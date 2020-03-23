Koronavirüs salgını ve insanlık testi!

Gözle bile göremediğimiz bir virüs Çin’den başlayarak adeta Dünya’yı kendisine esir etti.

İnsanlar sokağa çıkamaz, birbirlerini ziyaret edemez, seyahat edemez, hatta üretemez duruma düştüler.

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Müthiş bir gelişme kaydettiğini iddia ettiğimiz bilim bu yeni ve acil durum karşısında ne yapacağını şaşırmış durumda.

Bu virüsü yenmenin temel yönteminin insanın kendisinde, kendi bağışıklık sisteminde olduğunu artık herkes kabul ediyor.

Sorunun artık bir evren ve insanlık sorunu olduğu da tartışmasız.

Yani esas olan evren ve insan.

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Dünya böyle bir küresel sorunla ilk defa karşılaşmıyor.

Tarihi boyunca karşılaştı ve yendi.

Verem, veba, İspanyol gribi, ebola salgını gibi sağlık krizleri hemen ilk akla gelen krizler. İnsanlık bunları aşmayı başardı, dersler çıkartı.

Tabii insanın kendinden kaynaklanan büyük savaşlar, Dünya savaşları da tarih boyunca insanlığı tehdit eden küresel krizler de oldu.

Bu krizlerden alınan derslerle Birleşmiş Milletler oluşturuldu.

İnsan hakları ihlalleri Avrupa insan hakları mahkemelerini doğurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar esasında küresel krizlerden alınan derslerden sonra oluştu.

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Son dönemde bilim büyük bir bilişim devrimi yaşıyor.

Artık internet ve elektronik devrimlerle insanlığın her yere ulaşması mümkün.

Artık devletlerin biyometrik gözetim denilen sistemle insanları izlemeleri mümkün oluyor.

Çin devletinin insanların akıllı telefonlarını yakından izleyerek, korona krizinin çözümü için yüz tanıma kameralarını kullanarak insanların vücut ısılarını, kimlerle temasa geçtiklerini görmeye başladığı iddia ediliyor.

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Son dönemde hem hükümetler ve hem şirketlerin insanları izlemek, gözlemek hatta manüple etmek için her zamankinden daha gelişmiş teknolojiler kullandığı biliniyor.

Virüs ile ilgili mücadelede kullanılan ve insanı kontrol eden bilimsel verilerin yakın gelecekte, insanların tepkilerini ölçerek onların hayata bakışlarını dahi ortaya koyabileceği, üretim ve pazarlama araçlarının buna göre değişim göstereceğini, siyasi yapılanmanın da bu etki ile değişebileceğini evrendeki küresel savaşın böyle evrilerek gideceğini söylemek yanlış olmaz.

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Oysa ki; Ulusların birbirleriyle savaşlarının, büyük ticari savaşların ve bunları için kullanılan araçların insanlık tarihine olumlu bir katkısı yok. İnsanlık aynı gezegende yaşıyor.

Bu kriz evrende, aynı gezegende yaşayan insanlığın birbirleri ile savaşmalarının insanlığa ve insan hayatına olumlu etkisinin olmadığını, daha iyi bir Dünya ve hayat için insanlığın ayırımsız bir biçimde ortak bir çabaya girmesi gerektiğini gösteriyor.

Nasıl daha önceki büyük küresel krizler eksik de olsa kendi kurumlarını yaratmış ise, bu krizin de artık evrensel anlamda bir insanlık uzlaşmasını ve kendi kurumlarını yaratması gerekir. Hala milliyetçiliğin, din ve ideoloji ve emeğin sömürüsü gibi çağdışı uygulamalara mı devam edeceğiz ? Yoksa küresel dayanışma yoluna mı gideceğiz?

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Yeni bir uluslararası küresel kriz merkezinin kurulması, bu merkezde, ortak ekonomi, seyahat, çevre, sağlık, çalışma, adalet ve eşitliğin alt yapısının oluşturulması, bunların insanlığa açıklanması ve kesintisiz uygulanması gerekir.

Bu krizden insanlığın ciddi dersler alması ve bu insanlık dersinden ciddi bir dayanışma ile ve başarı ile çıkmayı mutlaka denemesi gerekir.