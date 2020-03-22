Herkes zorda, herkes haklı, herkesin alacağı var, ama…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında “ekonomik paket” açıkladı ya…

O günden bugüne toplumun değişik kesimlerinden “çığlıklar” yükseliyor.

Odalar bile, ilk tepkileri olumlu olmasına rağmen, daha sonra “Şunlar şunlar da olmalıydı” demeye başladılar.

Bu istekleri ana başlıklarıyla toplamaya çalıştım.

*Kredi kartı borçlarına yapılandırma istiyorlar.

*Çek ve senet ödemelerinin en az 2 ay ötelenmesini istiyorlar.

*Nefes kredisi uygulamasının yaygınlaştırılmasını istiyorlar.

*Yüzde 18 KDV oranının tüm sektörlerde yüzde 10’a indirilmesini istiyorlar.

*KOBİ’lere 10 yıl vadeli ve düşük faizli kredi açılmasını istiyorlar.

*KOSGEB’e olan geri ödemelerin yeniden düzenlenmesini istiyorlar.

*”İşletmelerin elektrik giderleri desteklenmeli” diyorlar.

*”Şirketlerin vergi ve sigorta primi borçları yeniden yapılandırılmalı” diyorlar.

*Temel gıda ürünlerinden alınan yüzde 8’lik KDV oranının sıfırlanmasını istiyorlar.

*Çiftçi borçlarının faizlerinin silinmesini, anaparanın da 5 yıl ötelenmesini istiyorlar.

*İcralık çiftçiye ve serbest çalışan icralık ziraat mühendislerine “borç yapılandırması” istiyorlar.

*Esnaf için “kira ve istihdam yardımı” istiyorlar.

*Kayıtlı çalışan 6 milyon işçiye, 1000’er lira “sağlık destek yardımı” istiyorlar.

*Sektör ayrımı yapılmadan bütün sektörlerde, her türlü vergi ve SGK primlerinin ötelenmesini istiyorlar.

İstek o kadar çok ki, hepsini yazsam sayfalar almaz.

Bu talepler yerinde mi?

Tartışmasız…

İşveren de haklı, işçi de…

Emekli de, sokaktaki vatandaş da…

Çiftçi de…

Herkes zorda, herkes kendi yönünden haklı, herkesin alacağı var, ama devlette para yok!

İşin üzücü tarafı bu!

“Açıklanmayan talepler” için paranın bulunup bulunmadığını tartışmayın, açıklanan 100 milyar liralık destek paketinin kaynağı bile bilinmiyor.

Esas bunun üzerinde duralım!

Devlet ve bankaların parası sınırsız mı?

Türkiye’de çoğu kişide şöyle bir algı var:

*Devlette de bankalarda da para sınırsızdır.

*Devletin de bankaların da kasası her zaman ağzına kadar doludur.

Yok böyle bir şey!

Devletin ve bankaların bütçesi de tıpkı bizim bütçemiz gibidir.

Gelirlerimiz ve giderlerimiz…

Basit hesapla, gelirimiz 100 lira, giderimiz 130 lira ise, bütçemiz 30 lira açık veriyor demektir.

Bu noktadan hareketle, gelin şöyle bir hesap yapalım!

2019 yılı bütçesini inceleyelim.

Türkiye’nin bütçe gelirleri, 2019’da bir önceki yıla kıyasla yüzde 15.5 artarak 875.8 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 20.3 yükselerek 999.5 milyar lira oldu.

Hesap edin, merkezi yönetimin 2019 bütçe açığı ne kadar?

Tam 123.7 milyar lira!

Ortada gelirden çok harcanmış bir para var.

Bu açık nasıl kapatılacak?

Devlet; ya borç alacak, ya da bir şeyler satacak.

Yöntem budur.

Şu anda devletin elinde satacak bir şey kalmadı.

Bütün ekonomik işletmelerini sattı.

Geriye kalıyor “devlet tahvili” ile borç bulmaya.

Bunun da iki yolu var biliyorsunuz, ya iç piyasadan para bulacaksınız, ya da dış piyasadan…

Yabancılar, bir süredir Türkiye’ye sıcak bakmıyor.

Borsa ve tahvildeki paralarını da geri çekiyor.

Yani borçlanmanın yurtdışı bacağı, biraz düşük olasılık!

Geriye kalıyor, iç piyasa.

İç piyasada geçmişte gördük ki, devletin vatandaşlara çıkardığı “döviz bazında borçlanma” ilgi görmedi.

Geriye kalıyor bankalar ve fonlar…

İşsizlik Fonu…

Bireysel Emeklilik Fonu…

İşsizlik Fonu’ndaki paralar, duyuyoruz ve okuyoruz, amacı dışında kullanılarak eridi gitti.

Bireysel Emeklilik Fonu ise artmıyor, kriz nedeniyle sürekli azalıyor.

İnsanlar, iki yakasını bir araya getirebilmek için parasını alıp fondan çıkıyor.

Bankaların durumu da malum!

Kamu bankaları bugüne kadar pek çok krizi aşmak için kullanıldı.

Her ne kadar sürekli sermaye takviyesi ile güçlü tutulmaya çalışıldıysa da, kasadaki paralarının bir sınırı var.

Verse verse, ne kadar ve nereye kadar verecek?

Özetlersem…

Şunu söylemek istiyorum.

Sanıldığı gibi, devletin ve bankaların kasasında “sınırsız para” yoktur.

İşte, beraber hesabını yaptık, devletimizin bütçesi geçen yıl 123.7 milyar lira açık verdi.

Şimdi başımızda bir “koronavirüs felaketi” var, devlet 100 milyar liralık ekonomik destek paketi açıkladı, ama paketin kaynağı nereden bulunacak, kimse bilmiyor.

Bilen varsa, çıksın açıklasın!

Bu nedenle diyorum ki, pakette sözü verilenler aksamadan yerine getirilsin, öpüp başımıza koyalım.

Devlet verebilecek durumda olsaydı, daha geniş paket hazırlayıp, verirdi.

Tamam, herkes zorda…

Tamam, herkes haklı…

Tamam, herkesin devletten alması gereken bir şeyleri var…

Ama devlette para yok!

Bu duruma açıklık getirmeye çalıştım.

İsteyenler, fazla umutlu olmasın!