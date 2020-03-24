Sokağa çıkma yasağı uygulanması şart…

Korona Virüs salgını Türkiye’ye geleli 2 hafta oluyor. 2 hafta içerisinde 37’nin üzerinde ölüm vakası yaşandı. Virüse kapılanların sayısı binleri geçti. Devlet sıkı bir mücadele içerisinde.

Virüsün yayılmasını engellemek için hemen her gün yeni kararlar alınıyor. Yurt dışından gelenler için 14 gün karantina kuralı kondu. Önceki gece de marketlerin çalışma saatleri ve müşteri kabul şekilleriyle ilgili yeni bir düzenleme getirildi. Toplu taşıma araçları kapasitesinin yüzde 50’sini kullanabilecekdendi.

65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkması yasaklandı.

Peki kim takıyor bunları?

Polis bir yandan parklarda dede avında, öte yandan evinde kalan yaşlılara kapıcılık yapma gayretinde.

Sokağa çıkan dedeyi kolundan tutup evine götüremiyorsun. Kızsan kızamıyorsun, ceza kessen kesemiyorsun. Rica ederek, tatlı dille ikna etmeye çalışıyorsun. Polisin şefkatli yüzünü gören 65 yaş üstü vatanda, “Nasılsa bir şey yapmıyorlar” diye sokağa çıkmaya devam ediyor.

Polis, yaşı tutmayan vatandaşları sokakta toplarken eve mahkum olan yaşlılara da ekmek ve gazete götürür oldu.

Evde karantinada bulunan vatandaş, kendinden başkasını düşünmeyip sokağa, ihtiyaçlarını görmek için çıkabiliyor.

Minibüsler sabah saatlerinde tıka basa dolu. İğne atsanız yere düşmüyor. Kahveler kapalı ama vatandaş köşe başlarında semaver yakıp topluca çay içenler bulunuyor. Sahiller kalabalık. Hatta ve hatta trafik yoğunluğu bile son iki günde artış göstermeye başladı.

İnsanlar iki gün evde kalamadı. Bunu maharet olarak gösteren vatandaş, “Beni ev boğuyor evde duramam ben” diyor.

Kimi de “Aman zaten öleceğiz” deyip şımarırcasına kendini teselli ediyor.

“Kardeşim ölürsen öl, onda sıkıntı yok ama çoluğundan çocuğundan, torunundan eşinden dostundan ve bizlerden ne istiyorsun”

Kısacası sevgili dostlar, bizim milletimiz iyi niyetten anlamıyor. Devlet aldığı önlemleri daha katı uygulaması lazım. Bugün belki kalp kıracak ama daha sağlıklı bir yarın için bugün kalp kırmak farz oldu.

Bence “kısmen” bile olsa sokağa çıkma yasağı uygulansın, sokağa çıkanlar da en ağır şekilde cezalandırılsın.

112 Acil yardımın anonslarını takip ediyoruz, her yerde Covit-19 şüphesiyle hastalar toplanıyor. Bunun da tek nedeni var, alınan önlemlere riayet etmemek.

“Bana bir şey olmaz”, “Zaten Öleceğiz”, “Atın ölümü arpadan olsun” gibi saçma sapan tesellilerle virüse direnmek,çevrenizdeki diğer insanlara haksızlık yapmak anlamına gelir.

BAKAN ÜSTÜ KAPALI UYARDI

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ülkemizdeki vakalarla ilgili bilgilendirme mesajındaki bir bölümde “Gençlere” seslendi. Dedi ki “Gençlere uyarımız var. Salgının dışında delisiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın” dedi. Bakan’ın bu uyarısından anlaşılan, Korona Virüsün genç yaşlı ayırımı olmadığının ipucunu verdi.

KAÇ SAĞLIKÇIDA VİRÜSE RASTLANDI

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın önceki gün yaptığı basın toplantısı sonrasında gelen bir soru dikkatimi çekti. Gazeteci arkadaşımız Korona Virüsün sağlıkçılara da bulaşıp bulaşmadığını, bulaştıysa kaç kişiye olduğunu sordu. Bakan Koca, sağlık personeli arasında da durumu pozitif çıkan hastalar olduğunu söyledi. Ancak sayı ile ilgili bir bilgilendirme yapmadı.

LÜTFEN CİDDİYE ALIN

Bu konulara değinmemin ve tespitlerimi yazmamın tek amacı, bu konunun ciddiye alınması. Sokağa çıkmayın, düzenli beslenin, düzenli uyuyun deniyorsa lütfen söylenenlere riayet edin. “Saklanan bilgiler ver, her şeyi açıklamıyorlar” diyerek açık arama çabasına girmeyin. Gizlenen bilgiler varsa bunun mantıklı açıklamaları da vardır. Gizlenen bilgilerin peşinden koşacağına denilenleri yapın. Evde kalın, sağlıklı kalın…

Sağlıkçılara bir destekte Serkan Mehmet Kemahlı’dan

İzmit Sanayi Sitesi’nde SMK Pompa’nın sahibi Serkan Mehmet Kemahlı, Korona Virüsüyle mücadelede üstün gayretler gösteren sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verme kararı aldı. Bunu sosyal medyasıyla duyuran Serkan Mehmet Kemahlı, “Tüm sağlık çalışanlarının servisimizde yaptıracakları pompa, enjektör bakımları ve işçilik ücretleri alınmayacak” diyerek elinden gelen desteği bu şekilde sunacağını duyurdu. Kendisini bu desteğinden dolayı kutlamak istiyorum.

Yuvam Akarca Konutları doğal gaz ödemelerinin ötelenmesini itiyor

Yuvam Akarca Toplu Yapı Yönetimi korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, yaşlı site sakinlerinin maaşlarını çekemediği, ayrıca bankaya gidip aidat yatıramadıkları için biriken doğalgaz faturalarının ödenemediğini belirtti. Zaman zaman doğalgazın kesileceğine dair ikazların gelmesinden rahatsızlık duyan kooperatif üst yönetim başkanı Adem Elbaş, meskenlere tanınan imkanların Yuvam Konutlarına da sağlanmasını istedi ve doğal gaz faturalarının 4 ay sonra ödenmesi talep etti.Yuvam Toplu Yapı Yönetimi uhdesinde 12 bölge 3 bin 804 konut bulunuyor.

Sanayi Sitesi sabah akşam ilaçlanıyor

İzmit Sanayi Sitesi korona virüs ile mücadele kapsamında her akşam Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte ilacıyla arındırılıyor. Aynı işlemi sabah saatlerinde de Sanayi Sitesi Yönetimi yapıyor. Böylece sabah akşam tüm site dezenfekte ediliyor. Site başkanı Muzaffer Gürfidan, “bu hizmetimiz dışında üyelerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına da gayret ediyoruz” dedi. Seti yönetimi üyelerine, “Sayın üyelerimiz ve site esnafımız,Koronavirus önlemleri dahilinde 65 yas ve ustu evden çıkamayan ve yakını bulunmayan üyelerimizin acil ihtiyaçları talepleri halinde kooperatifimiz personelleri tarafından karşılanacaktır. Telefon 3350390 (6 Hat) Sağlıklı günler dileriz” mesajı attı.