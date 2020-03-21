Türkiye, kolonyayı bir kez daha keşfetti

Kaç kişi bilir, kolonyanın anavatanının Almanya olduğunu?

İlk kez 1709 yılında, yani bundan tam 311 yıl önce, Köln şehrinde üretildiğini…

Üreten Giovanni Paolo Feminis’in İtalyan olduğunu…

Almanların, yeni bulunan bu parfüme “Kölnisch Wasser”, Türkçesiyle “Köln suyu” dediklerini…

“Kolonya” isminin, Köln kentinin İtalyanca söylenişi olan “colonia”dan kaldığını…

Ben de bilmiyordum.

Koronavirüs patlayınca, herkes gibi kolonyayı ben de yeniden keşfettim, araştırdım, bulduklarımı sizinle paylaşayım dedim.

Yıllardır kullanırız…

Kişisel bakım ve konuk ağırlama ritüelimizin değişmez parçasıdır…

Ev ve işyerlerinde, gelen konuklarımızın avucuna “Hoş geldin” der demez kolonya boca ederiz…

“Kolonya tutmak”, toplumumuzda vazgeçilmez bir adettir…

Son yıllarda kullanımı bazı çevrelerce “banal” kabul edilmeye başlamıştı ki...

Koronavirüs salgını, kolonyanın sağlık yönünden önemini bir kez daha hatırlatıverdi.

Kolonya, artık son günlerin “en çok satın alınan” ürünü!





Türkiye’ye ilk 1882’de girdi

Türkiye, kolonya ile 1882 yılında tanıştı.

Avrupa’dan 173 yıl sonra…

Kolonyayı Türkiye’de ilk üreten, Ahmet Faruki.

O gündür bugündür kolonya evlerimizde başköşede.

Fenalaşana, kolonya…

Ayılana bayılana kolonya…

Başı ağrıyana, kolonya…

Kolonya, içindeki “uçucu alkol” sayesinde ferahlatıcı bir etkiye sahip.

Bu nedenle bayılanlara ilk müdahale kolonya ile yapılır.

Alkolün bir de “antiseptik” özelliği var.

Bu özelliği nedeniyle son günlerdeki değeri arttı.

Siz ne kolonyası kullanıyorsunuz?

Kolonya, o kadar çeşitlendi ki…

En çok kullanılanı hâlâ “limon kolonyası” mı bilmem.

*“Biberiye kolonyası” var…

*“Portakal çiçeği kolonyası” var…

*“Bergamut kolonyası” var…

*“Yasemin kolonyası” var…

*“Mandalina kolonyası” var…

*“Yeşil çay kolonyası” var…

*”Mandalina kolonyası” var…

*”İncir kolonyası” var…

*”Tütün kolonyası” var…

*”Ceviz yaprağı kolonyası” var…

*”Menekşe kolonyası” var…

*”Zambak kolonyası” var…

*”Zeytin çiçeği” kolonyası var…

*”Çam kolonyası” var…

*”Leylak çiçeği” kolonyası var…

*”Turunç çiçeği kolonyası” var…

*”Biber kolonyası” var…

*”Fındık kolonyası” var…

Daha hangi birini sayayım?

Tabii bu kolonyalar, ürünlerin yetiştiği bölgelere göre…

Örneğin, Düzce denince “tütün kolonyası” akla geliyor.

Rize deyince, “çay kolonyası”…

Antalya deyince, “turunç çiçeği kolonyası”…

Edremit veya Ayvalık deyince, “zeytin çiçeği kolonyası”…

Trabzon deyince, “fındık kolonyası”…

Bir kesimin kolonya ile sorunu var

Tamam, kolonyayı çok kullanıyoruz…

Tamam, kolonya kullanmak ve misafire kolonya tutmak bizim adetimiz…

Ama Türkiye’de bir kesimin hâlâ kolonya ile “sorunu” var.

İçinde “etil alkol” var ya, içlerine bir türlü sindiremiyorlar.

Bugünlerde korkudan belki kullanıyorlar, ama bir taraftan da rastladıkları din görevlilerine sormadan edemiyorlar:

*Kolonya kullanmak, dinimizde caiz midir?

*Kolonya, abdesti bozar mı?

*Kolonya, haram mı?

*Kolonyalı eller ile yemek yenebilir mi?

*Kolonya kullanmak, günah mı?

*Kolonya, hediye edilebilir mi?

Açın bakın internete, daha ne sorular göreceksiniz.

Dediğim gibi…

“Alkol” sözcüğü, ne olursa olsun, bir kesimin “kırmızıçizgisi”!

Oysa etil alkol, bitkilerin fermantasyonundan elde edilir.

Diğer adı, “gıda alkolü”dür.

Etil alkol, nerede yok ki?

*İlaç sanayiinde kullanılır.

*Eczacılıkta kullanılır.

*Boya ve lak üretiminde kullanılır.

*Parfümeride kullanılır.

*Dezenfektan olarak hastane hijyeninde kullanılır.

Dahası…

Ekmek mayası üretiminde kullanılır.

Elbette alkollü içki üretiminde de kullanılır.

Gördüğünüz gibi, etil alkolün girmediği yer yok.

Size bugün kolonya ile ilgili “birkaç kelam” etmeye çalıştım.

İyi pazarlar!