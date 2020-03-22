İşçiler, patronlardan 12 talepte bulundu!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, önceki gün gazetemize mail gönderdi…

“Yaşamak ve yaşatmak için; birlik, mücadele ve dayanışma zamanı” diyen Meclis, işçi sağlığı mücadelesinin en güncel sorunu olan Koronavirüs salgını ile ilgili taleplerini açıkladı…

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Koronavirüs salgını sırasında 20 milyon işçi ve aileleri için hiçbir önlem alınmadığı gibi işyerlerinde işten atma, zorunlu ücretsiz izne çıkarma, yıllık izin kullandırtma, üretim baskısı ve fazla mesai gibi uygulamalar sıklaşıyor.

Patronların tek derdinin işçinin sağlığı değil performansı olduğu bu süreçte bir kez daha ayyuka çıkarken, pek çok işyerinden hastalığa davetiye çıkaran çalışma koşullarının sürdürüldüğü, hiçbir önlem alınmadığı, işçilerin kişisel hijyenlerini sağlamasına izin verilmediği, maske ve eldiven kullanmanın yasak olduğu sesleri yükseliyor.

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‘Aynı gemideyiz’ açıklamaları yapılırken, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketiyle patronlar için KDV indirimi, teşvik, borç erteleme, faiz indirimi, stok finansmanı desteği veriliyor, işçilereyse kendilerini korumaları salık veriliyor.

Bu maliye politikalarıyla hedefin işçinin ve yoksulların sağlığının değil, kaynakların şirketleri ayakta tutmak için seferber edileceği açıkça ortaya konulmuştur.

Koronavirüs salgını bir sınıfsal uçurumu daha da derinleştirmektedir.

Halkın ve işçilerin sağlığını ilgilendiren böyle bir durumda ülkede ‘sağlık seferberliği’ ilan edilmesi gerekirken emekçilerin sağlığı ve canı hiçe sayılıyor.

İŞÇİLERİN SAĞLIĞI İÇİN 12 ACİL TALEP

1- Patronların ekonomik kaybı gerekçe göstererek işçileri işten çıkarmaları, zorunlu ücretsiz izin ve zorunlu yıllık izin kullandırması yasaklansın.

2- Çalışma saatleri ücretler ve haklarda bir kayıp olmaksızın en çok günlük 6 saat olacak biçimde sınırlandırılsın.

Çalışma süresinin kısaltıldığı işyerlerinde patronların, bu süreleri işçilerin izinlerinden düştüğü hukuksuz uygulamalarına son verilsin.

3- Kişisel hijyen ve korunma malzemeleri işçilere ve halka ücretsiz olarak dağıtılsın. İşçilerin sağlık taramaları yoğunlaştırılsın ve işyerlerinin çalışma organizasyonu salgında hijyen kuralına göre düzenlensin.

4- Özellikle tuvalet, yemekhane, ortak çalışma ve dinlenme alanlarının kullanımı acilen düzenlensin. Sık ve ortak kullanılan yemekhane, soyunma odası, dinlenme odası, tuvalet gibi alanların temizliği ile işçi servisleri ve şehir içi toplu ulaşım araçlarının hijyeni sağlansın.

5- Sağlık ücretsiz ve herkesçe erişilebilir hale getirilsin. Testler ve muayeneler kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde ücretsiz olarak yapılsın.

6- Kendisi ve yakını virüs nedeniyle karantinaya alınan işçi hastalık süresi kapsamında olsun ve bu süredeki gelir kaybı önlensin. Enfekte işçilerin işten atılması yasaklansın.

7- Temel gıda ve hijyen yardımı karşılansın, gıda ve hijyen ürünlerine yapılan fahiş zamlar geri çekilsin, temel gıda malzemelerinde KDV sıfırlansın. Kontrolsüz fiyat artışına karşı ihbar ve denetim mekanizması kurulsun.

8- Elektrik, su, doğalgaz, tüketici kredisi ve prim borçları ertelensin, salgın süresince temel hizmetler ücretsiz olsun.

9- Alınan karar ve tedbirlerin ancak kamunun bir bölümünde değil, özel sektör, kayıt dışı sektör ve 50’den az çalışanı olan işyerlerinde uygulanması ve yaptırımı sağlansın, gerekli önlemlerin alınmadığı işyerlerinin bildirimi için ihbar hattı kurulsun.

10- Koronavirüsün en riskli yaş grubunu oluşturan 50 yaş ve üstü işçilere salgın bitene kadar izin hakkı tanınsın, en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkarılsın.

11- Hangi şehirde kaç hastanın teşhis edildiği, kaç kişinin hayatını kaybettiği gibi bilgileri öğrenme hakkımız var. Bu bilgiler halkla açık ve şeffaf biçimde paylaşılsın.

12- Tüm bu maddeleri de içeren ana talebimiz ise bu süreçte işçilerin sağlığı için üretimi sürdürmenin zorunlu olduğu sektörler dışında işyerlerinde üretimin durdurulması gerektiği ve işçilerin salgının kritik evresi bitinceye kadar ücretli izinli sayılması gerektiğidir...

Bu noktada yani koronavirüsle mücadele sürecinde işçiler olarak bizlerin her işyerinde örgütlenmemiz, sesimizi yükseltmemiz, taleplerimizin -fiili iş durdurma vb. eylemlerle- arkasında durmamız gerekiyor.

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Yukarıda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin 12 talebini okudunuz…

Türkiye, zor bir dönemden geçiyor…

Peş peşe tedbirler alınıyor…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıkladığı ekonomik paket, işverenlere yönelik bir paket olarak değerlendirildi. Pakette işçilerle ilgili bir maddenin olmaması da hayal kırıklığı yarattı… Umarım, AKP hükümeti, işçiler için de bir ekonomik paket hazırlar…

Metro Market’ten Kaçuv’a koruyucu maske bağışı

Kanserli çocukların tedavisinde ve tedavi sonrası süreçte korunma ve hijyen büyük önem taşıyor. Ayrıca kanser tedavisi sırasında kullanılan ilaçlar/yöntemler bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden oluyor. Bu yüzden hem çocuklar hem de aileleri koruyucu maskeleri sıklıkla kullanıyor. Ancak koronavirüs nedeniyle piyasada maske bulunması konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) da koruyucu maske ihtiyacı olan kurumların başında geliyor. Bu kapsamda 30 yıldır Türkiye’de faaliyet yürüten Metro Market, Metro Türkiye, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) koruyucu maske ihtiyacını karşılamak için 3.000 adet maske bağışladı. KAÇUV’a destek olarak çocuklara umut olmak isteyenler aşağıdaki hesap numarasından, bagis.kacuv.org üzerinden veya UMUT yazıp 5686’ya kısa mesaj göndererek bağış yapabiliyor:

Bir-iki hafta siyaset yapmazsak ölmeyiz!

Dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsü nedeniyle birçok parti kongrelerini ve toplantılarını iptal etti. konuşan İl Başkanı Harun Yıldızlı, siyasetle ilgili güzel bir cümle kullandı. “Ülkenin bulunduğu duruma göre hareket etmek zorundayız. İl binamızda gerekli tedbirleri aldık, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdik. Bir iki hafta siyaset yapmazsak siyaset ölmez” dedi… Yıldızlı haklı, şu sıralar vatandaş siyaset değil, yaşam derdinde.

Kariyer.net’ten destek!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’ün Türkiye’de de görülmesinin ardından, İK departmanlarının en tedirgin olduğu başlıklardan biri de yüz yüze mülakatların taşıdığı risk oldu. Kariyer.net, koronavirüse karşı önlem almaya çalışan işverenler için önemli bir adım atarak; iş görüşmelerini dijital ortama taşıyan HR Venue uygulamasını 1 ay boyunca Kariyer.net üyesi olsun ya da olmasın tüm şirketlerin hizmetine ücretsiz olarak sunacağını duyurdu.

PTT’den emekliye avantajlı promosyon

PTT, emekliye promosyon konusunda yardımcı oluyor… Konuyla ilgili PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, yardımcı oldu… PTT’ye promosyon başvurusu yapan emekli hak sahiplerine ücretleri, başvuru tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde peşin olarak yapılacağını ifade eden Gülten, “2020-2023 yıllarını kapsayan yeni dönem promosyon ödemesi kapsamında emekli

aylığı 1500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 500 TL, aylığı 1500 ve 2500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL, aylığı 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak” dedi. PTT’ye giden emekliler promosyon ücretini 3 gün içerisinde alabilecek, isteyen kişilere evinde ödeme yapılabilecek. İsteyen kişilere evinde ödeme yapılması, güzel bir hizmet.

TARİH 23 MART 1996

Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Asiltürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni din düşmanlığı yapmakla suçladı.