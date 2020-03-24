Ücretli öğretmenler taş mı yesin?

Ülkemizde öğretmenler özlük hakları yönünden üçe ayrılıyor.

*Kadrolu öğretmenler

*Sözleşmeli öğretmenler

*Ücretli öğretmenler

Türkiye’de 1 milyon 77 bin 307 öğretmen var.

Bu öğretmenlerin 994 bin 634’ü kadrolu, 82 bin 673’ü sözleşmeli ve 80 bini de “ücretli öğretmen” olarak görev yapıyor.

İçinde bulunduğumuz “koronavirüsle mücadele” günlerinde, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin, “ek ders ücreti” dışında fazla kaybı yok.

En nihayet maaşlarını alıyorlar.

Ancak ücretli öğretmenlerin durumu, sıkıntılı!

Hem de ne sıkıntı!

Virüs nedeniyle okullar kapanınca, ortada kaldılar.

Ceplerine tek kuruş girmiyor.

Bu nasıl iş diyeceksiniz…

Şöyle:

Adı üstünde, ücretli öğretmen, öğretmen açığını kapatmak için “ek ders ücreti” karşılığında derse giriyor.

Ne kadar derse giriyorsa, o kadar ücret alıyor.

Derse girmiyorsa, “tek kuruş” alamıyor.

Koronavirüs nedeniyle okullar kapatıldı, derse girmeleri söz konusu değil, bu nedenle de bu öğretmenler “ders ücreti” alamıyorlar, okullar kapalı olduğu sürece de alamayacaklar.

Peki, ayda ortalama ne kadar ücret alıyorlardı?

Bir saat ders karşılığı 17 lira kazanıyorlardı.

Haftada 30, ayda 120 saat derse girip 2 bin 40 lira ücret alıyorlardı.

Düşünün asgari ücretin de altında.

Aldıkları bu parayla ya ev geçindiriyorlar, ya da ev ekonomisine katkıda bulunuyorlardı.

Okullar kapandı, daha bir süre açılmayacak görünüyor, Türkiye’deki 80 bin öğretmen “gelirsiz” kaldı.

Bu arada belirteyim, 80 bin ücretli öğretmenin 950’si Kocaeli’deki okullarda görev yapıyor.

Özetlersem, Milli Eğitim Bakanlığı, ücretli öğretmenleri deyim yerindeyse “açlıkla imtihan ediyor”!

Yazık!

Bu öğretmenlerimizin günahı ne?

Sen ders yılı başında bunları çağırmışsın, gelin şu kadar derse girin size ayda şu kadar ücret vereceğim demişsin…

Sonra koronavirüs salgını çıkınca okulları kapaymışsın, şimdi de “Ders yok, ücret de yok” diyorsun.

Yazık değil mi 80 bin öğretmene?

80 bin ücretli öğretmen demek, hemen hemen 80 bin aile demek.

Bu aileler ne yapacak, taş mı yiyecek?

Bu konuda pek çok mesaj aldım.

Okurken içim burkuldu.

Ücretli öğretmenlerin bu sorununun çözülmesi şart!

Kolonya fiyatları 10 günde kaç kat arttı?

Önceki gün market sahibi bir arkadaşım aradı.

Kolonyanın ilk 10 günlük fiyat seyrini anlattı.

Sözünü ettiği, 400 miligramlık pet şişedeki 80 derecelik limon kolonyası…

Türkiye’de ilk virüs tanısının açıklandığı gün, 6.5 liraya aldığı bu kolonyayı 8 liraya satmış.

Kalmayınca sipariş vermiş, toptancı yeni fiyatın 11.5 lira olduğunu söylemiş.

İki gün sonra aynı kolonyanın toptan fiyatı 14 liraya çıkmış.

Fiyat, bir gün sonra 19 lira olmuş.

Arkadaşım, “Onuncu gün sordum, 28 lira dediler, almadım. Nasıl alırım? Alsam kaça satacağım? Fiyatını söylerken utanırım, beni karaborsacı sanırlar” dedi.

Bakar mısınız şu virüs fırsatçılarına?

6.5 lira nerede, 28 lira nerede?

Bir ürünün fiyatı 10 günde 4-5 kat artar mı?

Vücudunuza iyi bakın!

“Size kralınız ihanet edebilir. Kraliçeniz ihanet edebilir. Ordularınız, polisiniz, karınız, sevgiliniz, çocuklarınız, herkes ihanet edebilir. Size bir tek vücudunuz ihanet etmez. Eğer vücudunuza iyi bakarsanız, o size karşılığını verir.”

Bu görüş kimin biliyor musunuz?

İngiliz devlet adamı, hukukçu, filozof ve yazar Thomas More (1478-1535) söylemiş bu sözü.

Taa 520 yıl önce.

1500 yılında…

“Vücudunuza iyi bakın” diyor.

“Vücudunuza iyi bakın, o size ihanet etmez”…

Thomas More’nin yüzyıllardır belleklerden silinmeyen başka sözleri de var.

”Kralın halkını mümkün olduğunca fakir bırakması gerekir. Zira kendi güvenliği halkını zenginlik ve özgürlükten uzak tutmasına bağlıdır.”

Nasıl?

“Balyoz gibi” değil mi?

İşte bir başka sözü!

“Saygınlık, dilenciler üzerinde otoritesini uygulamakla değil, zengin ve mutlu insanları yönetebilmekle sağlanır.”

Ve More’nin sizlerle paylaşmak istediğim son sözü:

“Bütün zenginliğin bir avuç açgözlü insanın elinde bulunduğu ve çoğunluğun sefalet içinde yaşadığı bir toplumda, kimse mutlu olamaz.”

Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılılar yaşadığımız şu günlerde, siz okurlarıma More’nin “Vücudunuza iyi bakın” sözünü hatırlatıyorum.