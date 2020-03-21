Bağışıklık ve Yavuz hoca…

Yavuz hocanın dünkü yazı hayli ses getirdi…

Gazetemiz yazarı ve KOÜ Besyo eski müdürü Prof. Yavuz Taşkıran, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesiyle birlikte bu hastalığın en az düzeyde geçirebileceğini dile getirirken, önlemler konusunda da bilgi verdi…

Önce temizlik, temizlik, temizlik dedi…

Sonra da dinlenme ve beslenmeyle ilgili önemi bilgiler verdi…

Şimdi sportif müsabakalar iptal edildi…

Sokaklar bomboş…

Evde de insanın canı sıkılınca ne yapmak gerekiyor…

Bol bol dinlenmek, besine dikkat etmek ve tabii ki spor yapmak..

Çünkü işin ucu sonunda sağlıklı bünye, bağışıklık sistemine geldi dayandı…

Bağışıklık sistemi de sporsuz olmaz…

Bunun için de spor profesörü olan Yavuz hocamızın önerileri son derece önem taşıyor…

Yani geldiniz mi yine spora…

Haydi bakalım…

Evde spora başlayın ama öyle her önüne gelen, her istediği gibi de evde spor yapmaz…

İnternetten resmi kurumlardan araştırın ve nasıl spor yapılacağıyla ilgili bilgi alın…

Sporla bugünleri de atlatacağız inşallah…

Kocaelispor’u Sevenler Derneği’ne iki önemli isim daha

Kerim Bayramoğlu ve Celal Kavaz…

Ayhan Orhan, Öznur Gökkaya ve Ziyaülhak Sarıgül’den sonra, bu iki isim de Kocaelispor’u Sevneler Derneği’ne yönetici olacak… Böylece 5 kişi tamamlanmış oluyor…

Geriye kalıyor iki kişi daha…

Bunlar da şu kriz ortamından sonra belirlenecek ve çalışmalara başlayacak…

Bu derneğin amacı, Kocaelispor’a finans aktarımını sağlamak olacak…

Tahir Büyükakın başkan, bu işi organize ediyor…

Böylece temlikli gelirler dışında gelir aktarılabilecek ve Kocaelispor ayakları üzerinde durabilecek.

Kocaelispor’a daha önüne başkan vekilliği yapmış olan Kerim Bayramoğlu, bence önemli bir güç olacak…

Bu süreçte hızlı işlemeyen gelişmeleri yine de sizlere aktarmaya devam edeceğiz…

Mithat Ağa: Şu an için karar veremiyoruz

TFF Kocaeli İl Temsilcisi Mithat Ağa, amatör liglerde ilgili şu an için hiç bir çalışma yapmadıklarını dile getirirken “Federasyonumuz ne karar verirse onu uygularız. Sonuçta biz de Futbol Federasyonu’na bağlıyız. Kim şampiyon olacak, kim küme düşecek, ligler nasıl tamamlanacak kimse bir şey söyleyemez ve bilemez. Talimat açık. TFF her konuda tam yetkilidir ve bizler de onun temsilcisiyiz. Olağanüstü günler yaşıyoruz. Onun için susup beklemekten ve önlemlerimizi alarak evde kalmaktan başka çaremiz yok” dedi. Ben de ilk ağızdan sizlere aktarmak istedim. Yani yapılan yorumlara, spekülasyonlara kanmayın, yetkililerden başka kimseyi dinlemeyin…

Unutmayın…

Bilgi kirliliği koronavirüsten daha tehlikeli…

Dedikodu yapanların, stokçulardan pek farkı yok…

Sporu psikologlarının tam da iş yapma zamanı !..

Yıllardır ailelerinden uzak, maçtan maça, kaptan kampa gurbette gezen futbolcular, belki para kazanıyorlar ama inanın ağır bedeller ödüyorlar…

Obi Mikel Trabzonspor’dan ayrılırken ‘Ailem benim için her şeyden önemlidir’ derken bunu açıkça dile getirdi…

Pekala imkanı olan gerçek profesyonel futbolcular, yaşam koçu tutup, özel psikolojik destek alırken, parası olmayan 2., 3. Lig futbolcuları nasıl önlem alacak ?..

Bu konuda TFF’nin acilen bir öneri getirmesi ve bu liglerin sadece Süper Ligler ya da yabancılar için olmadığını anlaması gerekiyor…

Online eğitim verilebiliyorsa…

Online psikolojik destek de verilsin…

Mesela Prof. Dr. Turgay Biçer şimdi iş başı yapmalı !..

SPORTİF GÜLMECE: Futbol mu basket mi ?..

Deliler kendi aralarında basketbol oynuyorlarmış. Ama topu elleriyle değil ayaklarıyla kontrol ediyorlarmış. Oradan geçen biri kaptanlarına "Kaç gol attın?" diye sorunca deli şu yanıtı vermiş:

"Ne golü, futbol mu oynuyoruz biz burada!.."

GÜNÜN EFSANE SPOR SÖZÜ:

Dünyayı 20'sinde de, 50'sinde de aynı gören adam, 30 yılını boşa harcamıştır…