Eyyyyy fırıncılar!!! EKMEĞİ neden POŞETE koymuyorsunuz?

Çin’de başlayan ve bütün dünyaya yayılan koronavirüs, bütün yaşımı altüst etti.

Herkesi eve kapattı…

Sağlık Bakanlığı, yaptığı kamu spotlarında hep “temizlik”ten bahsediyor…

Temizlikle ilgili 14 kurala uyun diyor…

Koronavirüsün yayılmaması için bir dizi tedbirleri alıyor…

Alınan tedbirler sonucu, birçok işyeri kapatıldı…

EKMEK UNUTULDU MU?

Peki ya ekmek!

Ekmek, ihtiyaçtır…

Ekmek, hava ve su kadar önemlidir…

Devlet ve hükümet yetkilileri birçok alanda tedbir alırken, maalesef ekmekle ilgili hiçbir karar alınmadı…

Ekmek unutuldu…

FIRINCILARA GENELGE GÖNDERİLDİ

Önceki gün Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı ve Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, İzmit’te basın açıklaması yaptı…

Ekmeğe zam yapılmayacağını söyledi…

Koronavirüs sebebiyle tüm odalara genelge gönderdiklerini ve hijyene dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Balcı, “Emeğe kota sınırlanması da koyulmayacak. Konulmasına ihtiyaç yok” dedi…

Halil Bey, Oda Başkanlarına hijyene ve temizliğe dikkat etmeleri gerektiği yönünde genelge göndermiş…

Tamam da fırıncılar hijyene dikkat edecek, peki ya pazarlamasını yaptığınız ekmekler ne olacak?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğin poşete konulması konusunda tek bir kelime etmemiş…

EKMEĞİ ALAN KİŞİ, EKMEĞİ ELLİYOR!

Dün Derince’den bir tanıdığım aradı…

Ekmekle ilgili sitemlerini iletti…

Şunları söyledi, “Mesut Bey.

Koronavirüsle ilgili birçok tedbir alınıyor, birçok uyarılar yapılıyor…

Hepsi güzel…

Peki ekmekle ilgili neden bir çalışma yapılmıyor?

Dün ekmek almak için markete gittim…

Ekmeğin satıldığı yere doğru yöneldim…

Baktım birisi, bir o ekmeği, bir bu ekmeği elliyor…

Sonra iki ekmek alıp gitti…

Ben de mecburiyetten adamın ellediği ekmekleri almak zorunda kaldım…

Çıplak elle de olsa, eldiven de takılsa, ekmeği ellemek doğru değil.

Temizliği önem verin deniyor, birçok tedbir alınıyor.

Neden ekmeği poşette satmıyorlar…

Daha önceleri böyle bir uygulama vardı…

Ama sonra bu uygulama kaldırıldı…

Asıl bu uygulama şimdi yapılmalı.

Ekmekler kesinlikle poşet içine alınmalı.

Madem virüsün yayılmasını istemiyorlar, ekmeğin poşete konması da bir önlemdir.

Şimdi fırıncılar diyecek ki, bu bir maliyet…

Olabilir…

Madem devletimiz salgına karşı büyük önlemler alıyor, ekmeğin poşete konmasında fırıncılara maddi destek sağlanabilir…

Ya da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi veya ilçe belediyeleri poşet maliyetini fırıncılarla paylaşabilir.

Sağlık Bakanlığı da İçişleri Bakanlığı da bu konuda fırıncılara yardımcı olabilir ”dedi…

EKMEK, POŞETLE SATILMALI

Derinceli vatandaşın görüşlerini yukarıda sizinle paylaştım…

Baştan sona kadar haklı…

Maalesef fırıncılar ekmeği poşetlemiyor, dükkanlar, marketler de ekmeği poşetsiz halde satıyor…

Aslında ekmek her zaman poşet içinde satılmalı…

Ama en azından bu baş belası koronovirüs tehlikesi geçene kadar ekmek poşetle satılabilir…

HEMEN HAREKETE GEÇİN

Bu konuda;

Kocaeli Valiliği…

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi…

Türkiye Fırıncılar Federasyonu…

Kocaeli Fırıncılar Odası…

Kocaeli’deki ilçe belediyeleri…

Bir araya gelip, ekmeğin poşete konması için derhal karar almalı…

HAYDİ! VALİ HÜSEYİN AKSOY

Aslında bütün Türkiye’de bu uygulamaya geçilmeli…

Ama eğer Türkiye’de geçmeyecekse, en azından ilimiz için bu karar alınabilir…

Nasıl ki Kocaeli’de ekmeğe zam yapıldı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ekmek zammını mahkemeye taşıdıysa, ekmeğin poşete konmasına da öncülük etmeli…

Haydi bizi yönetenler, EKMEĞİN POŞETE konması konusunda bir araya gelin ve bunu ivedilikle uygulayın…

Sizden bu önemli kararı almanızı ve uygulamanızı bekliyoruz.

SİZCE HANGİSİ DOĞRU?

EKMEK AÇIKTA

EKMEK POŞETTE

Kocaeli’de yaşlı nüfus son beş yılda ne kadar arttı?

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü, dün yaşlı nüfusla ilgili bir veri açıkladı…

Önemli bilgiler vardı…

Açıklanan verilerde, Türkiye nüfusunun yaşlandığı görüldü…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verileri birlikte okuyalım;

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda % 21,9 artarak 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi oldu.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında % 8,0 iken, 2019 yılında % 9,1'e yükseldi. Yaşlı nüfusun 2019 yılında % 44,2'sini erkek nüfus, % 55,8'ini kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2023 yılında % 10,2, 2030 yılında % 12,9, 2040 yılında % 16,3, 2060 yılında % 22,6 ve 2080 yılında % 25,6 olacağı öngörüldü.

KOCAELİ’DE YAŞLI NÜFUS

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, Kocaeli’de 2014 yılında 108 bin 896 kişi iken son beş yılda % 31,0 artarak 2019 yılında 142 bin 644 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında % 6,3 iken, 2019 yılında % 7,3'e yükseldi. Yaşlı nüfusun 2019 yılında % 45,4'ünü erkek nüfus, % 54,6'sını kadın nüfus oluşturdu.

TÜRKİYE’DE 65-74 YAŞ GRUBU

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı nüfusun % 60,9'unun 65-74 yaş grubunda, % 31,4'ünün 75-84 yaş grubunda ve % 7,7'sinin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2019 yılında % 62,8'inin 65-74 yaş grubunda, % 28,2'sinin 75-84 yaş grubunda ve % 9,1'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

NÜFUS YAŞ YAPISI DEĞİŞTİ

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının % 10'u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesidir. Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdi.

"DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM"

Küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan "demografik dönüşüm" sürecinde olan Türkiye'de, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalma ile birlikte sağlık alanında kaydedilen gelişmeler, yaşam standardının, refah düzeyinin ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ile nüfusun yaş yapısı şekil değiştirdi. Çocuk ve gençlerin nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış gösterdi. Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da, yaşlı nüfus sayısal olarak oldukça fazladır.

ORTANCA YAŞI YÜKSELDİ

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2014 yılında 30,7 iken 2019 yılında 32,4 oldu. Ortanca yaş 2019 yılında erkeklerde 31,7, kadınlarda 33,1 olarak gerçekleşti.

Nüfus projeksiyonlarına göre, ortanca yaşın 2023 yılında 33,5, 2030 yılında 35,6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 42,3 ve 2080 yılında 45,0 olacağı öngörüldü.

KOCAELİ’NİN ORTANCA YAŞI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, Kocaeli ilinde 2014 yılında 30,9 iken 2019 yılında 32,3 oldu. Ortanca yaş 2019 yılında erkeklerde 32,0, kadınlarda 32,7 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE’DE YAŞLI BAĞIMLILIK

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2014 yılında % 11,8 iken bu oran 2019 yılında % 13,4'e yükseldi.

Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 2023 yılında % 15,2, 2030 yılında % 19,6, 2040 yılında % 25,3, 2060 yılında % 37,5 ve 2080 yılında % 43,6 olacağı öngörüldü.

KOCAELİ’DE YAŞLI BAĞIMLILIK

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, Kocaeli’de 2014 yılında % 9,0 iken bu oran 2019 yılında % 10,5'e yükseldi.

TÜRKİYE’DE YAŞLI NÜFUS ORANI

Nüfus tahminlerine göre 2019 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 604 milyon 656 bin 633 kişi, yaşlı nüfusun ise 703 milyon 711 bin 487 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun % 9,3'ünü yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla % 34,1 ile Monako, % 28,8 ile Japonya ve % 22,7 ile Almanya oldu. Türkiye, 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

YAŞLILAR TEK BAŞINA YAŞIYOR

En az bir yaşlı fert bulunan 5 milyon 629 bin 421 hanenin 1 milyon 373 bin 521'ini tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu. Bu hanelerin % 75,7'sini yaşlı kadınlar, % 24,3'ünü ise yaşlı erkekler oluşturdu.

EN YÜKSEK İL; SİNOP

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2019 yılında % 18,8 ile Sinop oldu. Bu ili % 17,7 ile Kastamonu, % 16,2 ile Artvin ve Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise % 3,3 ile Şırnak oldu. Bu ili % 3,4 ile Hakkari, % 3,9 ile Şanlıurfa izledi.

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2018 yılında ölen yaşlıların % 43,8'i dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada % 16,5 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise % 14,8 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.

CİNSİYETE GÖRE ÖLÜM NEDENİ

Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arası en önemli farkın iyi huylu ve kötü huylu tümörlerde olduğu görüldü. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yaşlı kadınların oranının yaklaşık iki katı oldu. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı % 21,3 iken yaşlı kadınların oranı % 11,6 oldu.

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Elektrik dağıtım önlemleri açıkladı

Elektrik Dağıtım Sektörü, Kovid-19 virüsüne karşı aldıkları tedbirleri açıkladı. ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, olası kriz anında vatandaşa kesintisiz elektrik sunmak için eylem planlarının hazır olduğunu vurguladı. Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar şu sıralar evde… Elektrik dağıtım şirketleri, elektriklerin kesilmemesi için daha fazla mesai harcamalı.