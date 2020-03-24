Göreceksiniz, nisanda da kimse oynamak istemeyecek, şimdiden ligleri tescil ediverin, bitsin bu iş !..

Korona virüs belası insanlığın başına musallat olmuşken, biz hâlâ sporu konuşuyoruz ve konuşmak da zorundayız…

Hayat sona ermedi ya…

Yaşadıkça spor da olacak…

Şimdilerde baş gündem maddesi, korona virüsün hemen ardından, liglerin ne zaman oynanacağı konusu ?..

Doğal olarak futbolcu, başkan, yönetici, malzemeci, teknik adam, taraftar bunu merakla bekliyor ve önünü görmek istiyor…

Herkes bir tarih ortaya atıyor…

TFF Başkanı Limak’ın sahibi Nihat Özdemir, başından beri, nisanın ortasını işaret ediyor…

Ama ekliyor…

“tabii şartlar normalleşirse”…

Ama benim sosyal medyadan izlediğim kadarıyla, futbolcular korkuyor…

Nisanda da oynamak istemiyor…

O tarih geldiği zaman daha da irkilecekler ve normal yaşama öyle kolay kolay dönemeyecekler…

Kolay değil, bu insanlar beraber seyahat ediyor, günde en az 4 saat beraber oluyor, kamplarda beraber yatıp kalkıyor…

Gençler ve korkuyorlar…

Olabilir…

Bu nedenle benim tahminim, nisanda bu liglerin oynanması zor…

Tabii son sözü korona virüs söyleyecek…

Eyvallah ben gidiyorum derse, her şey normale dönecek…

Temennimiz bu yönde…

Zengin arabasını dağdan aşırır… Fakir düz yolda şaşırır…

Dünyada zenginler ile fakirler bir kez daha ortaya çıktı…

Bu bulaşıcı hastalıkta, daha çok zenginlerin markete hücum ettiğini gözlemliyoruz…

Fakirler öylece bakakalıyor…

Allah’tan bu ülkede sağlık bedava…

ABD’de bir tanı kiti için 50 bin dolar ödeyenler var…

Maşallah…

Bir de yazlık, baharlık, kışlık evleri, villaları olanlar mekan mekan dolaşıyor, her gece ayrı bir evde kalarak kendini korona virüsten koruyor…

Ada satın alan Ronaldo gibi…

Ükesine kaçan Sumudica örneği gibi…

Romen teknik adam, Gaziantep FK’ya bol bol masraf yaptırıp, karantinada idman uygulatmaya hazırlanırken, özel jetini kiralamış ve teknik ekibiyle beraber Romanya’ya uçmuş…

Daha doğrusu kaçmış…

Sanki oraya kovid gelmeyecek…

Sakınan göze çöp batar…

Bunu unutmayın !..

En çok korktuğunuz şeyin başınıza gelmesi gibi bir kural da vardır…

Benden uyarması…

Şimdi tüm zengin futbolcuların, fakirlere yardım etmesi gerekiyor…

Kocaelispor’dan başlayalım bakalım…

Hüseyin Akçay’dan öneri…

Malûmunuz…

Spor yarışmaları tamamen ertelendi…

Salonlar, futbol sahaları, tüm spor tesisleri kapalı…

Hepsi de dezenfekte ediliyor…

Okullar da kapatıldığı için, pazartesi gününden bu yana öğrenciler evde online ders yapıyorlar…

Tabii ki bu dersler içerisinde beden eğitimi dersi yok…

Biz de beden eğitimi öğretmenimiz Hüseyin Akçay hocamıza sorduk…

Evde neler yapılabilir diye…

O da bize detaylı bilgiler aktarmak üzere çalışıyor…

Tabii ki ilk etapta, bağışıklık sisteminin sağlam tutulması için bol egzersiz yapmak gerekiyor…

Bu virüsün en sevdiği şey hareketsiz olmak ve şişmanlamakmış…

Şimdi herkes eve kapandı, bol bol abur cubur yiyecek…

Kilolar artacak…

O zaman kendi sporumuzu kendimiz yapmalıyız…

Haydi bakalım, dinleyin Hüseyin Akçay hocamızı…

Bahisçiler aç kaldı !.. Kumarbazlar illetten kurtuluyor…

Maçların ertelenmesi ve dünya çapındaki Kovid krizi nedeniyle bahisçiler de aç kaldı günde 100 milyonları cebe indiren bahisçiler, Singapur, Malezya, Myanmar liglerinden bahis yapmaya başladı. Durum hayli komik ve vahim… Bu arada inşallah kumarbazlar da belki bu illetten kurtulur….