Birikmiş yazıları yazma zamanı!..

Evet…

Koronva virüs spor sektörünü bayağı vurdu…

Tabii spor basını sektörünü de…

Dört sayfalık ilave çıkaran gazetemiz, yayınına devam ediyor…

Düşün…

Hiç maç yok ve 4 sayfa haberlerle dolacak…

Bu durum da biz köşe yazarlarına, yazamadığımız, yer darlığından ertelediğimiz yazıları yazma fırsatı da verecek…

Bir nefes arası diyelim ve bugüne kadar olanları şöyle birer ikişer geniş şekilde analiz edelim…

HHH

Kocaelispor…

Hüseyin Üzülmez göreve geldikten sonra son derece hummalı bir çalışma yapan Yeşil Siyahlı yöneticiler, neredeyse korona virüs günleri gibi olağan üstü hal ilan etmişti…

Üzülmez, Barış, Arslan ve değer yöneticiler, aralıksız olarak bir çalışma içine girdiler ve şimdiki hale benzer şekilde, daha geçen seneden, sabahlara kadar uyumadan transferi kaldırdılar…

Bu bir zaferdi…

Öyle çok fazla kutlama falan da yapmadan hemen transfere giriştiler…

Ama daha sonra ligin ortasında eleştiriler artınca da, “Yahu hiç olmazsa bir teşekkür edin” deme ihtiyacı hissettiler…

Yeni çok da haksız değildiler…

Gerçekten de yıllardır kimsenin başaramadığını, ama öyle, ama böyle başardılar…

13 milyon liraya yakın ödemeyi kendilerinin yaptığını belirttiler…

HHH

Her neyse…

Bu başkan Tahir Büyükakın ile Üzülmez arasındaki bir olaydır…

Ama bayağı bir para harcadıkları kesin…

Rakamı önemli değil…

Önemli olan şurası…

Sezon başı kurulan kadro çok yeterli olamadı…

Hoca konusunda da handikap yaşandı…

Sonra da Selahaddin Dinçel dönemi başladı…

Selahaddin Dinçel seçimini kim yaptıysa, helal olsun…

Adam tam ‘cuk’ oturtmuş…

Ama buradaki soru şu:

Madem böyle, neden bu hocayla başlamadınız da Engin Korukır seçimini yaptınız ?..

Kamuoyu baskısı diyeceksiniz…

Olmaz…

Yönetici herkesten fikir alır, son sözü söyler ve kendi sistemine uygun projeyi onaylar…

Neyse…

Takım şu anda açık ara önde…

Biz bu günleri 8 yıldır bekliyoruz…

Ama, bu kez de takdir-i ilahi, korona virüs belası bayımıza musallat oldu ve yine yaya kaldık…

Tabii ki önce sağlık…

Şampiyonluklar sonra gelir…

Ama Kocaelispor hangi ligde olursa olsun, bu sevda değişmez…

Her şerden bir hayır doğar…

Bundan da vardır bir

Hikmet Karaman…

(Bu da benden size bir Hikmet esprisi olsun… Çünkü şu anda bağışıklık kadar gülmeye de çok ihtiyaç var… Psikologlar öyle söylüyor…)

HHH

Neyse, bekleyip göreceğiz…

Evde kalacağız ve Nisan ayında başlatılması planlanan ligde nasıl bir karar alınacağını öğreneceğiz…

Şimdi herkes evde bol istirahat etsin ve yazılarımızla haşır neşir olsun derim…

Şimdi tam da, şöyle koltuğa uzanıp, kağıt gazete okuma zamanı !..

Bakarsınız bizim de satışlarımız patlama yapar !.

Liderler şampiyon ilan edilmeli…

Virüs konusunda kimse tahminde bulunamıyor…

Devletin başkanı da 2-3 hafta dişimizi sıkalım, sonrasına bakarız diyor…

Çünkü kimse şu anda önünü göremiyor…

Dünyanın başına ilk kez ölmesi bir şey geliyor…

Trump bile ‘Kamu olarak olayı geç algıladık’ diye itirafta bulunuyor…

Böylesi bir ortamda da, liglerin daha da geç başlayacağı, hatta bu sezon tamamen iptal edileceği konuşuluyor…

Bu durumda da liderler şampiyon olarak bir üst liglere yükselecek…

Küme düşme kaldırılacak…

Böylece takım ve grup sayısı artırılacak…

Örneğin Süper Lig 18 takımsa, 20 takıma tamamlanacak…

İngiltere gibi…

1.Lig, 2.Lig şampiyonlarının katılımıyla yine 18 takım olarak kalacak…

2.Lig’lerde düşme kalkacağı için belki de mevcut Kırmızı, Beyaz gruptan sonra, başka renkte bir grup kurulacak…

3Lig’ler ise 3 grup yerine gerekirse 4 grup yapılacak ve BAL’dan gelen takımlar da iştirak ettirilecek…

Durum bundan ibaret…

Bir de eğer ligler erken başlayabilirse, Haziran sonuna kadar sürecek…

Temmuz’da bitirilmiş olacak…

Senaryolar böyle uzayıp gidiyor..

Bir de Play-Off düşünülüyor ama maçlar oynatılmadıktan sonar Play-Off’u nasıl oynatacaksınız ki?..

Bu uzak bir ihtimal…

Nihat Özdemir nisanda liglerin başlamasından söz ediyor ama ben öyle erken olacağını sanmıyorum…

Bunu da bekleyip göreceğiz…

Yabancılar için en doğru karar…

Şu anda liglerde en büyük kriz, yabancı oyuncularla ilgili krizdir…

Ligler ertelendi ve zaten huzursuz olan yabancılar birer ikişer sözleşmeleri fesih edip, ülkelerine dönüyor…

Kentimizde de yabancı oynatan tek takım olan İzmit Belediyespor Basketbol takımı, Sırp Sasa Cado, Litvanyalı Monika, Amerikalı Williams ve Awigne ile sözleşmeleri fesih edip, ülkelerine gönderdi...

Her iki taraf da mutlu oldu…

Hizmetleri için tekrar tekrar teşekkür ederiz, seneye belki görüşürüz…

Onların durumu da kolay değildi elbet…

Aileleri uzaklarda, telefonla bilgi alıp duruyorlar. Bir taraftan da ligin devam edeceği endişesi taşıyorlardı…

Bu karar en çok onlar için iyi oldu…

Bir sez daha kent adına, kupada bizi ikinci yapan bu kızlarımıza da teşekkür ederiz…

Onları hiç unutmayacağız…

Gölcük ve Darıca düşmez… Kocaelispor şampiyon olur… Belediye derince Play-Off oynayabilir…

Liglerin genel durumundan sonra ilimiz temsilcilerinin genel durumuna da bakmak lazım…

3.Lig ekiplerimizden Kocaelispor, eğer ligler nisanda başlamazsa şampiyon ilan edilecek ve 2.Lig’e yükselecek…

Yani Kocaelispor’un durumu neredeyse yüzde yüze yakın gibi…

Kesin desek daha doğru olur…

Allah ne yazdıysa o…

Düşme korkusu yaşayan Gölcükspor ve yakından hisseden Darıca’nın ise düşeceğini sanmıyorum…

Bu ortamda düşme kaldırılacaktır…

Belediye Derince ise büyük ihtimalle Play-Off oynar ve oradan yükselir…

Ama şu bir gerçek ki, en büyük zararı bu takımızı görebilir…

Çünkü eğer ligler oynanmazsa, lider dışında kimse bir üst lige alınmayacak…

Çünkü Play-Off oynatamazsanız, kimseyi bir üst lige taşımazsınız…

Belediye Derince gibi daha 2 takım var…

Onların hakları ne olacak ?..

Bu durumda, nisanda liglerin başlaması en hayırlısı olacaktır…

Ama bu virüs ortamında ne olur bilemeyiz tabii ki ?..