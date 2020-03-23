İki başarılı kadın Nuket Özcan ve Dilek Yalçın, birbirlerini suçladı! 

Sevgili okurlar…

Cumartesi günü gazetemize bir mail geldi…

Haber İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nuket Özcan ile ilgili...

Arkadaşlarımız haberi internet sitemize girdiler…

Habere göre Dilek Yalçın, Nuket Özcan’ın evine izinsiz girmiş, Özcan da Yalçın hakkında suç duyurusunda bulunacakmış…

NUKET ÖZCAN’IN AÇIKLAMASI

Yalçın’ı izinsiz evine girmekle suçlayan Özcan şunları söyledi:

“İzmit Hacıhasan Mahallesi’nde bulunan evime şoförü ile gelen Dilek Yalçın, evde bulunan yardımcımın kapıyı açması ve müdahale etmesine rağmen ayakkabıları ile eve girerek 1. kata çıktı. Karşısında beni görünce ‘-Size beni bu kadınla karşı karşıya getirmeyin demedin mi?’ diyerek yanındaki şoförüne seslendi.

Kendisine de ifade ettiğim gibi, evime geldiğinde kimi bulmayı düşünüyordu bilmiyorum.

Tepkim sonrası Yeşil Konak’a gitmek istediğini evime yanlışlıkla girdiğini söyledi.

İzmit Belediyesi Kültürden Sorumlu Başkan Yardımcısının Yeşil Konak’ın adresini bilmiyor olması çok acıdır ve bu şekilde evime gelmesi görevi kötüye kullanmaktır.”

“İZMİTLİ OLMAYAN BİRİ TARİHİNİ NASIL KORUSUN?”

“Ama doğruyu ifade etmiyorsa evime bu şekilde izinsiz girmesi bir suç ve bu durum Sırrı Paşa Konağı kamera kayıtları ile tespit edilebilir.

Bu suçun da karşılığını hukuk önünde almasını istiyorum.

Kendisi şahsımdan bir özür bile dilemedi.

Eğer özür dilemiş olsaydı konu bu noktaya gelmezdi.

Aslında bu baskılar son zamanda şahsıma ve temsil ettiğim derneğe karşı devam ediyor.

Yalan, yanlış tutanaklar ve gazetecileri yanıltarak haber yaptırarak beni ve derneğimizi yıpratmak ve itibarsızlaştırmak için uğraşıyorlar.

Şahsım ve derneğimiz hakkında çıkan tüm haberleri tekzip ettik.

Tarih Koridoru’nda temizlik, bakım bile yapmıyorlar.

Servis araçları, kamyonları buraya yönlendirip belediye garajı gibi kullanıyorlar.

İzmit Tarih Koridoru Derneği, bu mahallenin insanları tarafından kuruldu.

İzmitli bile olmayan birilerinin gelip burada keyfi tasarruflarda bulunmasını kabul etmiyoruz”.

MESUT AKBULUT İLE Mİ GÖRÜŞÜYORUM?

Özcan’ın bize gönderdiği açıklama böyle…

Pazar günüydü…

Telefonum çaldı…

Numara kayıtlı değildi…

Açtım, ‘Kocaeli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut ile mi görüşüyorum’ dedi…

Evet, buyurun benim dedim…

Kendisinin İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın olduğunu, internet sitemizde yayınlanan Nuket Özcan’ın açıklamalarına cevap vermek istediğini söyledi…

Ben de ‘Nuket Hanım, açıklamalarını mail olarak attı, siz de bize bir açıklama gönderirseniz, iyi olur. Biz de nasıl ki Nuket Hanım’ın açıklamalarını yayınladık, sizin de açıklamalarınızı yayınlarız” dedim…

Peki deyip, yarım saat sonra bana el yazısıyla açıklamasını gönderdi…

DİLEK YALÇIN, NUKET ÖZCAN’A CEVAP VERDİ

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın’ın “Nuket Özcan iftira atıyor” başlıklı açıklaması şöyle;

“İzmit Belediyesi, Atatürk Müzesini Yeşil Konağa taşıdı.

Ben de ayın 13’ü Cuma günüydü, akşam saatinde Yeşil Konağa gidip düzenlemeye bakmak istedim. Beni götüren şoför, ‘geldik başkanım, burası” deyince arabadan indim.

O sırada da telefon geldi.

Aradan inerken, biriyle de telefon görüşmesi yapıyorum.

Telefon kulağımda, konağa geldiğimizi sanıyorum tabi ben.

Kapıyı ve zili çaldım.

İçeride normalde belediyenin kültür müdürü, 1 hizmetli, 2 güvenlik görevlisinin konakta olması lazım.

Kapı otomatik açıldı.

Kapının eşiğinden bir adım atıp, durduk. Şoför de yanımda.

Bu sırada telefon halen kulağımda, 15-20 saniyede olan şeyler bunlar.

Kapının eşiğindeyiz. Merdivenlerden üst kattan aşağı bir bayan iniyor.

Süslenmiş, gözünde gözlükleri var.

“KUSURA BAKMAYIN’ DEDİM”

‘Burası benim evim’ diye bağırmaya başladı.

Telefon görüşmemi bir yandan sonlandırmaya çalışırken, hemen arkamızı dönüp çıktık.

‘Kusura bakmayın’ dedim o sırada.

Kendisi o sırada bize söylenmekte, bağırmakta, meşgul olduğu için duydu mu bilmiyorum.

“ŞOFÖRÜME SİTEM ETTİM”

Dışarıda ben de şoföre niye dikkat etmiyorsun diye sitem ettim.

Kadınla aramızda karşılıklı söz diyalogu geçmedi.

Kendisi üst kattan merdivenlerden aşağı inerken söyleniyordu.

Durumu anlar anlamaz hemen dışarı çıktık.

Kapının önüne siyah lüks Mercedes yaşanmıştı, ona bindi.

**

Sonra şoför beni 50 metre daha aşağı indirdi yoldan köşeyi dönünce Yeşil Konak tam karşımıza çıkıyor.

Kültür Müdürü ve ekip hepsi kapıda bekliyorlar.

**

Kendisi olayı farklı bir şekilde anlatıp, yalan haber yapmış gazeteye.

Sözde üst kata çıkmışım, ona bağırmışım da daha neler…

Biz İzmit Belediyesi olarak koronavirüsle canla başla mücadele ederken.

Bu hanım neyin peşinde koşuyor?”

HER İKİ KADIN DA ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNUYOR

Yukarıda İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nuket Özcan’ın ve İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın’ın açıklamalarını yayınladım…

Nuket Hanım, İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı…

Dilek Yalçın, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı…

Her iki kadın da çok önemli görevlerde…

Birçok kadın, önemli görevlerde olduğu için Özcan ve Yalçın’a imrenerek bakmakta, gururlanmakta…

YALÇIN, ŞOFÖRÜNÜN KURBANI OLMUŞ…

Yalçın’ın açıklamasına baktığımda, şoförünün ihmaline gelmiş…

Şoför, Yeşil Konak diye Yalçın’ı, Özcan’ın evine götürmüş…

Aslında ceviz kabuğunu doldurmayan bir mesele…

Bu iki kadın arasında daha önceden bir husumet olabilir, bu kıvılcım da olayı bu duruma getirmiş olabilir…

BEN DE İZMİTLİ DEĞİLİM., AMA…

İki kadının görüşlerini, yorum yapmadan size aktardım…

Ben, İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nuket Özcan’ın İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın için söylediği, “İzmitli olmayan biri tarihini nasıl korusun?” cümlesine takıldım…

Özcan’ın bu söylemine zerre kadar katılmıyorum…

KOCAELİ’Yİ KOCAELİLER YÖNETMİYOR…

Kocaeli, kozmopolitlik bir yer…

81 ilden de vatandaşımız Kocaeli’de yaşıyor…

Kocaeli’yi yönetenlerin çoğu, İzmitli değil…

Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmitli değil…

12 ilçe belediye başkanı İzmitli değil…

12 ilçe Kaymakamı, İzmitli değil…

Kocaeli’yi yöneten bürokratların çoğu İzmitli değil…

Acaba Nuket Özcan’ın başkanlığını yaptığı İzmit Tarih Koridoru Derneği yönetim kurulunun kaçı İzmitli?

İZMİTLİ OLMAK, OLMAMAK!

Kocaeli Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak ben de İzmitli değilim…

Ama bir İzmitliden daha çok İzmit’i bilirim…

Bu İzmitli, bu İzmitli değil, söylemlerini bir kenara bırakmalıyız…

Bu söylemler, bizi bir yere götürmez, bize yarar da sağlamaz…

BAŞKAN HÜRRİYET DEVREYE GİRMELİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Nuket Hanım ve Dilek Hanım’ı bir araya getirmeli ve orta noktayı bulmalı…

Zira dernek başkanı bir kadın ile başkan yardımcısı bir kadının arasındaki husumet, kimseye yarar sağlamaz, bilakis zarar verir…

Koronavirüs, tek kullanımlık plastiklere talebi artırdı

Dünyayı sarsan ve en önemli gündem maddesi haline gelen koronavirüs salgını, hijyen noktasında tek kullanımlık ürünlerin önemini ortaya koydu. Salgından kendini korumak isteyenler fabrikalardan evlere tek kullanımlık plastik ürünlere yöneldi. Hijyenik, pratik ve ekonomik özellikleriyle tek kullanımlık plastik ürünler son iki haftada tüketim rekoru kırdı. Plastik sektörü olarak tam kapasite ile üretim yaptıklarını ve rafları boş bırakmayacaklarını söyleyen PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu; “Türkiye, tek kullanımlık plastik ihracatında Çin ve İtalya’dan sonra dünyanın üçüncü büyük oyuncusu konumunda. Plastik tek kullanımlık ürün üreten fabrikalarımız hem yurt içinden hem yurt dışından artan talebe cevap vermek için tam kapasite çalışıyor” dedi. Plastik tek kullanımlık, ürünler şu sıralar çok revaçta…

Küresel salgın koşulları hatırlatıyor

TEMA Vakfı, bu yıl Dünya Su Günü’nü su varlıklarımızı havza esaslı ve tüm süreçlerde katılımcı bir yaklaşımla yönetme ihtiyacını vurgulayan “Havzanı Tanı Suyunu Koru” temasıyla karşıladı. Mevcut gündemden dolayı Dünya Su Günü etkinlikleri ileri bir tarihe ertelenirken, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, içinde bulunduğumuz küresel salgın koşullarında; yeterli ve temiz suya erişimin, suyun iyi yönetiminin ve karar alma süreçlerinde katılımcılığın hayati olduğunun altını çizdi. Su hayattır, bunu hiçbir zaman unutmamalıyız…

Bal ve koronavirüs!

Dünyanın en büyük bal üreticisi Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, Çin’de yaşanan salgın sebebiyle bu sene üretimin düşebileceğini ifade etti… Hem üreticilere hem de tüketicilere seslenen Aksoy, “Kovanlarda bakım zamanına denk gelen salgından etkilenmemek için bal üreticileri kişisel hijyenlerine dikkat etmeli. Ülkemizde bal üreticilerinin büyük bölümü maalesef doktorlarımızın risk grubu olarak gördüğü yaşlarda. Halkımız da bu günlerde vücut direncini yükseltecek ham bal, polen, arı sütü ve propolis gibi ürünlerle hazırlanan karışımları tercih etmeli ve doktorların uyarılarını harfiyen yerine getirmeli”dedi… Yani anlayacağınız, bal üreticileri ve bal severler bu yıl üzülecek…

Kuluçka 2 gün kadar kısa 14 gün kadar uzun olabilir!

Dünyada ve ülkemizde bir salgın halini alan Koronavirüsle mücadelede en önemli konunun doğru bilgilendirme olduğuna dikkat çeken uzmanlar, yetkili isimlerin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, çok farklı konuşmalar ve bilgiler arasında kafası karışanlar için Sağlık Bakanlığı’nın rehberleri kapsamında doğru bilgilendirme yapmanın önemine dikkat çekti. Koronavirüste kuluçka dönemi 2 gün kadar kısa 14 gün kadar uzun olabileceğine dikkat çeken Dr. Songül Özer, birinci ve en önemli kuralın el yıkamak olduğunu söyledi. Özer; “El yıkamada da bir sınır var, burada önemli olan her dakika el yıkamak değildir. Kapalı bir yere girdik, otobüse bindik evimize geldiğimizde elimizi normal su ve normal sabunla yıkayalım” uyarısında bulunuyor. Dr. Özer’in bu uyarılarını dikkate almakta fayda var.

TARİH 24 MART 2000

Genelkurmay Başkanlığı, Talat Aydemir'in idamıyla sonuçlanan 1963'teki darbe girişimine katılan 1459 Harp Okulu öğrencisinin haklarını 37 yıl sonra iade etti.

GÜNÜN SÖZÜ

Su, her şeyi temizler; ama yalnız yüz karasını temizleyemez. (Muallim Naci)