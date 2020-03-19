Zor günler geçiriyoruz, kabus dolu günler…

Coronavirüs tehlikesi insanların psikolojisini bozmuş durumda, özellikle de okulda olmaları gerekirken evde hapis hayatı yaşamak zorunda kalan çocuklarımızın…

Bugünler elbet geçecek ama önemli olan geçerken ne kadar bir tahribat bırakacak.

Doktorlar ve hükümet yöneticileri vatandaşlara, “gerekmedikçe evden çıkmayın” uyarısı yapıyor.

Bu uyarıya kulak vermek çok önemli.



Halk kendi tedbirlerini alıyor. Kimi iş yerinden izin alıyor, kimi sokağa çıkmıyor, birçoğu kalabalık alanlara girmiyor.

Peki ya sağlıkçılar.

İtilip kakılan, azarlanan, şiddet gören sağlıkçılar ne yapıyor.

Onlar tehlikenin tam merkezinde görev yapmaya devam ediyor. Hem de izin kullanmadan. Kimi çocuğunu komşusuna emanet ediyor, kimi tanımadığı bir bakıcı tutuyor ve işinin başına geçiyor.

Virüse maruz kalabilecek en kritik yerde çalışıyorlar. Kendilerini neyin beklediğini bile bile.

Böyle bir iş para için yapılır mı?

Hangi bedel aileni geride bırakıp tehlikenin ortasında çalışmanı sağlar.

O yüzden sağlık çalışanlarımıza minnettarız.

Hastanede kapabileceği virüsü evine ailesine taşıma ihtimalini bile göze alarak can siper hane görev yapan sağlık çalışanlarına “Allah yokluğunuzu hissettirmesin” demek istiyorum. Hakkınızı helal edin…

Başka Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Erguney olmak üzere tüm ilçe sağlık müdürleri, başhekimler, tüm hekim, hemşire ve sağlık görevlileri her birinize ayrı ayrı teşekkür etmeliyiz.

Coronavirüs ile verdiğimiz mücadelenin baş aktörleri sizlersiniz.

Coronavirüs’ün yurdumuza girmesini geciktiren Sağlık Bakanlığı, bu döneme kadar başarılı bir süreç yürüttü. Kimi zaman aksilikler yaşan da süreç başarılı yürütülüyor diye biliriz.

KOCAELİ’DE DURUM

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Çin’de görülen ilk vakaların ardından bünyesindeki sağlık kuruluşlarında önlemlerini aldı. Sağlık çalışanlarının coronavirüs şüphesi olan hastalara nasıl yaklaşacağı, bu kişilerle kimlerin ilgileneceği, kan alımının nasıl olacağı konularında bilgilendirme ve görevlendirmeler yaptı.

Hastanelerin enfeksiyon servislerini yeniden gözden geçirdi. A-B-C planlarının yaptı. İlimizde bu zamana kadar Coronavirüs’e yakalanan hasta yok. Zaman zaman çeşitli söylentiler ve iddialar ortaya atılsa da Kocaeli’de durum stabil…Umarım böyle de devam edecek.

İlimizde iki referans hastane bulunuyor. Olası vakalar için hazır tutulan hastanelerde testi pozitif çıkan henüz yaşanmadı.

Soğuk havaya aldırmadı “Kar” ile banyo yaptı

Kocaelililerin yakından tanıdığı Gürcistan’da ikinci lig temsilcisi Gürcistan Kocaelispor Kulübünün Başkanı Mikail Geliaşhvili, renkli kişiliğiyle zihinlerde kalan bir isim. Kominiz döneminde Mikseka’nın belediye başkanlığı da yaptı. Geliaşhvi’nin ilimizde yakın bağlantıları bulunuyor. Yılın yarısını Kocaeli’de yarısını Gürcisttan’da geçiren Mikail Geliaşhvili’in, Kocaeli’de yaşayan birde kız kardeşi bulunuyor, Banana Okro Pridze… Kocaeli’ye geldiği dönemlerde kız kardeşinin evinde kalan Mikail Geliaşhvili, önceki gün öyle fotoğraflar paylaştı ki, görenler hayrete düştü. Kar yağışını fırsat bilen Gürcü spor adamı, dağ bayında kar altında banyo yaptı. Bizler sokağa çıkarken kaban giyiyoruz, Mikail Bey ise aksine soyunup “Kar” ile banyo yapıyor. 80’li yaşlarında olan Mikail Geliaşhvili’in dinç duruşunun sırrı belki de soğuk ile olan bu bağıdır, ne dersiniz?

Gündüz Kamil Çehreli’nin telefon faturasıyla imtihanı

Körfez de geniş bir kesim tarafından tanına Gündüz Kamil Çehreli, PTTBANK vasıtasıyla cep telefonu faturasına otomatik ödeme talimatı vermiş. Ancak 300 TL gelen faturasını erken ödemek için direk operatör üzerinden ödeme yapmış. Ancak daha sonra operatör otomatik ödemeden de aynı bedeli çekmiş. Yani Çehreli, tek faturayı iki kere ödemiş olmuş. Durumun anlaşılmasının ardından PTT Bank ve Vodafone ile görüşmüş. Vodafone, paranın önce, bir sonraki ayki faturadan düşüleceğini söylemiş. Çehreli, “Gelmeyen faturamı 1 ay önce neden ödeyeyim ki” diyerek parasının iadesini istemiş. Bugün, yarın, 4 gün sonra derken haftalardır parasını alamayan Gündüz Bey’e şimdi de 10 gün sonra iade yapıla bileceği söylenmiş. Neredeyse diğer fatura zamanı gelen Çehreli, yapılan uygulamayı şikâyet ederek PTTBANK ve Vodafone yetkililerinden konuyla ilgili destek istiyor.

“Vatanım için, Memleketim için işimin başındayım”

Kocaeli Muhasebeciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tülin Keçeci Güngör, sosyal medya hesabından meslektaşlarına seslendi. Güngör, “Vatanım için, Memleketim için işimin başındayım” diyerek şu açıklamada bulundu;

“Sayın meslek mensupları değerli stajyerler,

Ülkemizin içinde bulunduğu sağlığımızı tehdit eden salgın sebebiyle ülkemiz yetkilileri evlerinizde kalın zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın demesine rağmen biz meslek mensuplarının yerine getirmesi gereken yükümlülüklerde erteleme yapılmadığından hepimiz çalışmak zorundayız sizler çok haklısınız ancak Bizler kendi sorumluluğumuzda olan oda çalışanlarının sağlığını korumak amaçlı böyle bir uygulama kararı aldık.

Erteleme istedik

Tüm yapabileceğimiz bu,

Bu nedenle bizlerde bu tehdide rağmen mükelleflerimizi cezaya uğratmamak için risk altında çalışıyoruz maalesef birlik olup herkes bir bütün olarak “beyannameyi vermeyelim yada boş beyan verelim gibi bir karara” birlikte hareket edelim diyorsanız ben varım. Bu konuda bizleri düşünerek hareket eden sosyal bir yönetim başımızda olsa bunun tartışmasını yapmazdık. Ben şu anda ofisimde çalışıyorum oda bizim gibi beyanname veren bir işletme değil idari işler yapıyor. Odaya ait bir beyanname var onu da idari Müdürümüz gönderdi. Şimdi

Bürolarınızda ki işleri yetiştiremediğinizden yakınıyoruz sürekli ama sabahtan akşama kadar, sosyal medyadan sürekli Türmob'u ve odaları eleştiren, kötüleyen Meslek örgütünüz var destek olmak yerine sürekli rencide eden Başarıyı hiç görmeyen

Devlet eliyle olabilecek durumlarda dahi Türmob'u ve odaları kınayan bir meslek örgütü olduk.

Hassas dönemden geçtiğimiz şu günlerde olsun Birlik olmayı başaramıyoruz. Ben de çalışıyorum sabahtan akşama kadar...Yakınmıyorum, şikayet etmiyorum. Ama boş ver de demiyorum. Bu ülkenin ekonomi lokomotifi bizleriz. Sağlık dışında eylem anlamında bir birliktelik

istendiğinde birlik olalım. Sağlık Bakanlığı önerilerine dikkat ediyorum. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.

Vatanım için, memleketim için işimin başındayım...”



