Karamürsel’de karantina var mı?

Koronavirüs,

Dünyayı titretiyor,

İnsanlar panik içinde;

Sokağa çıksam mı

çıkmasam mı?

Öksürdüm,

acaba virüs mü kaptım?

Burnum aktı,

hasta mıyım?

Saray hanedanlarında Covid-19 görüldü!

Ünlü futbolcular karantinaya alındı,

Adamlar,

Prenslerinin, prenseslerinin isimlerini açıklamaktan çekinmiyor.

Biz ise;

İsim ve sıfatlarını saklamaya çalışıyoruz (!)

Dünyada;

Virüs bulaşmasın diye Camiye, Kiliseye, Havraya, Budist ve diğer tüm tapınaklara gidip ibadet etmenin dini kanunları olamaz oldu. Suudi Arabistan Umre’ye yasak getirdi. Kuveyt 1398 yıldır değişmeyen ezanın ibadete çağrı cümlesinde güncellemeye gitti. Minarede ezan okumayı “haydi namaz” yerine ”haydi evde namaza” diye değiştirdi.

Afganlı, Afrikalı, Suriyeli yoksulları, biber gazı sıkarak, botlarını şişleyerek boğulmaya, ölüme terk eden, ülkelerine sokmayan medeniyetleri ile övünen Avrupa ülkeleri sınırları Covid-19 virüsü ile delindi ve geçildi;

Biz ise;

Önemli bir generalimizin ölümünü “isimsiz” olarak duydurmaya çalışıyoruz.

Seyahat yasağı getirilen araçlarda bilet indirimi yaptığımızı açıklıyoruz.

Hangi ilde, hangi ilçede virüs vakası görüldüğünü açıklamaktan çekiniyoruz.

Niçin neden korkuyoruz?

Örneğin;

Karamürsel Devlet Hastanesi’nde KARANTİNA açıldığı haberini bile

“fısıltı” gazetesinden öğreniyoruz.

Kaymakamlık, hastane sorumluları neden açıklamaz?

Karamürsel Devlet Hastanesi’nde KARANTİNA açılması için 3’üncü veya 4’üncü katın boşaltıldığını halkın “fısıltısı” gazetesi duyuruyor,

Resmi makamlar susuyor!

Neden?

Halk duyarsa, panik olur,

Halk duyarsa,

Karamürsel’de hasta var,

Diyecekler…

Adam virüs kapmış,

Adam, hırsızlık yapmamış,

Adam, adam öldürmemiş,

Adam,

Kimsenin namusuna tasallut etmemiş,

Adam,

Virüs kapmış, virüs!

Yahu bunda utanılacak ne var?

Karamürsel emekli yatağı olarak bilinir,

Nüfusun yarıdan fazlası emeklidir.

Şimdilik hastalığın başlangıcı sayılır.

Virüse karşı,

Aslında,

Devlet Hastanesi’nde açıldığı söylenen KARANTİNA yeterli olmayabilir.

Bu hastalıkla mücadele için,

Karamürsel’de başka binalara da bakılmalı ve

Karamürsel,

Muhtemel tehlikeye karşı hazırlanmalıdır…