Erol Arutan ve Şehit Polis Recep Topaloğlu…

Kocaelispor’un eski kalecilerinden benim de bir çok kez haberini yapmış olduğum Şehit Polisimiz Recep Topaloğlu’nun şehadete erişinin yıldönümünde anıyor…

21 Mart 2012’de Şırnak’ta şehit düşen Şehit Polis Recep Topaloğlu, Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’ndan mezun olduktan sonra 3 yıl süreyle yüzme havuzlarında öğretmenlik yaptı. Aynı zamanda amatör kaleci olan Topaloğlu, polislik mesleğini seçti. Recep Topaloğlu, 6 ay önce evlendiği eşi 28 yaşındaki Nafiye Topaloğlu’nu da Şırnak’a götürmüştü.

Genç yaşta keşfedilen ve Kocaelispor alt yapısına alınan şehidimizin antrenörü de Kartepe Spor İlçe Müdürümüz olan, eski kalecilerimizden Erol Arutan hocamdı…

Bir gün elinde eski bir haber kupürüyle servisimize geldi ve ‘Hakan işte şehit Polis Recep Topaloğlumuz, sen haberini yapmıştın’ diyerek beni duygulandırmıştı, ikimizin de gözleri dolmuştu…

O geceden uzun uzun ağlamış, belliydi…

Arutan, sonra önemli bir mücadeleyle, Yahyakaptan’daki dev salona, şehit talebesinin adını verdirdi…

Çok da iyi yaptı…

Şu andaki salonumuzun adı işte bu şehidimizden geliyor…

Onu ve silah arkadaşlarını, saygı ve minnetle anıyoruz…

Bizler şu anda küçücük bir virüsten korkarken, onlar vatan sevdası için dağ bayır demeden çarpıştılar ve bu toprakları kanlarıyla suladılar…

Sporcu kardeşlerim, lütfen iyi okuyun…

Nöropsikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz uyarıyor: Sporcular takip edilmeli. Sporcularda anksiyete, depresyon ve yalnızlık sendromu oluşabilir" dedi. Nöropsikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, liglerin ertelenmesinin ardından özellikle yalnız yaşayan sporcuların takip edilmesi gerektiğini söyledi. Yavuz, yalnız yaşayan sporcuların takip edilmemesi halinde bazı sporcularda anksiyete, depresyon ve yalnızlık sendromunun oluşabileceğini ifade etti. Futbol, basketbol ve voleybol liglerinin ertelenmesinin ardından evlerinde dinlenmeye geçen sporcuların, günlük egzersizlerini yapmaları gerektiğini söyleyen Uzman Dr. Mehmet Yavuz, "Şu anda dışarı çıkıp dışarıda antrenman yapmaları mümkün değil. Evin içinde ne kadar ne yapabileceklerine bakmaları gerekiyor. Şartlar önemli. Evde egzersiz yaparak, kondisyonlarını korumaları gerekiyor. Ama yan gelip yatarsa, film dizi izlerse, antrenmanları es geçerlerse, çok büyük düşüş yaşarlar. Bu anlamda teknik adamlara ve yöneticilere oyuncuların takip edilmesi konusunda önemli bir iş düşüyor. Sporcular mutlaka teknik ekipleri tarafından verilen programları yerine getirmeli" ifadelerini kullandı. Lütfen bu kurallara uyun… Biz sizi seviyoruz, siz de bizi seviyorsanız, söylenenleri yapın…

Belediyelerimize, inatçı yaşlılar için yeni bank modelimdir…

İtalya’da bir belediye başkanı bas bas bağırıyor, yalvarıyor: Yahu ölüyoruz, evden çıkmayın. Eskiden ben koşarak spor yapan tek kişiydim, şimdi millet sokaklarda günlerdir koşarak spor yapıyor… Yapmayın” !..

Şimdi de devletimiz risk altında olan 65 yaş ve üstü yaşlılarımıza “Yahu evde oturun” dedikçe millet inadına sokağa çıkıyor, banklarda oturuyor… Belediye ekipleri bankları söküyor… Onlar yine bir yolunu bulup sokağa çıkıyor ve sağda solda oturuyor…

Yahu kudurdunuz mu ?.. Bir ay sabrediverin… Madem öyle, ben de devlete önerimi sunuyorum… Aşağıdaki gibi bir model geliştirelim ve bankları bu şekilde üretelim… Bakalım kimler bu yaştan sonra namusuna halel getirip, utanmadan sıkılmadan oturacak bu tip banklara…