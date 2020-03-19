Kocaelispor’u Sevenler Derneği kuruluyor!..

Benden duymuş olun…

Kulağıma gelen güçlü fısıltılara göre, Kocaelispor’u finanse edecek yeni bir dernek kuruluyor…

KSD…

KOSED…

Her neyse…

Ama açılımı, Kocaelispor’u Sevenler Derneği…

Bu derneğin amacı, herhangi bir taraftar grubu oluşturmak değil…

Akademisyenlerle örgütlenmiş ve Kocaelispor’a finans sağlayabilecek kamu yararına bir dernek olacak…

Kocaelispor Kulübü ya da Hodri Meydan Derneği ile resmi bir bağlantısı olmayacak…

Yani Kocaelispor’un gelirleri hacizli olunca, bu derneğe yapılacak bağışlarla kulüp dışarıdan finanse edilecek…

Bu finanslama modellerini de KOÜ’lü iktisatçı profesör hocalar düzenleyecek…

Projeler üretilecek ve faaliyete geçirilecek…

Kendisi de akademisyen olan Kocaelispor Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da derneğin işleyişi konusunda baş aktörlüğü üstlenecek…

Bakalım bu korona virüslü yoğun günlerde işleyiş nasıl olacak ?..

Tabii ki zaman belli…

Tahminim yeni sezona bu dernek hayata geçecek ve finans akışını gerçekleştirecek…

Şu ana kadar, kurucular arasındaki isimlerden bazıları kulağıma geldi…

7 kişilik yönetimde ilk etapta KOÜ Genel Sekreterliği’nden istifa eden ve Büyükşehir’e katılacak olan Öznur Gökkaya, KOÜ İşletme’den çocukluk arkadaşım Çukurbağlı öğretim üyesi Ayhan Orhon, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ziyaülhak Sarıgül görev alacak.

Yarın daha da detaylı bilgiler aktaracağız…

Fatsa’da kazanıp geliriz…

Kocaelispor, belki de şampiyonluğunu ilan edeceği deplasman maçında, pazar günü Fatsa Belediye takımına konuk olacak. Geçen sezon başında, stadının açılış maçını oynadığı rakibi zor durumda…

Kocaelispor’u mutlaka yenmek zorunda…

Ama kadro kalitesi yüksek değil…

Kocaelispor yedekleriyle bile bu maçı kazanacak kapasitede bulunuyor…

Panik içerisindeki takıma karşı, Kocaelispor daha rahat olacak…

Bu da avantajımız tabii ki…

Golleri kaçırmazsak, Fatsa’yı farklı yener geliriz…

Önemli olan burada, teknik adam Selahaddin Dinçel’in kurduğu kadroya itiraz etmemektir…

Oyuna girersin, çıkarsın, tek patron Dinçel olduğuna göre ve sen de gerçekten profesyonelsen, hiç itiraz etmeyeceksin…

Adam kazandıkça da, zaten kimsenin sesi çıkamıyor…

Gökdeniz her maça girdiğinde gol atıyor ve attırıyor…

Ama o yine de yedek oynatıyor…

Demek ki var bir bildiği…

Bırakın adam şampiyon yapsın…

Sezon sonu konuşursunuz eksilerini, artılarını…

Şimdi sükûnet ve huzur gerekiyor…

Tüm ülkeye de böyle bir huzur ortamı lazım…

Sebepsiz gerekçelerle kimse kimsenin canını sıkmasın…

Ve unutulmasın ki…

Hiç ama hiç kimse…

Kocaelispor’dan büyük değildir…

Gölcük yener… Darıca’yı bilemiyorum…

3.Lig 3.Grup temsilcilerimiz zor günler yaşıyor…

Gölcükspor’un her seneki zorluğuna alıştık artık…

En büyük endişem “Ulan yeter artık, düşsün de kurtulalım, her sene her sene işkence çektiriyorlar” diyenlerin sayısının artmamasıdır…

Kocaelispor da öyle diyenlerin yüzünden bugünlere getirildi…

Düşmek kolay, ama bir daha geri dönmek çok zor…

Kimse ‘Hemen çıkarız, daha güçlü oluruz’ saflığına kapılmasın…

İşte Karamürsel…

25 sene sonra dönebildi deplasmanlı liglere ve hâlâ 3.Lig’e yükselebilmiş değil…

Hiç ama hiç amatöre düşmemiş tek profesyonel takımımız olan Gölcükspor ise ateşle oynuyor…

Her sene bu kadar şanslı olamayabilir…

İşte Yeşilyurt maçı…

Pazar günü ve Gölcük’te…

Seyircisiz oynanacak…

Bu maçı kazanmak zorunda olan takım, tamamen buna odaklanmalıdır…

Yönetimin de idmanlara gelip, destek vermesi olumludur…

Haydi bakalım görelim sizi…

Ve aynı gruptaki Darıca...

İnanılmaz şekilde kendi haline terk edilmiş bir takım oldu çıktı…

70 yıllık takım ne hale geldi…

Amatöre düştü, 2.Liglere çıktı, yeniden düştü, yeniden çıktı, 1.Lig kapılarından bile döndü…

Şimdi 2.Lig’deki kısa ve rezillikle dolu bir sezonunun ardından, paraşütsüz olarak amatöre düşüyor…

Sarı Yeşilliler bu hafta, kendisinden sadece bir puan gerideki Yozgat 1959 takımı ile karşılaşacak.

Ve maalesef kazanabilir diyemiyorum…

Beraberliği bile 3 puan kazancı gibi yazıyorum…

Yani bu takımın ne yapacağı belli olmaz…

Çünkü güven vermiyor…

İstikrar yok…

Ligde kalsa bile, seneye ne olacağı da belirsiz…

Bekleyip görelim bakalım…