“Virüs paketi”, hiç yoktan iyi

Koronavirüse karşı önceki akşam açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adı verilen paketi, açıklanırken dinledim, sonra da inceledim.

Pakette neler var, neler yok?

Buna girmeden önce, “toplantının havası” konusunda bir şeyler söyleyeyim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine formundaydı.

Şu ana kadar virüsten en az etkilenen ülkelerden biri olmamız nedeniyle, “zafer kazanan kahraman” edasıyla yaptı açıklamalarını.

Haksız da değildi.

Virüsle mücadele süreci, bir iki hata dışında, son derece başarılı yürütüldü.

Bundan da en büyük payı kendisine çıkarması, gayet doğal!

Ancak keşke “Biran önce virüsün gelmesini bekleyenler” ifadesini kullanarak muhalefete yüklenmeseydi.

İçinde bulunduğumuz böylesine zor günlerde “laf sokuşturma”nın anlamı olmadığını düşünüyorum.

Bir şey daha…

Sonradan öğrendim, toplantıya Türk Tabipleri Birliği ile Türk Eczacılar Birliği davet edilmemiş.

Yanlış.

Konumuz sağlık, ama ülkemizin sağlık konusunda en yetkin iki kuruluşu toplantıda yok.

Bu konuda da “keşke” diyorum.

Keşke TTB ile TEB de o toplantıda bulunabilseydi.

Bulunmalıydı…

Böyle günlerde, sebebi ne olursa olsun, kurumları dışlamanın anlamı yok.

Gelelim pakete

Biliyorum…

Açıklanan paketle ilgili “yerinde, isabetli ve zamanında” ifadelerini kullanarak, alışagelmiş klasik değerlendirme yapanlar çok olacaktır.

Bir ülkede olağanüstü bir sıkıntı yaşanıyorsa, bu sıkıntıyı aşmak için elbette “ekonomik önlemler” alınır.

Bu, bir lütuf değil!

Bütün dünyanın koronavirüsle başı dertte, her ülke kendi olanakları çerçevesinde “paket” açıklıyor, halkın çektiği sıkıntıyı azaltmaya çalışıyor.

Bizim “virüs paketi”ne de bu gözle bakmak lazım!

Paket, yeterli mi, değil mi?

Kocaeli gibi, ülkemizin en dinamik şehrinden bakınca, pakette şu eksikleri görüyorum.

*Virüs önlemlerinden en çok etkilenen 10 sektörün KDV ve SGK ödemeleri 6’şar ay ertelenecek. Karar böyle… Tamam da, virüs önlemlerinden etkilenmeyen bir sektör var mı acaba? Tüm sektörler dahil edilmeliydi.

*Kapsam; nisan, mayıs, hazirandan başlatılıyor… Mart, ne olacak? Bu ay bütün sektörler hemen hemen yattı. Ödemelerini nasıl yapacaklar?

*Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnafın Halkbank’a olan borçlarının anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle faizsiz ertelenecek. Doğru bir karar. Ancak esnafın sıkıntısı, banka borcunun çok ötesinde… Çalışması durdurulan esnaf; kirasını, elektrik, su, doğalgaz parasını nasıl ödeyecek? Yanında çalışanların maaşını nasıl verecek? Ödenecek çeki ve senedi varsa ne yapacak? En önemlisi, akşam evine nasıl ekmek götürecek? Bizim esnafın birikimi yoktur, yıllardır günlük yaşar. Sorunun bu yönü hiç düşünülmemiş.

*Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülecek. İyi, güzel… Doğru bir karar… Ancak bu yapılırken yıllardır konuşulan “sicil affı” da çıkarılsaydı, daha iyi olmaz mıydı? Sicilinde sıkıntısı olanlar, pakette “finansman olanaklarına erişim” kolaylaştırılmasına rağmen, bankalardan kredi alamıyorlar. Yine tefecinin kucağına oturuyorlar. Bankalar, para sorunu olmayan tefecilere kredi veriyor, tefeciler de “sicili bozuklara” akıl almaz bir faiz oranıyla bu parayı aktarıyor. Bu satırları okurken ilk kez duyuyormuş gibi yapmayın, bu ülkemizde yıllardır uygulanan bir sistem! İş yaşamının bir döneminde çeki yazılınca bankadan çizik yiyenler bir daha kredi kullanamıyor. İş yapıyor, vergisini veriyor, çalıştırdığı işçilerin sigorta primini ödüyor, ama devletin kredi fırsatlarından yararlanamıyor… Keşke bu pakette bu soruna da bir çözüm bulunsaydı.

*Pakette, imalat sanayine yönelik bir madde de yok. Dikkatimi çekti, bunu da belirteyim dedim.

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Benim açıklanan pakette gözüme çarpıveren noktalar böyle.

Virüsün bir “insan sağlığı” yönü var, bir de “ülke ekonomisi” yönü…

İnşallah bozulmaz, insan sağlığı yönü iyi gidiyor.

Ülke ekonomisi yönünün de iyi gitmesi gerekir.

Çünkü her şeyin başı ekonomi!

Zaten krizde olan ekonomimizin “ek bir yük” taşıyacak hali yok.

Alınan tedbirler, inşallah işe yarar.

Eksikler de inşallah zaman yitirilmeden “küçük paketlerle” düzeltilir.