ülkeler oldu. Sadece Şubat ayında ilk defa satılan konut sayısı da artış gösterirken, satış adedinin 37 bin 303 olduğu kaydedildi. 5 yıl önce ile kıyaslandığında ise 2016 yılı Şubat ayında satılan konut sayısı 101 bin 703 olarak saptandı. 2016 yılında ilk defa satılan konut sayısı da 47 bin 409 olurken, yıllar içinde azaldığı belirlendi. Türkiye koronavirüs belasıyla uğraşırken, konut satışlarının artması da çok ilginç.