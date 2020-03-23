Coronavirüs bir bela mı, ihtar mı?

Genelde mesleki konularla ilgili görüşlerimi bu köşede sizlerle paylaşıyorum. Ancak olaylar öylesine gelişti ki artık coronavirüsten başka bir şey düşünemez olduk. Üstüne üstlük yaş 65’ide geçince işin boyutu daha da farklılaştı.

Öncelikle şunu belirtmek isterim. Bu olay Aralık ayından bu yana dünyanın gündemine girmeye başladı. Çin’de ilk görüldüğünde maskeli insanları boş caddeleri izlerken bizler alakasız şekilde baktık. Bizle alakası yokmuş gibi. Şimdi anlıyoruz ki, bu virüse karşı hazırlanmamız gerekiyormuş. Ama biz o günlerde 10 binlerce kişiyi umreye gönderdik. Yurtdışı giriş çıkışlarda gerekli hazırlığı yapmadık. Ne zaman ki 13 gün önce vakalar başladı, başta sağlık bakanımız ve sağlık çalışanları olmak üzere olağanüstü gayretle çalışmaya başladılar.

Ancak böyle mi olmalıydı? Öncesi tedbirlerle ilgili neler yaptık. Gereken yapıldı mı? Akıl sonradan ah çekmek için değil, düşünüp tedbir almak için vardır (Mevlana). Tedbir almak geçimin yarısıdır (Hz. Muhammed). Güney Kore örneğini okuyanlarınız vardır. Çin’de olaylar başlayınca sadece hastaneye gelenlere test yapılmamış sokaklara çıkılmış rastladıkları tüm vatandaşlara test yapılmış. Şu anda dünyada en başarılı ülke. Oysa bizde aynı günlerde umreye 20 bin kişinin gönderilmesi işlemleri yapılıyordu. Yine basından alınan bilgilere göre;

İlk 11 gün İspanya vaka 7 ölüm 0

İlk 11 gün Almanya vaka 349 ölüm 0

İlk 11 gün Fransa vaka 613 ölüm 9

İlk 11 gün İtalya vaka 470 ölüm 12

İlk 11 gün Türkiye vaka 947 ölüm 21

Ürkütücü bir durum. Ülkede vakaların görülmesinden sonra alınan bazı tedbirler doğru. Örneğin 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı gibi. Beni de ilgilendiriyor ama doğru.

Genel tedbirler içinde sayılan konut alımında peşinatın %20’den %10’a indirilmesi, uçak biletlerinde KDV oranının %18’den % 1’e indirilmesi gibi tedbirler için virüs ile ilgisini doğrusu anlayamadım. Kendi kendime, ne alaka diye düşündüm. Şimdi ben 300 bin TL tutarlı evi 60 bin peşinat yerine 30 bin verince virüsten istisna mıyım?

Bir diğer konuda bu ay içinde verilmesi gereken KDV ve muhtasar beyanlarının ertelenmesi hususunda direnen maliye bakanlığının tavrını anlayamıyorum. O beyanların yapılması için faturaların sisteme girilmesi gerekiyor. Faturalarda onlarca kişinin elinden geçiyor ve doğal olarak virüsü taşıma olasılığı çok yüksek. Niçin mali müşavirler bu riskin altında bırakılıyor. Gelecek Nisan-Mayıs –Haziran ayları ödemeleri erteleniyor da bu ay niçin ertelenmiyor? Beyanlar ödemelerden daha mı önemli? Ayrıca benim yaşım 65’in üstünde, dışarı çıkamadığıma göre nasıl beyan vereceğim?

Başlıktaki soruya gelince, eğer öncesinde yeterli tedbir alınmadıysa virüs tam bir bela, alındıysa önemli bir ihtardır.