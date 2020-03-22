Zeki insan istemiyorlar

Bütçesi altı bakanlığın bütçesinden fazla olan, Atatürk’ün halk dinini daha iyi öğrensin diye kurdurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı öğrencilere ücretsiz dağıttığı Diyanet ve Gençlik adlı kitabında bakın neler yazıyor.

“….Maalesef ileri zekalı bir nesil geliyor. Bu sivri zekalı veletler sürekli sorular soruyorlar. O ne, bu ne diyorlar. Çocuk ileri zekalı olacak da ne olacak? Yaptığını beğenmeyecek ve inancınla ibadetinle alakalı sorular soracak. Böyle giderse evde huzur, camide cemaat kalmayacak. Anne ve babalara sesleniyorum, çocuklarınıza zeka geliştirmeyen oyuncaklar alın.”

Diyanetin görüşleri bununla bitmiyor. “Eğitime ayrılan bütçeye bakın. Neredeyse Diyanet kadar bütçesi var okulların. Boşa giden bir para. Bakın bu eğitim işinin mantığı nedir? Çocuklar buraları bitirecek. Sonra mühendis olacak, telefon yapacak değil mi? Zaten telefon var piyasada. Saçmalığa bakar mısınız? Araba yapılacaksa zaten lüks arabalar var piyasalarda. Fasulye yetiştireceklerse Çin de daha ucuza alıyoruz. Yani eğitime para harcayacağımıza, arabaydı, telefondu bunları yabancılardan almak daha mantıklı değil mi? Bu şekilde dinimiz bize kalır.”

Şaka değil! Tüm bunlar Diyanet’in okullara ücretsiz dağıttığı kitapta yazıyor.

Bakar mısınız? Diyanet zeki çocuk istemiyor. Çünkü zeki çocuk sorgular, araştırır, neden sonuç ilişkisini kurar. Diyanet çocukların soru sormasından rahatsız. Çünkü onlar karşılarında her şeye evet diyen, kendilerine biat eden bir nesil istiyorlar.

Adalet ve Kalkınma Partisinin eski Enerji ve Tabii bakanı Taner Yıldız “ Okuma seviyesi yükseldikçe oylarımız düşüyor.” Demişti.

Evet ! Sayın Bakan doğru söylemiş. Gerçekten yapılan anketlerde üniversite bitirmiş seçmenler Adalet ve Kalkınma Partisine oy vermiyor. Orta Anadolu’da veya büyük şehirlerin varoşlarında sağ partilere oyların çıkması bunun doğruluğunu kanıtlıyor.

E… Bunları söyleyenlere şunu sormak gerekir. Peki! Sizler neden lafa gelince bindiğiniz araba, kullandığınız telefon için gavur icadı diyorsunuz. Bu büyük bir çelişki değil mi? Hem “Biz yapmayıp dışarıdan alalım diyorsunuz” Sonra geri dönüp “Bunlar gavur icadı diyorsunuz.”

Yazılanların neresinden bakarsanız bakın, çelişkilerle dolu. Kitapta diyor ki “Arabayı, telefonu dışarıdan alırsak dinimiz bize kalır.”

Ülkemiz üretse, ürettiğinin fazlasını dışarıya ihraç etse, ülkeye döviz girse insanların refah seviyeleri yükselse, işsizlik azalsa dinimiz elden gider mi?

Demek ki dinimiz bize kalsın diye dışarıdan samanı, buğdayı mercimeği, nohudu, soğanı ithal ediyoruz.

Allah’ım aklıma mukayyet ol diyorum.