Düşünecek olursak!

Dünya paralelinde yaşadığımız şu sıkıntılı günlerde evde oturmaktan herkes gibi ben de sıkılıyorum. Bereket versin ki, Kitaplar ve gazeteler var! Okumaya ara verdiğim zamanlarda, millet olarak geçmişte hangi değerlere sahip olduğumuzu, bunlardan hangilerini kaybedip hangilerini koruyabildiğimizi düşünürken aşağıda alıntı yaptığım bir derlemeyi sizlerle paylaşmayı uygun buldum.

KAYIP ARANIYOR

Sahip olduğu en büyük lütuf olan, damarlarındaki asil kanı

Hürriyet için kanıyla toprağı yıkanmış, mukaddes vatanı ÖZLEM

Vatan uğruna genç, yaşlı toprağın altında yatanı

Yatanın ardından kalan, kederli yetimi, bacıyı, anayı

Dünyadaki her şeyden daha mühim olan, yurdun varlığını

Yurdu yüceltecek millete ve kendine duyduğu inancını

Kendi ihtiraslarının üstünde fakirin, garibanın refahını

Nice medeniyetlere emsal olmuş, gıpta edilen vicdanını

Daima haklının, mazlumun yanında olmuş, tarihi ahlakını

Ezelden beri yazılan, aklın almadığı kahramanlıklarını

Sadece Yaradana kulluk etmekten ibaret imanını

Komşusunun malına, mülküne, canına, inancına saygısını

Namusu üç karış paçavraya mal edilemeyecek, fedakar kadınını

Cihanı yerinden oynatmış, binlerce yıllık destanlarını

Yandı derken, küllerinden koca bir vatan doğan, Kurtuluş Savaşını

Türkün adını tarihe kazıyan, bir daha unutturmayan, Fatih Sultan’ını

Muhteşem adaletiyle, cihanın yarısına hükmetmiş,Kanuni Sultan Süleyman’ı

Yurdu tüm düşmandan temizleyen, tarlada karga kovalayan, küçük Mustafa’yı

Kendini yurttan ve milletten üstün gören, kime biat ettiği belirsiz, sözde aydınları

Bu milletin saf imanını, kendine alet etmiş hain, dönek, çıkarcı yobazları

Bozguncuları örgütleyen, kalkınmayı ve gelişmeyi engelleyen düşmanları

Kötü günde yanımızda olmuş, yaramızı sarmış, müşküle koşmuş dostları

Asla kimsenin altında kalmamış, her canlıya karşı beslediği vefasını

Boyunduruğa girmemiş, katiyen dizginlenememiş,hür edasını

Yalnız Türk Olduğu için, Türk’e,Türklüğe,Türkün var olduğu yere olan, sevdasını

Hiç unutmamış,unutmayacak Türk evlatları aranıyor!!!

Kaybettiğimiz erdemlerimize hatırlayıp sürdüreceğimiz, varlığımıza kasteden düşmanlıkların önüne, ilim ve fenle dikilip göğsümüzü siper edeceğimiz, sağlıklı günlere ulaşacağımıza olan inancımla; sağlıklı ve mutlu günler diliyorum!