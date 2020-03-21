EVDE KALMAK, eksiklerimizi tamamlamak için bir FIRSAT!

2020 yılının ilk günlerinden bu yana stresli zamanlar geçirirken, koronavirüs salgını ile birlikte endişe ve korku duyguları daha da arttı.

Şimdilerde evde geçirilen süre artarken uzmanlar bunun fırsata dönüştürülebileceğine dikkat çekiyor.

Evde oturmanın, kendisiyle ve evdeki yakınlarıyla etkileşimde olmayı bilen için depresyona neden olmayacağına vurgu yapan Uzman Psikolog Yıldız Burkovik, “Evde oturmak sürekli sosyal medya içinde olmak anlamına gelmemeli. Bu aile bireyleri ya da beraber oturduğu kişilerle sağlıklı iletişim kurulması için bir fırsat. Öncelikle şimdiye kadar eksik yaptığımız ne olabilir diye düşünmekte fayda var. Onları tamamlamak için mükemmel bir fırsat.” ifadelerini kullandı.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Psikolog Yıldız Burkovik, endişenin yayılım alanının geniş olduğu kadar, huzurun da yayılım alanının geniş olduğunu vurgulayarak Koronavirüs salgınıyla ilgili kaygı duyanların bu duygularını nasıl yöneteceklerine dikkat çekti.

TECRÜBELER DEĞERLENDİRİLİP MUTLAKA ÖNLEM ALINMALI

Kaygılı insan özellikle en olumsuz olanı seçer, sanki cımbızla yakalar gibi bulur ve çoğaltır. Bu nedenle doğru ve dozunda bilgi önemlidir.

Bilgide doz kaçtıkça kurmalar, abartmalar kendiliğinden ortaya çıkarlar.

Zihinsel kurmaların artmaması için güven duyduğumuz bilgi otoritesine gerçekten inanmalıyız.

Her şey inançla başlar, güvenle yürür.

Görünen tabloda, Koronavirüs’te vaka sayısı arttıkça zihinsel kurgular da aynı oranda çoğalıyor.

Öncelikle farkına varmamız gereken şey; ortaya çıkan her vakanın mutlaka bir kayıp anlamına gelmediğini bilmektir.

Çeşitli ülkelerin yaptıkları bizlere tecrübe olduğundan, tecrübeler değerlendirilip tedbirler anlatıldığı için aslında millet olarak daha şanslıyız.

Bu bir virüsle savaş ise bizler Türk milleti olarak savaşlarda kırılmaz bir birlik olup, mucizeleri yaşayan ve yaşatan insanların torunlarıyız.

Birlik; bir hareket, bir düşüncede olmak ve öyle hareket etmek demektir.

Doğruda birlik huzuru ve mutluluğu getirir. Öyleyse ne yapacağımızı bilenleriz…

En mutsuz zamanlarda mutluluk elde edilebilir

En mutsuz olunan zamanlarda bize mutluluk verene bakıp mutluluğun ne olduğu aklımızdan çıkmışsa onu hatırlamalıyız.

Mutluluk her bireye göre farklıdır.

Kimine göre açan bir çiçeği görmek, toprakla ilgilenmek.

Kimine bir bebeğin gülümsemesi parmağınızı tutması; bazen kedi, köpek gibi evcil hayvanlarla birlikte olmak ve sevdiğimiz hayvanları beslemek; kimine göre sevdiklerimizin gözlerine bakabilmek, geçmişten hoş bir anı ve birçok başka şeyler.

Ayrıca “keşke” demeyi bıraktığımız zaman, keşkelerin yerine yapmamız gerekenleri yapmış olduğumuzda mutluluk yanı başımızdadır…

EVDE OLMAK SÜREKLİ SOSYAL MEDYADA OLMAK ANLAMINA GELMEMELİ

Sürekli evde oturmanın, kendisiyle ve evdeki yakınlarıyla etkileşimde olmayı bilen için depresyona neden olmaz…

Evde oturmak sürekli sosyal medya içinde olmak anlamına gelmemeli.

Bu aile bireyleri ya da beraber oturduğu kişilerle sağlıklı iletişim kurulması için bir fırsattır. Öncelikle şimdiye kadar eksik yaptığımız ne olabilir diye düşünmekte fayda var.

Onları tamamlamak için mükemmel bir fırsat.

Hayatın gailesi içinde birçok şeyle uğraşırken birbirimize zaman bulamıyoruz ve yakınken uzaklaşıyoruz.

Bu zamanlar bunları düzenleyebilmek ve belki de bozulan dengeyi yeniden kurabilmek için mükemmel olabilir.

Her zaman başkalarından söylemesini beklediğiniz, ama kendinizin de onlara söyleyemediğiniz olumlu duygularınızı söyleyin.

Neden söylemiyorlar ben bunu hak etmiyor muyum derken aslında biz hiç söylememiş hatta söylenmesine fırsat dahi vermemiş olabiliriz.

Kendimizin yapmadığını başkasından beklemek ne kadar doğru olabilir?

Ama her zaman karşımızdakinden de beklemeden biz başlatabilirsek karşıdakinin kilidini açmış oluruz.

Birbirimize bu açıdan fırsatlar tanıyalım.”

ÇOCUĞUN YAŞINA ÖZGÜ BİLGİLER VERİLMELİ

Çocuklar esasen anne babasının dediklerini kabul etti…

Yapılması gereken endişeli anne baba olmayıp, kendinden emin anne babayı çocuğa göstermektir.

İzlediğimiz yayınlara dikkat etmeliyiz.

Çünkü bizim anladığımız ile çocuğun anladığı aynı değildir.

O yüzden kimi zaman bir decoder (şifre çözücü) olmalıyız çocuk için.

Çocuk sadece “ölüm var” cümlesini alıp büyük bir kaygıya kapılabilir oysaki söylenen “Şunlar şunlar konusunda tedbirli olunmazsa, hijyene dikkat edilmezse ölüme yaklaşılır” şeklinde uzun bir cümledir. O yüzden anne baba mutlaka karşılıklı oturup yeterli bilgi vermelidir. Gereğinden çok bilgi vermeye kalkışmak doğru değildir” dedi.

ÇOCUKLARA FARKLI İLGİ ALANI OLUŞTURUN!

Çocuklar çabuk sıkıldı, bu nedenle birçok şey ile ilgilerinin devam etmesinin sağlanmalı…

Yeri geldiğinde ailece oynanan oyunlar, birlikte izlenen filmler, eskiden büyüklerin bildiği şimdiki çocukların hiçbirinin bilmediği oyunlar var onlar çıkartılabilir.

Evde hep beraber misket oynanabilir ya da halının kenarından gazoz kapağını tık tık atarak oynadığımız oyunlardan.

Üç taş, beş taş birçok eskiye ait oyunlar çocukların ilgisini çekebilir.

Durmadan virüs hakkında bilgi aramaktansa eski oyunlar hakkında bilgi arayıp ailece güzel unutulmayan zamanlar geçirilebilir…

Uzman Psikolog Yıldız Burkovik’in açıklamalarını yukarıda sizinle paylaştım…

Koronavirüse karşı “Evde kalın” deniyor…

Herkesin buna uyması lazım…

Uyalım ki, hem virüsü kapmayalım, hem de virüsün yayılmasına yardımcı olmayalım…

Perakendeciler sıkı çalışıyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle market alışverişi yapmak isteyen vatandaşların ihtiyaçlarını, en hızlı şekilde karşılamak üzere tüm önemleri alıyor. TPF Başkanı Ömer Düzgün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren üye perakende satış noktalarında, tedarik zincirinde aksama olmadan hizmet vermeye devam edileceğini ve gerekli hijyen koşullarının sağlanması için tüm üyelerine gerekli uyarıların yapıldığını belirtti. Başkan Düzgün, Federasyona bağlı PERDER üyesi yerel marketlerin, son dönemde market ürünlerine yönelik hızla yükselen talep nedeniyle fırsatçıların yaratacağı fahiş fiyat ortamına karşı da en önemli güvence olduğuna dikkat çekti.

Metro Türkiye’den yeni önlemler

Her koşulda ve durumda müşterilerine güvenilir bir alışveriş deneyimi sunan Metro Türkiye, Kovid-19 salgınına karşı mağaza içinde aldığı önlemleri artırdı. Kasalarda sosyal mesafe alanı için işaretlemeler oluşturan Metro, market içinde uyarı anonsları da yaparak müşterilerinin hem kasalarda hem de reyonlarda sosyal mesafe alanı konusundaki hassasiyetlerini artırmayı amaçlıyor.

Futbolun koronavirüs kaybı 4 milyar euro

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde spor faaliyetleri durdu. KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; maç günü, yayın ve ticari gelirden mâhkum kalacak olan beş büyük ligdeki (İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1) kulüplerin toplam kaybı 4 milyar euroya kadar çıkıyor. En büyük gelir kaybını ise 1 milyar 250 milyon euroyla Premier Lig yaşacak.

Koronavirüs sonrası PC oyunları patlama yaptı

Koronavirüs endişesi ile evinde kalanların sayısının artması, oyun başında geçen süreyi ve oyun alışverişlerini artırdı. Oyunfor.com, Şubat ve Mart ayının ilk yarısına dair verilerini paylaşırken, oyun harcamalarında sepet tutarı ortalaması % 20, toplam sipariş oranı ise %30 arttı. Oyunfor.com Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, “Harcamalar ağırlık olarak 14.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşti” dedi.

Şubat-Mart en

popüler oyunlar:

1. PUBG

2. League of Legends

3. Fortnite

4. FIFA 2020

5. PES 2020

6. FM 2020

7. CS:GO

8. Escape From Tarkov

9. Overwatch

10. Metin 2

BOYNER VE YKM geçici olarak kapandı

Boyner Büyük Mağazacılık, COVID-19 salgınını yavaşlatma ve toplumda bilinç oluşturmanın sorumluluğu çerçevesinde, istihdam ve çalışan hakları konusunda hassasiyetini koruyarak, Türkiye’deki tüm Boyner ve YKM mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapattığını açıkladı. Boyner, mağazalarını tekrar açacağı güne kadar müşterilerine boyner.com.tr ve morhipo.com aracılığıyla hizmet vermeye devam edecek. Müşteriler satın almış oldukları ürünlerin, satış sonrası iade/değişim/inceleme gibi süreçlerini mağazalar tekrar açıldığında Boyner müşteri mutluluğu ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirebilecek.

PTT’den Beşiktaş’a özel gün zarfı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) "Beşiktaş JK 117. Kuruluş Yılı" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu. Konuya ilişkin özel gün zarfları 5,00 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa sunuldu.

TARİH 22 MART 1996

Halkın Demokrasi Partisi'nin (HADEP) 2. Kongresi'nde Türk bayrağı, yüzünü poşuyla gizleyen bir genç tarafından indirildi, yerine PKK bayrağı asıldı.