Türkiye olarak koronavirüs hakkındaki bilgi düzeyimiz nasıl?

Geçtiğimiz hafta ülkemizde de ilk vakanın tespit edildiği Kovid-19 tipi koronavirüs ile ilgili NG Araştırma şirketi olarak bir kamuoyu araştırması yaptı. Yapılan araştırma şu ana kadar Türkiye genelinde ve en fazla kişiyle yapılan çalışma olması açısından ayrı bir önem taşımakta. Araştırma 10-14 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde, 18 yaş üzeri 2397 kişinin katılımı ile online araştırma platformu www.benderimki.com üzerinde gerçekleştirildi. Ben de NG Araştırma şirketinin yaptığı bu online araştırmanın sonuçlarını sizinle paylaşmak istiyorum.

Koronavirüs hakkında ne kadar bilgiliyiz?

Çok hızlı bulaştığı için kısa süre içinde tüm dünya ülkelerinde görülmeye başlandı. 16 Mart 2020 itibariyle dünya genelinde hayatını kaybeden kişi sayısı 6 bin 606’ya, teyit edilmiş hasta sayısı ise 167 bin 511’e yükselirken1; bu sayılar her geçen gün artmaya devam ediyor.

Peki ülke olarak koronavirüs hakkındaki bilgi düzeyimiz nasıl?

Katılımcıların %64’ü koronavirüs hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını belirtirken, %35’i ise az da olsa bilgisi olduğunu belirtti. Koronavirüs hakkında hiç bilgisi olmayanların oranı ise %1’den daha az.

Koronavirüsle ilgili bilgileri nereden öğrendik?

Koronavirüs oldukça hızlı yayılabiliyor. Bu nedenle hastalığın kontrol altına alınabilmesi ve hayati risklerin engellenebilmesi için herkesin bu hastalık hakkında bilgili olması önemli. Katılımcılara koronavirüs ile ilgili bilgiyi hangi kaynaklardan edindiklerini sorduğumuzda medya kanallarının bir kez daha ne kadar önemli etkisi olduğunu görüyoruz. Koranavirüsle ilgili televizyondan bilgi edinenlerin oranı % 63, sosyal medya kanallarından öğrenenlerin oranı ise % 60 oldu. Uzman doktor yorumlarını takip edenlerin oranı % 42 olurken, kendi başına araştırma yapanların oranı ise % 41. Çevresindekilerden bilgi alanların oranı ise % 30.

Koronavirüs belirtilerini biliyor muyuz?

Uzmanlar Kovid-19’un sebep olduğu hastalığın belli belirtileri olduğu üzerinde hemfikirler. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre ateş, nefes almakta zorluk ve öksürük gibi belirtiler varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Peki bu belirtileri tam olarak ve başka hastalıkların belirtileriyle karıştırmadan biliyor muyuz?

Katılımcıların % 96’sı koronavirüsün belirtilerini bildiğini söyledi. Fakat Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan belirtileri tam ve doğru bir şekilde tanımlayabilenlerin oranı yalnızca her 3 kişiden 1’i. Bu kişilerin haricinde yaklaşık olarak her 3 kişiden 1’i de hastalığın tüm belirtilerinin yanı sıra başka hastalık belirtilerini de ekledi. Geri kalanlar ise hastalık belirtilerini ya tam olarak bilmiyor ya da başka hastalık belirtileriyle karıştırıyor. Bu sonuç gösteriyor ki bazı kişilerde bilgi kirliliği oluşmuş.

Koronavirüs belirtilerinin görülme oranı ne?

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara göre ülkemizde koronavirüse yakalanan hasta sayısında artış var. Kovid-19 tipi bu koronovirüsün kuluçka dönemi 14 gün. Uzmanların bahsettiği koronavirüs belirtilerinden herhangi birini son 1 ayda yaşadık mı?

Katılımcıların %79’u koronavirüs belirtilerinden herhangi birini geçirmediğini belirtti. %16’sı öksürük, %4’ü nefes darlığı ve % 4’ü ateş yaşadığını belirtti. Bu üç belirtiyi de yaşadığını belirtenlerin oranı ise %1. Fakat unutmayalım ki bu belirtiler soğuk algınlığı ve grip ile benzerlik göstermektedir. Doğru tanı için uzman sağlık personelinin teşhis koyması gerekmektedir.

Virüsten korunmak için hangi önlemleri alıyoruz?

Koronavirüsten korunmak için dünya genelinde ve ülkemizde önlemler arttırılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın aldığı önlemlerin yanında şirketler de çalışanları için önlemler almaya başladı. Peki, bizler kendimiz için önlem alıyor muyuz?

Her 10 kişiden 1’i koronavirüsten korunmak için herhangi bir önlem almadığını belirtti. Oran azınlıkta gibi görünse de çok hızlı bulaşabilen ve hayati riskler taşıyabilen böyle bir hastalık için azımsanmayacak kadar yüksektir.

Önlem alanların uyguladıkları yöntemlerin oranları şu şekilde sıralandı:

Sürekli ellerimi yıkıyorum (su, sabun, alkol içerikli el dezenfektanı ile)

94%

İnsanlarla tokalaşmamaya, temas etmemeye çalışıyorum

82%

Bulunduğum kapalı yerleri sık sık havalandırıyorum

75%

Öksürme sırasında ağız ve burnumu tek kullanımlık bir mendille kapatıyorum

65%

Bağışıklık sistemimi güçlendirecek önlemler alıyorum

63%

Soğuk algınlığı veya grip hastası kişilerden 1 metre uzakta duruyorum

57%

Hasta olduğumda evde istirahat ediyorum

40%

Öksürük, ateş ve nefes darlığı şikayetim olduğunda doktora gidiyorum

34%

Hasta olduğumda maske takıyorum

28%

Hayvansal ürünler tüketmeden önce iyice pişiriyorum

27%

Bu cevapların yanı sıra kolonya ve sirke kullandığını belirtenler de görülüyor.

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Kendi sağlığımızın yanı sıra sevdiklerimizin ve toplumun genel sağlığını etkileyecek bu konuda, uzmanların yaptığı açıklamaların yakından takip edilmesini bir kere daha hatırlatıyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan aşağıdaki videoyu izleyerek koronavirüs hakkında alınması gereken tedbirleri öğrenebilirsiniz.

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Yukarıda NG Araştırma şirketinin verilerini sizinle paylaştım… İlginç sonuçlar var… Sürekli ellerimi yıkıyorum (su, sabun, alkol içerikli el dezenfektanı ile) diyenlerin oranı yüzde 94… İnsanlarla tokalaşmamaya, temas etmemeye çalışıyorum diyenlerin oranı yüzde 82… Bulunduğum kapalı yerleri sık sık havalandırıyorum diyenlerin oranı yüzde 75… Bence bunlar iyi, yani yüksek oran…

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Diğer oranlara bakıldığında epeyce düşük… Diğer oranların da yüksek olması lazım… Yüksek olması lazım ki, virüsün etkisi en aza indirgensin…

Gazeteler güvenli!

Koronavirüs salgınında gazeteler güvenli çıktı. ABD Hastalık Kontrol Merkezi’nin (America’s Center for Disease Control) yayınladığı tavsiye açıklamasında, gazetelerden virüs bulaşmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu belirtti. Avustralya Sağlık Bakanlığı’ndan Brendan Murphy de insanların gazete aldıktan sonra ellerini yıkamalarının yeterli olacağını ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü de, ticari ürünlerden koronavirüs kapma riskinin oldukça düşük olduğunu açıklamıştı. Bir makale yayınlayan New York Times gazetesi de, gazetelerin güvenli kabul edilmesinde baskının ve paketlemenin el değmeden yapılmasının rolü bulunuyor.

Pegasus'tan 65 yaş üstü yolcuları için duyuru

Pegasus Havayolları 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağıyla ilgili duyuru yayımladı. Duyuruda, 30 Nisan 2020'ye kadar olan biletlerin ücretsiz değişiklik ve iade işlemlerinin çağrı merkezinden gerçekleştirilebileceğini belirtti. Birçok firma gibi, uçak firmaları da bir dizi önlemler alıyor… Bakalım bu koronavirüs belasından ne zaman kurtulacağız…

Bal ve koronavirüs!

Dünyanın en büyük bal üreticisi Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, Çin’de yaşanan salgın sebebiyle bu sene üretimin düşebileceğini ifade etti… Hem üreticilere hem de tüketicilere seslenen Aksoy, “Kovanlarda bakım zamanına denk gelen salgından etkilenmemek için bal üreticileri kişisel hijyenlerine dikkat etmeli. Ülkemizde bal üreticilerinin büyük bölümü maalesef doktorlarımızın risk grubu olarak gördüğü yaşlarda. Halkımız da bu günlerde vücut direncini yükseltecek ham bal, polen, arı sütü ve propolis gibi ürünlerle hazırlanan karışımları tercih etmeli ve doktorların uyarılarını harfiyen yerine getirmeli”dedi… Yani anlayacağınız, bal üreticileri ve bal severler bu yıl üzülecek…

Kuluçka 2 gün kadar kısa 14 gün kadar uzun olabilir!

Dünyada ve ülkemizde bir salgın halini alan Koronavirüsle mücadelede en önemli konunun doğru bilgilendirme olduğuna dikkat çeken uzmanlar, yetkili isimlerin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, çok farklı konuşmalar ve bilgiler arasında kafası karışanlar için Sağlık Bakanlığı’nın rehberleri kapsamında doğru bilgilendirme yapmanın önemine dikkat çekti. Koronavirüste kuluçka dönemi 2 gün kadar kısa 14 gün kadar uzun olabileceğine dikkat çeken Dr. Songül Özer, birinci ve en önemli kuralın el yıkamak olduğunu söyledi. Özer; “El yıkamada da bir sınır var, burada önemli olan her dakika el yıkamak değildir. Kapalı bir yere girdik, otobüse bindik evimize geldiğimizde elimizi normal su ve normal sabunla yıkayalım” uyarısında bulunuyor. Dr. Özer’in bu uyarılarını dikkate almakta fayda var.

Dünyanın en mutlu ülkesi; Finlandiya

Ajans Press’in, Birleşmiş Milletler 2020 Yılı Dünya Mutluluk Raporu verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en mutlu ülkesi yine Finlandiya oldu. Finlandiya bu anlamda birinciliği başka ülkelere kaptırmazken, Türkiye’nin bu listeye 93’üncü sıradan giriş yaptığı görüldü. Böylelikle Türkiye’nin diğer yıllara oranla mutluluk endeksinin düştüğü kaydedilirken, 2019 yılında 79, 2018 yılında 74, 2017 yılında ise 69’uncu sırada yer aldığı saptandı. 2020 yılında dünyanın en mutlu ilk 10 ülkesi ise şu şekilde sıralandı; Danimarka, İsviçre, İzlanda, Norveç, Hollanda, İsveç, Yeni Zelanda, Avusturya ve Lüksemburg.