Düşünecek olursak!

Dünya paralelinde yaşadığımız şu sıkıntılı günlerde evde oturmaktan herkes gibi ben de sıkılıyorum. Bereket versin ki, Kitaplar ve gazeteler var! Okumaya ara verdiğim zamanlarda, millet olarak geçmişte hangi değerlere sahip olduğumuzu, bunlardan hangilerini kaybedip hangilerini koruyabildiğimizi düşünürken aşağıda alıntı yaptığım bir derlemeyi sizlerle paylaşmayı uygun buldum.
KAYIP ARANIYOR
Sahip olduğu en büyük lütuf olan, damarlarındaki asil kanı
Hürriyet için kanıyla toprağı yıkanmış, mukaddes vatanı ÖZLEM
Vatan uğruna genç, yaşlı toprağın altında yatanı
Yatanın ardından kalan, kederli yetimi, bacıyı, anayı
Dünyadaki her şeyden daha mühim olan, yurdun varlığını
Yurdu yüceltecek millete ve kendine duyduğu inancını
Kendi ihtiraslarının üstünde fakirin, garibanın refahını
Nice medeniyetlere emsal olmuş, gıpta edilen vicdanını
Daima haklının, mazlumun yanında olmuş, tarihi ahlakını
Ezelden beri yazılan, aklın almadığı kahramanlıklarını
Sadece Yaradana kulluk etmekten ibaret imanını
Komşusunun malına, mülküne, canına, inancına saygısını
Namusu üç karış paçavraya mal edilemeyecek, fedakar kadınını
Cihanı yerinden oynatmış, binlerce yıllık destanlarını
Yandı derken, küllerinden koca bir vatan doğan, Kurtuluş Savaşını
Türkün adını tarihe kazıyan, bir daha unutturmayan, Fatih Sultan’ını
Muhteşem adaletiyle, cihanın yarısına hükmetmiş,Kanuni Sultan Süleyman’ı
Yurdu tüm düşmandan temizleyen, tarlada karga kovalayan, küçük Mustafa’yı
Kendini yurttan ve milletten üstün gören, kime biat ettiği belirsiz, sözde aydınları
Bu milletin saf imanını, kendine alet etmiş hain, dönek, çıkarcı yobazları
Bozguncuları örgütleyen, kalkınmayı ve gelişmeyi engelleyen düşmanları
Kötü günde yanımızda olmuş, yaramızı sarmış, müşküle koşmuş dostları
Asla kimsenin altında kalmamış, her canlıya karşı beslediği vefasını
Boyunduruğa girmemiş, katiyen dizginlenememiş,hür edasını
Yalnız Türk Olduğu için, Türk’e,Türklüğe,Türkün var olduğu yere olan, sevdasını
Hiç unutmamış,unutmayacak Türk evlatları aranıyor!!!
Kaybettiğimiz erdemlerimize hatırlayıp sürdüreceğimiz, varlığımıza kasteden düşmanlıkların önüne, ilim ve fenle dikilip göğsümüzü siper edeceğimiz, sağlıklı günlere ulaşacağımıza olan inancımla; sağlıklı ve mutlu günler diliyorum!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz