Hayatı durduran KORONAVİRÜS

Dünyanın her köşesinde, her devlette sabah, akşam farklı dillerde konuşulan tek şey koronavirüsdür. Herkes, hepimiz öldürücü etkisi olan koronavirüs korkusu kabusu yaşıyor.

Önceden herkese ninni, masal gibi geldi.

Ciddiye alan oldu.

Almayan oldu.

Ölümler artınca devletler, insanlar endişe ve korku içinde bir dizi önlemler almaya başladılar.

Baştan ciddiyetle yeterli önlem alınmayan ülkelerde ölümler hızla artınca radikal önlemler almaya başlayan İtalya gibi devlette tahribat büyük oldu.

Ülkemizde öldürücü virüs hakkında Sağlık Bakanlığı ciddi önlemler alarak özellikle televizyon kanallarında halkımızı bilgilendirmek için yoğun çaba harcandı.

Sağlık Bakanı bu konuda samimi ve inandırıcı bilgiler vererek yoğun çaba sarf ederek büyük takdir topladı.

Sağlık Bilim Kurulu ortak çalışma ve önerileri ile toplumu bilinçlendirmek ve yönlendirmek için gerekli tedbirlerin alınması için büyük çaba içinde oldular.

Artık gündemde olan konular konuşulmuyor.

Suriye konusu ve olayları gündemden çıkmış vaziyettedir.

Partiler arasında tartışmalar, kavgalar yok.

Sen dedin, o dedi, o bunu yaptı, bu şuraya gitti gibi sözlerde yok.

Zenginin serveti, fakirin çaresizliği, düğün, nişan, yaş günü gibi konularda gündemimizden çıkmış oldu.

Umuma açık yerlerdeki o kalabalıklar artık yok.

Ortada herkesin ve her yerde konuştukları ve önerdikleri ortak söz, evden zorunlu olmadıkça çıkmayın deniyor.

Elinizi sık sık sabunla yıkayın. Artık el yıkama yarışı televizyonlarda sık sık görünmektedir.

Sık sık konuşulan ve önerilen bir şey maske takılması ile ilgilidir.

Bu konuda kafalar değişik öneriler ve sözler nedeni ile karışmış görünüyor.

Fırsat düşkünleri ve sahtekarlar bu virüsü kazanca dönüştürme çabasından geri kalmadılar.

Kolonyayı iki, üç, dört katına sattılar.

Maske ve deterjan, makarna gibi konularda acımasız, ahlaksız fahiş fiyata satmak yarışında olanları ayıplıyor ve kınıyoruz.

Her bir insanın bu fırsatçıları teşhir ve şikayet etmeleri vatandaşlık görevi olduğunu kabul ediyorum.

Kavram kargaşalığı ve bilgi kirliliği yanında gerçek olmayan önerilerde gırla gidiyor.

Tuzlu su ile gargara, karbonat ve sirke ile gargara yapmak.

Vücuda alkol sürmek veya vitamin hapları almak gibi önerilerin hiçbir faydasının olmadığı uzmanlarca kesin olarak dile getirildi.

KORKU ROBOTLAŞTIRDI

Yılların kronik alışkanlığı öpüşmeler bir çırpıda yaşantımızdan çıktı. T

okalaşma bile ortadan kalktı. Okullar tatil edildi. Dernekler, lokaller, eğlencelerin tamamı, her türlü spor ve maçlar kısaca hayat durdu. Evlere kapanma önerilen en iyi yol oldu.

Hiçbir şey bizi bu kadar kontrol altına alamazdı.

Bir musibet bin nasihattan daha etkilidir veciz sözü ne kadarda gerçekmiş.

Kim ne derse desin kabus dolu günler yaşamaya başladık.

Bilimsel akla ve önerilere uymaktan başka çaremiz yoktur.

İnsanlık alemine geçmiş olsun diyor, en kısa zamanda ve en az hasarla kabusun bitmesini diliyoruz.