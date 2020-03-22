Dernek parasal krize çözüm olur mu ?..

Kulüp çevrelerinden aldığım bilgiye göre, Kocaelispor’un ekonomik krizi aşması için hayata geçirilen Kocaelispor’u Sevenler Derneği, para aktarımı sağlamak niyetiyle kurulmuş bir dernek olacak ve kamu ile Kocaelispor yararına faaliyet gösterecek.

Bağışlar buradan yapılacak, böylece temlik engelinin önüne geçilebilecek…

Ancak şu an için yaşanan sağlık krizi, ekonomiyi ne boyutlara getirecek, belli değil…

Hükümet bir 100 milyarlık paket açıkladı, ama sonu bilinmeyen bu krizde daha ne kadar bütçe gerekecek bilmiyoruz…

Bilim insanları bile bunu öngöremiyor…

Bu ortamda spor sektörü zaten darbe yemişken, Kocaelispor, kriz içerisinde ne yapacağını tam kestiremiyor…

Nisan ayında yine yüklü ödemeler olacak…

Takım tatilde…

Sonra dönüş yapacak…

Ardından 2.Lig hazırlıkları başlayacak ve belki de yeni bir takım kurmak için nakit gerekecek…

İş insanları, bu dernek üzerinden Kocaelispor’u rahatlatabilecek çalışmalar yapabilecek…

Sonra da mayısta kongre var…

Mevcut başkan Hüseyin Üzülmez ile en azından yönetiminin yarısının devamı şeklinde bir duyum aldık…

Tabii korona virüs durumunun bile belirlenmediği, liglerin ne olacağının kestirilemediği bir ortamda, Kocaelispor kongresi ve diğer faaliyetler de sadece tahminden öte geçemiyor…

Bu süreci bir geçelim bakalım, sonrasında mali krizin boyutu daha da netleşecek…

Kocaelispor da tabii ona göre yol alacak…

Liglerin başlayıp başlamamasından önce kulüplerin ekonomik krizi nasıl atlatacağı sorusu bence daha önemli…

TFF mutlaka bir çalışma yapıyordur elbette…

Bekleyelim bakalım…

Merih Demiral ve bağışıklık sistemi…

Şu an genel duruma baktığınızda, dünyanın en kuvvetli oyuncularından birinin Merih Demiral olduğunu olayca söyleyebiliriz…

Korona virüsün kasıp kavurduğu İtalya’da, Juventus takımının da korona virüs riski altında olduğu, hatta Rugani’nin virüsü kaptığı ve eşine de aktardığı düşünüldüğünde, Karamürselli Merih de aklımıza düşüvermişti…

Bir haftalık süreç vardı ve alınan testler negatif çıkınca, sporcuların sanki avantajlı olduğu gibi yorumlar yapıldı…

Şu anda yaşamını yitiren dünyaca ünlü bir yıldız yok…

Demek ki neymiş, genç ve bağışıklık sistemi güçlü olan, bu lanet virüsten korunabiliyor…

Merih de bizim, dünyanın bütün insanları da bizim…

Herkese inşallah geçmiş olsun…

Acil şifalar dilerim !..

Tatil ona yaradı !..

Futbol tatile girerken, futbolcular da evlerine kapanmış aileleriyle vakit geçirmeye başlamıştı…

Türk futbolunun yıldızı Burak Süleyman da bu boşluğu fırsat bilip, çift taraflı fıtık ameliyatı oldu. Ben de buradan bu yıldız oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum… Liglerin bu boşluğunda da acilen iyileşerek takımına dönmesini istiyorum.

SPORTİF GÜLMECE: İÇİMİ DÖKECEĞİM…

Hakemin karısı, kocasının idare edeceği maçı izlemek için stada girerken oğlu annesini uyarır:

-Anne maça gitmesen iyi olur. Yine bütün seyirciler babama hakaret edecek.

-Biliyorum yavrum, bu fırsatı kaçırır mıyım, ben de içimi dökmeye gidiyorum zaten...

EFSANE SPOR SÖZLERİ:

Muhabir: İspanya’da başarılı olabilecek misin ?..

Maradona: Top orada da yuvarlak değil mi ?..