Yaşama irademizi yitirmeyelim…

Bir insanın dünyaya gelmesi bir mucizedir.

YAŞAMAK başlı başına bir ödül olmalı insan için.

Eğer, biliyorsa “yaşamanın anlamını”

Ve, farkındaysa “İnsan ile doğanın” ayrılmazlığının.

Anlamışsa “Doğanın temel yasalarını!”

Tüm canlı varlıklar sürekli bir “değişim süreci” içindedir.

Mevsimler, bu değişimi anlatmıyor mu?

Ya insanın “bedensel ve ruhsal değişimi?”

Neden kış aylarında kabuğuna çekilir doğa?

Neden kış gecelerinin sıcaklığını arar insan?

Neden Baharla coşar insan ruhu?

Yaz gecelerinde, yıldızlarla dolu gökyüzüne bakarken, kainatın sonsuzluğunda neden uzun bir düş yolculuğuna çıkar insan?

Sonbahar neden sapsarıdır her şey?

Yalnızca bitkiler mi sararır?

Ya, güngörmüş, yaş almış İnsanının sararıp solması?

İnsanlığın binlerce yıllık geçmişinde her bahar, doğa ile birlikte insanın da yeniden coşması, çiçek açması değil midir?

Şu bir gerçek ki, dünyanın tüm canlılar için en büyük yasası; “Değişmeyen tek şey değişimdir” olmalı…

Dünyanın onca güzelliğine karşın, insanın insana zulmü ve insanın günahlarının bedeli olan doğal ya da doğal olmayan felaketler, “İNSAN” kimliğinin bilincinde olan her insanı derinden düşündürmelidir.

Her baharda, o günahkar insanlık, İNSAN olmayı yeniden düşünmelidir!

Doğaya ve insana ihanetin hesabını vermelidir.

Kendi kendisini yargılamalıdır!

-Nasıl kıydık ormanlara, doğaya? Nasıl kirlettik denizi, akarsuyu, gölleri? Neden savaştık? Neden terör estirdik ve kanına girdik onca insanın? Gelip geçici bir yaşamda daha varsıl yaşamak uğruna nasıl kıydık tarım arazilerine? Gelecek kuşakların rızkına nasıl kan doğradık?

·21 Mart “Doğa’nın yeniden uyanışı” olarak kutlanır. Bu kutlamanın ırkı, dini mezhebi yoktur. “İNSAN” olmak yeterlidir!

·21 Mart “Şiir Günüdür.”

Şiir, insan ruhunun “İNSAN” olmaya yaklaşmasıdır. Doğaya ve insana sevgi, saygı ve doğallıkla yaklaşmaktır.

·21 Mart, “Dünya Ormancılık Günü” olarak da kabul edilir. Orman ve insan düşmanlarına inat, doğaya sahip çıkmanın bilincidir.

Ormanlara kıyarak lüks oteller ve villalar inşa eden görgüsüz doğa düşmanlarına inat doğayla kardeş olmaktır.

·Ve, 21 Mart toprak, doğa ve insan sevgisiyle yoğrulmuş, gözleri görmese de gönül gözü apaçık yaşayan, eserleriyle ÖLÜMSÜZ Aşık Veysel’in bedensel olarak aramızdan ayrılışının yıldönümüdür.

Bir gün yitip gitse de bu dünyadan, anıları ve eserleriyle yaşayabilmenin onurudur İNSANCA YAŞAMAK…

Sıradan bir “madde” gibi tükenmek değil, “İNSAN” olarak ölümsüz kalabilmektir yaşamak.

Bedeli de büyüktür elbette.

Herkes ödeyemez!

İşte, bir İNSAN için en büyük YOKSULLUK bu olmalıdır!