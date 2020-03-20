Her devlet, parası kadar konuşuyor

Hükümet, koronavirüse karşı mücadelede 100 milyar liralık yardım paketi açıkladı.

Dolara çevirirsek, 15.3 milyar dolar.

Şimdi kamuoyunda bu tutar tartışılıyor.

“Neden bu kadar az? Diğer devletler kesenin ağzını açtı, biz neden açmıyoruz?”

Diğer devletlerin virüsle mücadele fonlarına baktım, gerçekten uçuk rakamlar.

*ABD:1 trilyon dolar

*ALMANYA: 614 milyar dolar

*İNGİLTERE: 412 milyar dolar

*FRANSA: 373 milyar dolar

*İSPANYA: 216 milyar dolar

*KANADA: 56.8 milyar dolar

*POLONYA: 51.3 milyar dolar

*ÇEKYA: 40 milyar dolar

*İTALYA: 27.3 milyar dolar

Rakamlar uçuk olmasına uçuk, ama gerekli mi gerekli.

Sonuçta söz konusu olan, önce insan yaşamı, sonra ülke ekonomilerinin sürekliliği!

Bütün ülkeler panikte, olanaklarını en üst sınırda kullanıyorlar.

Yapabilecekleri ne varsa, yapıyorlar.

Ülkeler ve ayırdıkları fonlara dikkat ettiniz mi?

Ülkeler, “paraları kadar” konuşuyor.

ABD, Almanya, İngiltere, Fransa…

Dünyanın en zengin ülkeleri…

“Bilim, teknoloji ve üretimi” ön plana alarak gelişmiş, devleşmiş ülkeler…

Bu 4 ülkenin virüsle mücadele için ayırdığı fon, tam 2.4 trilyon dolar.

Paraları var ki, ayırıyorlar.

Diğer ülkelerin “virüs fonları” ise bütçeleri kadar…

Güçleri neye yetiyorsa…

Türkiye, daha fazla ayıramaz mıydı?

Ayıramazdı…

Nasıl ayırsın?

Elde avuçta bir şey yok ki!

Yıllar önce “üretim ekonomisi”ni bıraktık, “borç ekonomisi”ne geçtik…

Sürekli borç alıyoruz, dahası borcu yeni borçlarla kapatıyoruz…

Çalışmıyoruz, üretmiyoruz, sürekli tüketiyoruz…

Yetmedi, gittik bir de Suriye ve Libya bataklığına burnumuzu soktuk…

Yurt dışından aldığımız borçlardan 40 milyar dolarını Suriyelilere harcadık…

Hükümet, baktı bütçe sürekli açık veriyor, Merkez Bankası’nın kanun gereği “olağanüstü durumlar” ve “kötü günler” için ayırdığı rezerv parayı da aldı, bütçeye kattı…

Yani koronavirüs salgını nedeniyle “olağanüstü durum” içinde bulunmamıza rağmen, Merkez Bankası’nın elinde artık böyle bir para yok…

Kala kala “İşsizlik Fonu”ndaki para var, ancak bu paranın da “kâğıt üzerinde” olduğu söyleniyor…

Eee, hükümet; virüsle mücadele ve piyasayı desteklemek için nasıl daha fazla para ayırsın?

Kaynak, kalmadı.

Deniz, tükendi.

Tek çare, normalin çok üstünde borçlanabilmek!

İyi de nereye kadar?

Aklımızı başımıza alıp, yıllardır yürüdüğümüz “çıkmaz sokaktan” artık geri dönmemiz gerekiyor.

Bu savurganlığın, bu hovardalığın, sonu yok!

“Borç ekonomisi” ile ülke yönetmek, sürdürülebilir bir sistem değil.

Sürekli başkalarına avuç açamayız.

Bunları neden yazdım?

Bozuntuya vermemeye çalışıyoruz, ama ülke olarak inanılmaz bir sıkıntı içindeyiz.

Ekonomik kriz devam ediyor mu?

Ediyor…

Normalde “borç para” bulmakta bile zorlanıyor muyduk?

Zorlanıyorduk…

Suriye sorunumuz var mı?

Var.

Suriyeli sorunumuz var mı?

O da var.

Terör sorunu devam ediyor mu?

Ediyor.

Komşularımızla ve dünyayı yöneten süper güçlerle aramız kötü mü?

Kötü.

Başımızda bu kadar bela varken, bir koronavirüs eksikti, o da geldi.

Hazırlıksız yakalandık.

“Kötü bir mali yapı” içindeyken, virüs salgını kapımızı çaldı.

Tamam, virüsle mücadele sağlık yönünden iyi götürülüyor, ama bu virüsün ekonomimiz üzerindeki tahribatının ağır olacağı kuşkusuz.

Açıklanan paket, bu nedenle “hiç yoktan iyi”…

Dün “Virüs paketi, hiç yoktan iyi” diye yazmıştım.

“Hiç yoktan iyi” dememin nedeni, yukarıda sıraladığım sebepler.

Ankara’nın gücü, daha fazlasını yapmaya yetmez.

Gerçekçi olalım, “laf ebeliği” yapmayalım.

Tamam, eksik!

Tamam, yetmez!

Tamam, kesmez!

Tamam, “derde deva” olmaz!

Ama bu kadar!

Kimse daha fazlasını beklemesin.

Zaman içinde birkaç güncelleme yapılır, hepsi bu kadar.

İş dünyasının, çalıştıran ve çalışan kesimin sorunları o kadar çok ki, “virüs paketi”nin bu sorunları çözmesi mümkün değil.

Herkes, hepimiz başımızın çaresine bakmak zorundayız.

Daha çok çalışıp, daha çok üretmek zorundayız.

Benim gördüğüm bu!